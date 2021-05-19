Борщ с вишнями – новый гастротренд. "Сегодня" узнали, где в Украине готовят это блюдо (видео)

Это старинный рецепт кухни Подолья

Фото: instagram.com/milaisto/

Теперь борщ заиграл новыми красками и вкусами, и это во всех смыслах. Нет, это не означает, что теперь мы не будем готовить его традиционным способом с привычными ингредиентами. Просто теперь в нем есть неожиданный для многих элемент. И это вишня. Корреспонденты "Сегодня" Алексей Керман и Дмитрий Кабак узнали, где в Украине можно попробовать борщ с вишнями, его эксклюзивный рецепт и уверяют, что это очень вкусно.

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Сюжет Алексей Кермана, Дмитрия Кабака Видео: Сегодня



Возрождение подольской кухни

В сердце Подолья – Виннице – множество ресторанов. Вот только в основном заведения предлагают туристам банальное: пиццу, роллы или изысканные блюда. Традиционных подольских – почти нет. Чтобы не растерять путешественников, гастрогиды решили возродить подольскую кухню. Регион всегда славился своими вишневыми садами, поэтому именно эту ягоду делают звездой блюд. Используют вишню в своем меню уже 20 ресторанов Винницы.

Как приготовить борщ с вишней?



Для начала свеклу и морковь нарезать соломкой. Так овощи будут хрустящими. Потом отварить их в мясном бульоне. Затем добавить картофель и капусту.

Но вместо помидоров или томатной пасты к зажарке нужно добавить замороженную вишню.



Вишня выпустит сок, даст кислоту и сделает свеклу ярче. Всего один час – и борщ готов. Подают его на тарелке, где еще тлеют подожженные веточки вишни. Вкус достаточно необычный. Стоимость порции такого борща в ресторанах Винницы – до ста гривен.

Что еще готовят из вишни?

Вареники, десерты и пироги. Кисло-сладким соусом из этой ягоды дополняют свинину на косточке. В составе соуса – замороженная вишня, соль, перец, аджика сухая, бальзамический уксус. Это все уваривается, добавляется сахар, немножко лимонной кислоты.

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