Рецепт на 8 Марта: торт "Наполеон" с заварным кремом

Простой рецепт торта из готового слоеного теста

Этот классический десерт будет актуальным всегда. Все из-за его нежной текстуры и многослойности. Если планируете включить "Наполеон" в праздничное меню к 8 Марта, воспользуйтесь этим рецептом. А еще – мартовским праздничным календарем, где найдете множество идей для интересных подарков.

Торт "Наполеон"

Фото: instagram.com/alena__khachaturyan/

Ингредиенты:

Для коржей:

1 упаковка бездрожжевого слоеного теста

1 желток

Для заварного крема:

250 мл молока

200 мл сливок 33%

1 стручок ванили (или 1/2 ч.л ванильного экстракта)

2 яйца

75 г тростникового сахара

30 г кукурузного крахмала

Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 С. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. У вас должно получится два больших пласта. Смажьте их желтком. Противень застелите бумагой для выпечки, выложите тесто и выпекайте до золотистой корочки, примерно 15 -20 минут. Так же приготовить второй корж. Два больших коржа остудите. Затем вырежьте помощью круглой тарелки диаметром 20 см 4 коржа. Остатки измельчите, но не слишком мелко. Тем временем приготовьте заварной крем. Налейте молоко и сливки в кастрюлю, разрежьте вдоль пополам стручок ванили, выскребите семена и добавьте вместе со стручком в молоко. Кипятите на слабом огне 5 минут. В другой миске взбейте яйца с сахаром и крахмалом; постепенно влейте горячие сливки (тонкой струйкой), постоянно помешивая. Налейте обратно в кастрюлю и готовьте 2 минуты, до загустения, не переставая помешивать. Снимите с огня, крем плотно накройте пищевой пленкой. Пленка должна прикасаться к крему – так он не покроется корочкой. Соберите торт: каждый корж и края смажьте кремом, затем обсыпьте торт измельченными остатками от коржей. Оставьте в холодильнике на ночь.

Здесь найдете еще 5 рецептов тортов на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться