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Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Сегодня, 10:45

Такой рецепт идеален, если у вас большая семья

Пасхальний кулич
Пасхальний кулич
Фото: Инстаграм

Продолжаем готовиться к Пасхе. Непременный атрибут праздника, помимо других обязательных блюд, – сдобные куличи с изюмом и белковой глазурью. Их традиционно пекут много, добавляя в тесто большое количество яиц, чтобы мякиш получился красивого ярко-желтого цвета. Готовые куличи сначала должны немного остыть – только после этого их можно вынимать из форм и украшать белковой глазурью. Если у вас есть свой особый рецепт кулича, поделитесь им со всей страной и выигрывайте призы.

Рецепт кулича на 1 литр молока

Кулич на литр молока
Кулич на литр молока
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 кг муки
  • 1 л молока
  • 30 яиц
  • 700 г сливочного масла
  • 100 г свежих дрожжей
  • 1 кг сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 1 стакан изюма
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • 0,5 ч. л. молотого кардамона
  • 10 г ванильного сахара
  • Щепотка тертого мускатного ореха

Способ приготовления

  1. Молоко поставить на небольшой огонь и понемногу добавить полтора стакана муки. Тщательно перемешать и, когда тесто загустеет, отставить остывать.
  2. Растереть дрожжи с одной столовой ложкой сахара. Как только они станут жидкими, влить в заварное тесто.
  3. Перемешать массу и поставить в тепло на 1,5 часа.
  4. Затем отделить белки от желтков, к желткам всыпать сахар и взбить блендером. Добавить сливочное масло и растереть до однородной массы.
  5. Посолить и добавить изюм, кардамон, корицу, мускатный орех и ванильный сахар. Перемешать и влить опару.
  6. К полученному тесту добавить просеянную муку. Месить до тех пор, пока тесто не начнет отставать от рук.
  7. Выложить тесто в большую миску и оставить подходить на 3 часа.
  8. Смазать формы для куличей маслом и выложить поднявшееся тесто, заполняя примерно на половину или на треть объема.
  9. Выпекать куличи около 30 минут при температуре 210 градусов.
  10. Остудить, достать из форм и покрыть глазурью.

Как сделать белковую глазурь для куличей

Для этого нужно взбить миксером два белка и стакан сахара. Смазать глазурью верхушки куличей и украсить кондитерской посыпкой.

Здесь найдете рецепт итальянского пасхального кулича паннетоне.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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