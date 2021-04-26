Ромовая баба на Пасху: рецепт самой сочной выпечки

Украсьте ее своей любимой глазурью

Если вы обожаете эксперименты и готовы в эту Пасху испечь не традиционные куличи, а что-то неожиданное, тогда ромовая баба – один из лучших вариантов. Благодаря своей особой рецептуре, она невероятно сочная, оттого и съедается мгновенно.

Ромовая баба на Пасху

Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/

Для опары

Мука – 20 г

Дрожжи – 2 г

Вода -10 мл

Для теста

Мука – 250 г

Дрожжи -10 г

Соль -1 г

Сахар – 65 г

Ванилин или ванильный экстракт (по желанию)

Сливочное масло – 65 г

Яйцо -1 шт.

Вода – 70 мл

Изюм – 65 г

Для сиропа

Сахар – 375 г

Вода – 320 мл

Ром – 35 мл

Способ приготовления⠀

Изюм предварительно замочить в роме на несколько часов или на ночь. Замесить опару и оставить в теплом месте на 6 часов для брожения. Соединить муку, дрожжи, соль, сахар, воду. Все замесить насадкой "крюк", когда начнет формироваться тесто, добавить порезанное кусочками масло. Месить на низкой скорости около 4 минут, на средней около 3 минут. Тесто должно быть мягким, легким, однородным. Оставить "отдыхать" под пленкой 2,5 часа. Разделить тесто на 8 равных частей. Аккуратно скатать их в шарик, уложить в смазанные растительным маслом формочки швом вниз. Убрать в духовку или теплое место до поднятия теста почти до края формочек. Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов 25-30 минут. Заготовкам дать отлежаться 6-8 часов. Сварить сироп до растворения сахара, охладить, залить в широкую емкость и опустить заготовки широкой частью на 5 минут. Поверхность украсить по вкусу.

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Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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