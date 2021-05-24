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Вино з кульбаб – "Сьогодні" знайшли сім'ю на Вінниччині, яка виготовляє екслюзивний напій (відео)

Сьогодні, 16:11

Дозріває таке вино півроку, а найсмачніше воно зі смаженим сиром

Фото: вино з кульбаб, instagram.com/lah_fearless_unstop_able/ instagram.com/slowdrinks/
Фото: вино з кульбаб, instagram.com/lah_fearless_unstop_able/ instagram.com/slowdrinks/

Вино з кульбаб – це не тільки назва книги, а й реальний напій, які багато хто успішно навчилися готувати. Журналісти "Сьогодні" відшукали на Вінниччині сім'ю Вікторії і Віталія Співак, яка навчилася робити вино з кульбаб і постійно експериментує над рецептурою. Початківці винороби також розповіли, з чим його пити найсмачніше.

Якщо ви перебуваєте в пошуках креативного подарунка рідним і друзям, шукайте ідеї в нашому календарі свят травня.

Приготування вина з кульбаб потрібно починати зі збору правильних квітів

Збирати треба тільки ті кульбаби, які повністю розкрилися. Для вина потрібні тільки жовті пелюстки. Спочатку їх засипають цукром і на кілька днів залишають на сонці. Потім додають теплу воду, настоюють, приправляють лимонним і апельсиновим соком.

Настоювати вино потрібно в трилітровій банці, під гумовою рукавичкою, одягненою на горлечко. Напій має стояти в темному місці. Дозріває вино з кульбаб півроку.

Варіації інших напоїв на основі кульбаб

Якщо додати трохи менше цукру, то можно отримати справжній сухий мартіні, але смак кульбаби все одно відчуватиметься.

Яка користь може бути від кульбаб, доданих до раціону?

Дієтолог Галина Бурковська назвала три плюси:

  • допомагає очистити печінку і жовчний міхур
  • зміцнює імунітет
  • покращує зір

Які є протипоказання?

Експерт з продовольчої безпеки Світлана Краєвська розповіла, якщо є камені в жовчних шляхах, то потрібно бути дуже обережним, бо камені можуть почати свій рух, а це може спричинити негативні наслідки.

Тому перед тим, як ласувати стравами з кульбаби, необхідно проконсультуватися з лікарем.

З чим найсмачніше пити вино з кульбаб?

Найсмачніше це вино пити з підсмаженим на вогні сиром або в'яленим м'ясом. Саму ж квітку кульбаби додають у салати і роблять з них варення.

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