Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

Чтобы суши не разваливались и хорошо держали форму, рис должен быть клейким

Подарили набор для домашних суши и пора бы его использовать по назначению? Для этого важно знать несколько правил по приготовлению риса. Ведь нам важно, чтобы японское блюдо получилось самым вкусным. В этом материале найдете рекомендации, как правильно сварить рис для суши или роллов.

Какой рис выбрать для домашних суши?

Понятно, что коричневый рис для суши не годится. Белый шлифованный, длиннозернистый тоже не берите. Самый удачный рис, вернее, правильный – это круглозернистый. Он более клейки из-за большого количества крахмала.

Как правильно промывать рис?

Рис нужно промывать до тех пор, пока вода не станет прозрачной. После промывания риса, переложите его на сито и дайте постоять около часа.

Что еще, кроме риса, нам понадобится?

Рис (круглозернистый) – 200 г

Вода – 250 мл

Рисовый уксус – 7 ст. л.

Сахар – ½ ч. л.

Морская соль – 2 ч. л.

Как сварить правильный рис для суши?

Фото: instagram.com/sushinostra/

Тщательно промойте рис для суши в холодной воде, пока она не станет прозрачной.

Положите рис в кастрюлю и залейте водой. Накройте кастрюлю крышкой. На среднем огне доведите до кипения.

Убавьте огонь до минимума и варите рис еще 10 минут, пока рис не впитает всю воду.

Снимите кастрюлю с огня и дайте постоять еще 10 минут, не открывая крышку.

Для уксусной смеси смешайте рисовый уксус или белый винный уксус с сахаром и солью до полного растворения.

Полейте смесью рис, затем смешайте рис со смесью, переворачивая, но не перемешивая. Важно: перемешивать рис со смесь желательно деревянной лопаткой.

Перед приготовлением суши дайте рису остыть.

Как сделать тезу?

Тезу – важный ингредиент при приготовлении суши. Управляться с рисом лучше всего руками, а идеальный способ не позволить рису прилипать к рукам – использовать тезу. Тезу – простая в приготовлении смесь одной части уксуса и одной части воды. Обработав тезу руки, обмакните в тезу салфетку, чтобы протирать нож после того, как вы сделаете и нарежете несколько роллов.

Здесь узнаете, как пожарить вкусный рис.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться