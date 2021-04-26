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Ромовая баба на Пасху: рецепт самой сочной выпечки

Сегодня, 18:38

Украсьте ее своей любимой глазурью

Если вы обожаете эксперименты и готовы в эту Пасху испечь не традиционные куличи, а что-то неожиданное, тогда ромовая баба – один из лучших вариантов. Благодаря своей особой рецептуре, она невероятно сочная, оттого и съедается мгновенно.

Ромовая баба на Пасху

Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/
Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/

Для опары

  • Мука – 20 г
  • Дрожжи – 2 г
  • Вода -10 мл

Для теста

  • Мука – 250 г
  • Дрожжи -10 г
  • Соль -1 г
  • Сахар – 65 г
  • Ванилин или ванильный экстракт (по желанию)
  • Сливочное масло – 65 г
  • Яйцо -1 шт.
  • Вода – 70 мл
  • Изюм – 65 г

Для сиропа

  • Сахар – 375 г
  • Вода – 320 мл
  • Ром – 35 мл

Способ приготовления⠀

  1. Изюм предварительно замочить в роме на несколько часов или на ночь. Замесить опару и оставить в теплом месте на 6 часов для брожения. Соединить муку, дрожжи, соль, сахар, воду.
  2. Все замесить насадкой "крюк", когда начнет формироваться тесто, добавить порезанное кусочками масло. Месить на низкой скорости около 4 минут, на средней около 3 минут.
  3. Тесто должно быть мягким, легким, однородным. Оставить "отдыхать" под пленкой 2,5 часа.
  4. Разделить тесто на 8 равных частей. Аккуратно скатать их в шарик, уложить в смазанные растительным маслом формочки швом вниз.
  5. Убрать в духовку или теплое место до поднятия теста почти до края формочек.
  6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов 25-30 минут. Заготовкам дать отлежаться 6-8 часов.
  7. Сварить сироп до растворения сахара, охладить, залить в широкую емкость и опустить заготовки широкой частью на 5 минут.
  8. Поверхность украсить по вкусу.

Здесь найдете еще 3 рецепта ромовой бабы из разных стран.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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