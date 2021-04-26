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Ромова баба на Великдень: рецепт найсоковитішої випічки

Сьогодні, 18:38

Прикрасьте її своєю улюбленою глазур'ю

Якщо ви обожнюєте експерименти і готові цього Великодня спекти не традиційні паски, а щось несподіване, тоді ромова баба – один з найкращих варіантів. Завдяки своїй особливій рецептурі, вона неймовірно соковита, тому й з'їдається миттєво.

Ромова баба на Великдень

Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/
Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/

Для опари

  • Борошно – 20 г
  • Дріжджі – 2 г
  • Вода -10 мл

Для тіста

  • Борошно – 250 г
  • Дріжджі -10 г
  • Сіль -1 г
  • Цукор – 65 г
  • Ванілін або ванільний екстракт (за бажанням)
  • Вершкове масло – 65 г
  • Яйце -1 шт.
  • Вода – 70 мл
  • Родзинки – 65 г

Для сиропу

  • Цукор – 375 г
  • Вода – 320 мл
  • Ром – 35 мл

Спосіб приготування ⠀

  1. Родзинки попередньо замочити в ромі на кілька годин або на ніч. Замісити опару і залишити в теплому місці на 6 годин для бродіння. З'єднати борошно, дріжджі, сіль, цукор, воду.
  2. Все замісити насадкою "гак", коли почне формуватися тісто, додати порізане шматочками масло. Місити на низькій швидкості близько 4 хвилин, на середній близько 3 хвилин.
  3. Тісто має бути м'яким, легким та однорідним. Залишити "відпочивати" під плівкою 2,5 години.
  4. Розділити тісто на 8 рівних частин. Акуратно скачати їх у кульку, укласти в змазані олією формочки швом вниз.
  5. Прибрати в духовку або тепле місце до підняття тіста майже до країв формочок.
  6. Випікати в розігрітій духовці за температури 170 градусів 25-30 хвилин. Дати відлежатися 6-8 годин.
  7. Зварити сироп до розчинення цукру, охолодити, залити в широку ємність і опустити заготовки широкою частиною на 5 хвилин.
  8. Поверхню прикрасити за смаком.

Тут знайдете ще 3 рецепти ромової баби з різних країн.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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