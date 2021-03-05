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Рецепт на 8 Марта: торт "Наполеон" с заварным кремом

Сегодня, 12:45

Простой рецепт торта из готового слоеного теста

Этот классический десерт будет актуальным всегда. Все из-за его нежной текстуры и многослойности. Если планируете включить "Наполеон" в праздничное меню к 8 Марта, воспользуйтесь этим рецептом. А еще – мартовским праздничным календарем, где найдете множество идей для интересных подарков.

Торт "Наполеон"

Фото: instagram.com/alena__khachaturyan/
Фото: instagram.com/alena__khachaturyan/

Ингредиенты:

Для коржей:

  • 1 упаковка бездрожжевого слоеного теста
  • 1 желток

Для заварного крема:

  • 250 мл молока
  • 200 мл сливок 33%
  • 1 стручок ванили (или 1/2 ч.л ванильного экстракта)
  • 2 яйца
  • 75 г тростникового сахара
  • 30 г кукурузного крахмала

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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 С. Тесто раскатайте в пласт толщиной 5 мм. У вас должно получится два больших пласта. Смажьте их желтком.
  2. Противень застелите бумагой для выпечки, выложите тесто и выпекайте до золотистой корочки, примерно 15 -20 минут. Так же приготовить второй корж. Два больших коржа остудите. Затем вырежьте помощью круглой тарелки диаметром 20 см 4 коржа. Остатки измельчите, но не слишком мелко.
  3. Тем временем приготовьте заварной крем. Налейте молоко и сливки в кастрюлю, разрежьте вдоль пополам стручок ванили, выскребите семена и добавьте вместе со стручком в молоко. Кипятите на слабом огне 5 минут.
  4. В другой миске взбейте яйца с сахаром и крахмалом; постепенно влейте горячие сливки (тонкой струйкой), постоянно помешивая.
  5. Налейте обратно в кастрюлю и готовьте 2 минуты, до загустения, не переставая помешивать. Снимите с огня, крем плотно накройте пищевой пленкой. Пленка должна прикасаться к крему – так он не покроется корочкой.
  6. Соберите торт: каждый корж и края смажьте кремом, затем обсыпьте торт измельченными остатками от коржей. Оставьте в холодильнике на ночь.

Здесь найдете еще 5 рецептов тортов на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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