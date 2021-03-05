Рецепт на 8 Марта: крабовый салат в тарталетках
Он нарядный и станет украшением праздничного стола
Ну вот обязательно на праздничном столе в день 8 Марта должен стоять салат в тарталетках. Это придает некой торжественности. И самое главное – они аппетитны и презентабельны. Если вам предстоит принимать подруг у себя и хочется сделать им приятные подарки, ознакомьтесь с оригинальными вариантами в нашем календаре мартовских праздников. Сейчас предлагаем рецепт красивого крабового салата, который прекрасно сочетается в паре с шампанским. Здесь, кстати, найдете еще 5 коктейлей с игристым на 8 Марта.
Крабовый салат на 8 Марта
Ингредиенты
- Тарталетки – 10 шт.;
- Сливочный сыр – 100 г;
- Крабовые палочки – 100 г;
- Яйца – 2 шт.;
- Яблоко – 1 шт. (кисло-сладкое);
- Сливочное масло – 30 г;
- Зеленый лук – 2-3 шт.;
- Майонез – по вкусу;
- Душистый перец (молотый);
- Укроп для украшения.
Способ приготовления
- Сыр, яйца, яблоко, сливочное масло натереть на крупной терке.
- Крабовые палочки и зеленый лук измельчить.
- Все ингредиенты соединить, приправить молотым душистым перцем и майонезом, перемешать.
- Начинить тарталетки. Украсить веточкой укропа.
Здесь собраны еще 5 рецептов оригинальных блюд на 8 Марта.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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