Рецепт на 8 Марта: куриное филе, фаршированное курагой

Быстрое и вкусное блюдо к празднику

Подготовка к 8 Марта стартовала. Важно, чтобы праздник запомнился не только приятными подарками и поздравлениями, но и оригинальными угощениями. Ищете рецепт оригинальной праздничной закуски, но не хотите тратить на готовку много времени и сил? Попробуйте запечь куриные грудки с курагой и специями.

Куриное филе с курагой

Фото: instagram.com/nordic_garden/

На 4 порции:

4 куриных филе

200 г кураги

2 ст. л. абрикосового джема

1 ч. л. зернистой горчицы

0,5 ч. л. порошка карри

2 ст. л. оливкового масла

соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

Замочите курагу в горячей воде на полчаса. Затем жидкость слейте, а сушеные абрикосы мелко порежьте или взбейте в блендере. Приправьте карри и молотым перцем. В каждой грудке сделайте кармашек, прорезав мякоть в верхней трети грудок. Разложите по кармашкам смесь из кураги со специями. Духовку разогрейте до 200 С. Смешайте подогретый абрикосовый джем, горчицу, соль и оливковое масло. Смажьте филе получившейся глазурью. Запекайте грудки в духовке 25-30 минут, пока не появится румяная корочка и при прокалывании не станет выделяться прозрачный сок. Подавайте блюдо с любым гарниром на свой вкус.

Совет: если абрикосовый джем слишком сладкий, добавьте в него немного лимонного сока.

Здесь собраны рецепты салатов в виде цветов на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться