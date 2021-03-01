Десерт на 8 Марта: тарталетки с заварным кремом и малиной
Если свежей малины нет, ее можно заменить другими ягодами или фруктами
В праздник 8 Марта все должно быть красиво. Это касается не только праздничного меню, но и того, что вы будете есть на десерт. Попробуйте приготовить тарталетки из песочного теста с заварным кремом и свежими ягодами. Если свежих ягод нет, их можно заменить фруктами на ваш вкус.
Тарталетки с заварным кремом и малиной
Ингредиенты:
- Малина – 400 г
- Мука – 140 г
- Сахар – 80 г
- Масло сливочное – 100 г + 1 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
Для крема:
- Сахар – 1,5 ст. л.
- Молоко – 100 мл
- Желтки – 2 шт.
- Крахмал кукурузный – 1 ст. л.
Для украшения:
- Свежая малина
- Сахарная пудра
- Листики мяты
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Рецепт приготовления:
- Приготовить тесто. Растереть 100 г сливочного масла с сахаром до его полного растворения. Добавить яйцо и размешать в однородную массу. Всыпать просеянную муку, вымесить гладкое однородное тесто. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 1 час.
- Разделить тесто на 6 частей, раскатать их в тонкие лепешки. Поместить в смазанные маслом формы для тарталеток и поставить в заранее разогретую до 180°C духовку на 25 минут. Дать остыть на решетке. Затем вынуть из форм.
- Приготовить крем. Молоко вскипятить. В кастрюльке растереть желтки с сахаром и кукурузным крахмалом до однородности.
- Интенсивно размешивая, влить в желтковую смесь горячее молоко. Поставить кастрюльку на небольшой огонь и готовить, помешивая, пока крем не начнет отставать от стенок кастрюльки, примерно 5 минут. Дать остыть.
- Малину вымыть и обсушить. Разложить по тарталеткам крем, сверху украсить малиной. По желанию присыпать сахарной пудрой и декорировать листиками мяты.
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Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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