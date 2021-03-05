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Рецепт на 8 Марта: крабовый салат в тарталетках

Сегодня, 11:04

Он нарядный и станет украшением праздничного стола

Ну вот обязательно на праздничном столе в день 8 Марта должен стоять салат в тарталетках. Это придает некой торжественности. И самое главное – они аппетитны и презентабельны. Если вам предстоит принимать подруг у себя и хочется сделать им приятные подарки, ознакомьтесь с оригинальными вариантами в нашем календаре мартовских праздников. Сейчас предлагаем рецепт красивого крабового салата, который прекрасно сочетается в паре с шампанским. Здесь, кстати, найдете еще 5 коктейлей с игристым на 8 Марта.

Крабовый салат на 8 Марта

Фото: instagram.com/eda_vualya/
Фото: instagram.com/eda_vualya/

Ингредиенты

  1. Тарталетки – 10 шт.;
  2. Сливочный сыр – 100 г;
  3. Крабовые палочки – 100 г;
  4. Яйца – 2 шт.;
  5. Яблоко – 1 шт. (кисло-сладкое);
  6. Сливочное масло – 30 г;
  7. Зеленый лук – 2-3 шт.;
  8. Майонез – по вкусу;
  9. Душистый перец (молотый);
  10. Укроп для украшения.

Способ приготовления

  1. Сыр, яйца, яблоко, сливочное масло натереть на крупной терке.
  2. Крабовые палочки и зеленый лук измельчить.
  3. Все ингредиенты соединить, приправить молотым душистым перцем и майонезом, перемешать.
  4. Начинить тарталетки. Украсить веточкой укропа.

Здесь собраны еще 5 рецептов оригинальных блюд на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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