Пасхальный кекс с морковью – оригинальный рецепт праздничной выпечки

Украсить его можно глазурью из темного и белого шоколада

Чем больше разнообразия на пасхальном столе, тем лучше. Если вы решили отказаться от традиционного кулича, можно подойти к этому делу с другой стороны и испечь пасхальный кекс с добавлением моркови. Он получается приятного оттенка и невероятного вкуса. Если у вас есть оригинальный рецепт дрожжевой выпечки, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Пасхальный морковный кекс

Фото: instagram.com/maxon_kr/

Ингредиенты

2 шт. – крупные моркови

3 шт. – яйца

2 стакана – муки

1 стакан – сахара

1 ч. л. – соды (гашеной лимонным соком)

Полстакана грецких орехов

2 ч. л. – молотой корицы

1 стакан – растительного масла

Панировочные сухари

Глазурь и посыпка – по желанию

Способ приготовления

Морковь натереть на мелкой терке, орехи измельчить. Грецкие орехи измельчить. Яйца, сахар, растительное масло взбить миксером. Муку соединить с содой, добавить корицу. Соединить муку и яичную смесь, взбить миксером. Добавить морковь и орехи, аккуратно перемешать ложкой. Форму для кекса смазать растительным маслом, посыпать панировочными сухарями и влить тесто. Выпекать 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке (готовность проверять зубочисткой).

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Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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