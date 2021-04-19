Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Такой рецепт идеален, если у вас большая семья

Пасхальний кулич Фото: Инстаграм

Продолжаем готовиться к Пасхе. Непременный атрибут праздника, помимо других обязательных блюд, – сдобные куличи с изюмом и белковой глазурью. Их традиционно пекут много, добавляя в тесто большое количество яиц, чтобы мякиш получился красивого ярко-желтого цвета. Готовые куличи сначала должны немного остыть – только после этого их можно вынимать из форм и украшать белковой глазурью. Если у вас есть свой особый рецепт кулича, поделитесь им со всей страной и выигрывайте призы.

Рецепт кулича на 1 литр молока

Кулич на литр молока Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2 кг муки

1 л молока

30 яиц

700 г сливочного масла

100 г свежих дрожжей

1 кг сахара

1 ч. л. соли

1 стакан изюма

1 ч. л. молотой корицы

0,5 ч. л. молотого кардамона

10 г ванильного сахара

Щепотка тертого мускатного ореха

Способ приготовления

Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать. Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто. Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа. Затем отделить белки от желтков, к желткам всыпать сахар и взбить блендером. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы. Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешать и влить опару. К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук. Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа. Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто, заполняя примерно на половину или на треть объема. Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 градусов. Остудить, достать из форм и покрыть глазурью.

Как сделать белковую глазурь для куличей

Для этого нужно взбить миксером два белка и стакан сахара. Смазать глазурью верхушки куличей и украсить кондитерской посыпкой.

Здесь найдете рецепт итальянского пасхального кулича паннетоне.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться