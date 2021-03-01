Что приготовить на 8 Марта: рецепты салатов в виде цветов
Это прекрасное украшение для праздничного стола
Салаты на 8 Марта должны быть яркими, вкусными, оригинальными и красивыми. Поэтому лучшее решение – оформить их в виде цветов. Это не слишком сложно, но поможет создать праздничное настроение в Международный женский день. Мы подобрали для вас лучшие праздничные рецепты к 8 Марта, которые вы без труда сможете реализовать у себя дома. Готовятся они из простых и доступных продуктов.
Ингредиенты:
- 370 г сардин в собственном соку
- 200 г моркови
- 4 яйца
- 1/4 репчатого или красного лука
- 250 г картофеля
- Несколько веточек укропа
- 1 упаковка майонеза
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите.
- Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы.
- Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки.
- Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом.
- Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом.
- Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом.
- Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой.
- Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте сала нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки.
- Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.
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Ингредиенты:
- 320 г куриного филе
- 45 г красного лука
- 250 г шампиньонов
- Несколько веточек укропа
- 145 г кукурузы
- 210 г соленых огурцов
- 5 шт. яиц
- 200 мл майонеза
- 100 г свеклы
- 300 мл кипятка
- Несколько веточек петрушки
Способ приготовления:
- Отварите куриное филе в подсоленной воде. Охладите, нарежьте мелкими кубиками и выложите на дно широкого салатника с небольшими бортиками. Смажьте майонезом и посыпьте измельченным луком.
- Грибы нарежьте тонкими пластинками и обжарьте в небольшом количестве растительного масла. Посолите и остудите.
- Выложите на лук вместе с нарезанным укропом и смажьте майонезом.
- Добавьте кукурузу и нарезанные кубиками огурцы. Разровняйте и смажьте майонезом.
- Отварите яйца и отделите белки от желтков. Натрите желтки на мелкой терке и посыпьте ими сверху салата. Это будет последний слой.
- Для украшения яичные белки натрите на крупной терке и разделите их на две части. Одну часть покрасьте в сиреневый цвет с помощью свекольного сока. Для этого натрите свеклу на мелкой терке, переложите в глубокую миску и залейте кипятком. Дайте немного постоять, чтобы свекла отдала в воду больше сока. Половину белков переложите в миску и залейте их свекольным раствором через сито, чтобы к ним не попала свекла. Дайте немного белкам побыть в этом растворе, чтобы они окрасились. Как только белки окрасятся, слейте жидкость.
- Сформируйте из белков цветы сирени и украсьте веточками петрушки. Салат "Ветка сирени" готов.
Ингредиенты:
- 260 г картофеля
- 260 г свеклы
- 260 г моркови
- 4 шт. яйца
- 100 г репчатого лука
- 160 г сыра
- 300 мл майонеза
Способ приготовления:
- Яйца и все овощи, кроме лука, отварить, остудить и почистить.
- Натереть картофель, яйца, свеклу, сыр и морковь на терке.
- Лук очень мелко нарезать и обдать кипятком.
- Выложить салат слоями на тарелку. Можно сделать один большой салат или выкладывать его порционно с помощью специального сервировочного кольца. Слои должны быть следующими: картофель, свекла, яйца, морковь, лук. Все слои нужно солить и смазывать майонезом.
- Сверху посыпать салат тертым сыром. Украсить цветами, вырезанными из свеклы и сыра, и стеблями зеленого лука.
Ингредиенты:
- 180 г ветчины
- 2 свежих огурца
- 2 отварных картофелины
- 4 яйца
- 50 г чернослива
- 20 г грецкого ореха
- 200 мл майонеза
- Лук-порей
- Стебли укропа
Способ приготовления:
- Половину огурца нарезать тонкими кружочками, почти прозрачными кружочками, и отложить для декора.
- Оставшиеся огурцы и ветчину нарезать соломкой.
- Заранее отваренный картофель почистить и натереть на крупной терке.
- Чернослив залить кипятком, промыть и мелко порубить. Грецкие орехи измельчить.
- Разделить отваренные яйца на белки и желтки.
- Сделать из белков цветы ландыша: сначала вырезать кружочки, а потом сделать зубчики с помощью фигурного ножа-ролика. Остальные белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой.
- Выложить салат на тарелку слоями: ветчина, майонез, огурцы, майонез, тертый картофель, майонез, чернослив, грецкие орехи, майонез и яичный белок.
- Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертым желтком и выложить по бокам кружочки огурцов внахлест.
- Из лука-порея вырезать листики для ландышей. Украсить стеблями укропа без листьев. Вдоль стебельков выложить приготовленные из белка цветы.
Ингредиенты:
- 300 г капусты
- 150 г свежих огурцов
- 150 г редиса
- 1 яйцо
- 75 мл майонеза
- Горсть листиков молодого шпината
- Перья зеленого лука
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
- Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку.
- Остальной редис и огурцы порежьте соломкой.
- Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте.
- Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте.
- Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината.
- В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца.
Здесь найдете рецепты горячих блюд к 8 Марта.
Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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