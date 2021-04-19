Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока
Такой рецепт идеален, если у вас большая семья
Продолжаем готовиться к Пасхе. Непременный атрибут праздника, помимо других обязательных блюд, – сдобные куличи с изюмом и белковой глазурью. Их традиционно пекут много, добавляя в тесто большое количество яиц, чтобы мякиш получился красивого ярко-желтого цвета. Готовые куличи сначала должны немного остыть – только после этого их можно вынимать из форм и украшать белковой глазурью. Если у вас есть свой особый рецепт кулича, поделитесь им со всей страной и выигрывайте призы.
Рецепт кулича на 1 литр молока
Ингредиенты
- 2 кг муки
- 1 л молока
- 30 яиц
- 700 г сливочного масла
- 100 г свежих дрожжей
- 1 кг сахара
- 1 ч. л. соли
- 1 стакан изюма
- 1 ч. л. молотой корицы
- 0,5 ч. л. молотого кардамона
- 10 г ванильного сахара
- Щепотка тертого мускатного ореха
Способ приготовления
- Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать.
- Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто.
- Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа.
- Затем отделить белки от желтков, к желткам всыпать сахар и взбить блендером. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы.
- Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешать и влить опару.
- К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук.
- Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа.
- Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто, заполняя примерно на половину или на треть объема.
- Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 градусов.
- Остудить, достать из форм и покрыть глазурью.
Как сделать белковую глазурь для куличей
Для этого нужно взбить миксером два белка и стакан сахара. Смазать глазурью верхушки куличей и украсить кондитерской посыпкой.
Здесь найдете рецепт итальянского пасхального кулича паннетоне.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
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