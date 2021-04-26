Ромова баба на Великдень: рецепт найсоковитішої випічки
Сьогодні, 18:38
Прикрасьте її своєю улюбленою глазур'ю
Якщо ви обожнюєте експерименти і готові цього Великодня спекти не традиційні паски, а щось несподіване, тоді ромова баба – один з найкращих варіантів. Завдяки своїй особливій рецептурі, вона неймовірно соковита, тому й з'їдається миттєво.
Ромова баба на Великдень
Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/
Для опари
- Борошно – 20 г
- Дріжджі – 2 г
- Вода -10 мл
Для тіста
- Борошно – 250 г
- Дріжджі -10 г
- Сіль -1 г
- Цукор – 65 г
- Ванілін або ванільний екстракт (за бажанням)
- Вершкове масло – 65 г
- Яйце -1 шт.
- Вода – 70 мл
- Родзинки – 65 г
Для сиропу
- Цукор – 375 г
- Вода – 320 мл
- Ром – 35 мл
Спосіб приготування ⠀
- Родзинки попередньо замочити в ромі на кілька годин або на ніч. Замісити опару і залишити в теплому місці на 6 годин для бродіння. З'єднати борошно, дріжджі, сіль, цукор, воду.
- Все замісити насадкою "гак", коли почне формуватися тісто, додати порізане шматочками масло. Місити на низькій швидкості близько 4 хвилин, на середній близько 3 хвилин.
- Тісто має бути м'яким, легким та однорідним. Залишити "відпочивати" під плівкою 2,5 години.
- Розділити тісто на 8 рівних частин. Акуратно скачати їх у кульку, укласти в змазані олією формочки швом вниз.
- Прибрати в духовку або тепле місце до підняття тіста майже до країв формочок.
- Випікати в розігрітій духовці за температури 170 градусів 25-30 хвилин. Дати відлежатися 6-8 годин.
- Зварити сироп до розчинення цукру, охолодити, залити в широку ємність і опустити заготовки широкою частиною на 5 хвилин.
- Поверхню прикрасити за смаком.
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Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня
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