Ромова баба на Великдень: рецепт найсоковитішої випічки

Прикрасьте її своєю улюбленою глазур'ю

Якщо ви обожнюєте експерименти і готові цього Великодня спекти не традиційні паски, а щось несподіване, тоді ромова баба – один з найкращих варіантів. Завдяки своїй особливій рецептурі, вона неймовірно соковита, тому й з'їдається миттєво.

Ромова баба на Великдень

Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/

Для опари

Борошно – 20 г

Дріжджі – 2 г

Вода -10 мл

Для тіста

Борошно – 250 г

Дріжджі -10 г

Сіль -1 г

Цукор – 65 г

Ванілін або ванільний екстракт (за бажанням)

Вершкове масло – 65 г

Яйце -1 шт.

Вода – 70 мл

Родзинки – 65 г

Для сиропу

Цукор – 375 г

Вода – 320 мл

Ром – 35 мл

Спосіб приготування ⠀

Родзинки попередньо замочити в ромі на кілька годин або на ніч. Замісити опару і залишити в теплому місці на 6 годин для бродіння. З'єднати борошно, дріжджі, сіль, цукор, воду. Все замісити насадкою "гак", коли почне формуватися тісто, додати порізане шматочками масло. Місити на низькій швидкості близько 4 хвилин, на середній близько 3 хвилин. Тісто має бути м'яким, легким та однорідним. Залишити "відпочивати" під плівкою 2,5 години. Розділити тісто на 8 рівних частин. Акуратно скачати їх у кульку, укласти в змазані олією формочки швом вниз. Прибрати в духовку або тепле місце до підняття тіста майже до країв формочок. Випікати в розігрітій духовці за температури 170 градусів 25-30 хвилин. Дати відлежатися 6-8 годин. Зварити сироп до розчинення цукру, охолодити, залити в широку ємність і опустити заготовки широкою частиною на 5 хвилин. Поверхню прикрасити за смаком.

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