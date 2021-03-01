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Что приготовить на 8 Марта: рецепты салатов в виде цветов

Сегодня, 12:50

Это прекрасное украшение для праздничного стола

Салаты на 8 Марта должны быть яркими, вкусными, оригинальными и красивыми. Поэтому лучшее решение – оформить их в виде цветов. Это не слишком сложно, но поможет создать праздничное настроение в Международный женский день. Мы подобрали для вас лучшие праздничные рецепты к 8 Марта, которые вы без труда сможете реализовать у себя дома. Готовятся они из простых и доступных продуктов.

Салат "Мимоза" классический

Салат "Мимоза"
Салат "Мимоза"
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 370 г сардин в собственном соку
  • 200 г моркови
  • 4 яйца
  • 1/4 репчатого или красного лука
  • 250 г картофеля
  • Несколько веточек укропа
  • 1 упаковка майонеза
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите.
  2. Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы.
  3. Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки.
  4. Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом.
  5. Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом.
  6. Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом.
  7. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой.
  8. Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте сала нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки.
  9. Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.

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Салат "Ветка сирени" на 8 Марта

Салат "Ветка сирени"
Салат "Ветка сирени"
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 320 г куриного филе
  • 45 г красного лука
  • 250 г шампиньонов
  • Несколько веточек укропа
  • 145 г кукурузы
  • 210 г соленых огурцов
  • 5 шт. яиц
  • 200 мл майонеза
  • 100 г свеклы
  • 300 мл кипятка
  • Несколько веточек петрушки

Способ приготовления:

  1. Отварите куриное филе в подсоленной воде. Охладите, нарежьте мелкими кубиками и выложите на дно широкого салатника с небольшими бортиками. Смажьте майонезом и посыпьте измельченным луком.
  2. Грибы нарежьте тонкими пластинками и обжарьте в небольшом количестве растительного масла. Посолите и остудите.
  3. Выложите на лук вместе с нарезанным укропом и смажьте майонезом.
  4. Добавьте кукурузу и нарезанные кубиками огурцы. Разровняйте и смажьте майонезом.
  5. Отварите яйца и отделите белки от желтков. Натрите желтки на мелкой терке и посыпьте ими сверху салата. Это будет последний слой.
  6. Для украшения яичные белки натрите на крупной терке и разделите их на две части. Одну часть покрасьте в сиреневый цвет с помощью свекольного сока. Для этого натрите свеклу на мелкой терке, переложите в глубокую миску и залейте кипятком. Дайте немного постоять, чтобы свекла отдала в воду больше сока. Половину белков переложите в миску и залейте их свекольным раствором через сито, чтобы к ним не попала свекла. Дайте немного белкам побыть в этом растворе, чтобы они окрасились. Как только белки окрасятся, слейте жидкость.
  7. Сформируйте из белков цветы сирени и украсьте веточками петрушки. Салат "Ветка сирени" готов.

Слоеный салат на 8 Марта

Салат на 8 Марта
Салат на 8 Марта
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 260 г картофеля
  • 260 г свеклы
  • 260 г моркови
  • 4 шт. яйца
  • 100 г репчатого лука
  • 160 г сыра
  • 300 мл майонеза

Способ приготовления:

  1. Яйца и все овощи, кроме лука, отварить, остудить и почистить.
  2. Натереть картофель, яйца, свеклу, сыр и морковь на терке.
  3. Лук очень мелко нарезать и обдать кипятком.
  4. Выложить салат слоями на тарелку. Можно сделать один большой салат или выкладывать его порционно с помощью специального сервировочного кольца. Слои должны быть следующими: картофель, свекла, яйца, морковь, лук. Все слои нужно солить и смазывать майонезом.
  5. Сверху посыпать салат тертым сыром. Украсить цветами, вырезанными из свеклы и сыра, и стеблями зеленого лука.

Салат "Ландыши" на 8 Марта

Салат "Ландыши" на 8 марта
Салат "Ландыши" на 8 марта
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 180 г ветчины
  • 2 свежих огурца
  • 2 отварных картофелины
  • 4 яйца
  • 50 г чернослива
  • 20 г грецкого ореха
  • 200 мл майонеза
  • Лук-порей
  • Стебли укропа

Способ приготовления:

  1. Половину огурца нарезать тонкими кружочками, почти прозрачными кружочками, и отложить для декора.
  2. Оставшиеся огурцы и ветчину нарезать соломкой.
  3. Заранее отваренный картофель почистить и натереть на крупной терке.
  4. Чернослив залить кипятком, промыть и мелко порубить. Грецкие орехи измельчить.
  5. Разделить отваренные яйца на белки и желтки.
  6. Сделать из белков цветы ландыша: сначала вырезать кружочки, а потом сделать зубчики с помощью фигурного ножа-ролика. Остальные белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой.
  7. Выложить салат на тарелку слоями: ветчина, майонез, огурцы, майонез, тертый картофель, майонез, чернослив, грецкие орехи, майонез и яичный белок.
  8. Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертым желтком и выложить по бокам кружочки огурцов внахлест.
  9. Из лука-порея вырезать листики для ландышей. Украсить стеблями укропа без листьев. Вдоль стебельков выложить приготовленные из белка цветы.

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Салат "Фиалки" на 8 Марта

Салат в виде фиалок
Салат в виде фиалок
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 300 г капусты
  • 150 г свежих огурцов
  • 150 г редиса
  • 1 яйцо
  • 75 мл майонеза
  • Горсть листиков молодого шпината
  • Перья зеленого лука
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку.
  2. Остальной редис и огурцы порежьте соломкой.
  3. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте.
  4. Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте.
  5. Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината.
  6. В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца.

Здесь найдете рецепты горячих блюд к 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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