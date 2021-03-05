Рецепт на 8 Марта: крабовый салат в тарталетках

Он нарядный и станет украшением праздничного стола

Ну вот обязательно на праздничном столе в день 8 Марта должен стоять салат в тарталетках. Это придает некой торжественности. И самое главное – они аппетитны и презентабельны. Если вам предстоит принимать подруг у себя и хочется сделать им приятные подарки, ознакомьтесь с оригинальными вариантами в нашем календаре мартовских праздников. Сейчас предлагаем рецепт красивого крабового салата, который прекрасно сочетается в паре с шампанским. Здесь, кстати, найдете еще 5 коктейлей с игристым на 8 Марта.

Крабовый салат на 8 Марта

Фото: instagram.com/eda_vualya/

Ингредиенты

Тарталетки – 10 шт.; Сливочный сыр – 100 г; Крабовые палочки – 100 г; Яйца – 2 шт.; Яблоко – 1 шт. (кисло-сладкое); Сливочное масло – 30 г; Зеленый лук – 2-3 шт.; Майонез – по вкусу; Душистый перец (молотый); Укроп для украшения.

Способ приготовления

Сыр, яйца, яблоко, сливочное масло натереть на крупной терке. Крабовые палочки и зеленый лук измельчить. Все ингредиенты соединить, приправить молотым душистым перцем и майонезом, перемешать. Начинить тарталетки. Украсить веточкой укропа.

Здесь собраны еще 5 рецептов оригинальных блюд на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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