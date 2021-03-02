Рецепт на 8 Марта: куриное филе, фаршированное курагой
Быстрое и вкусное блюдо к празднику
Подготовка к 8 Марта стартовала. Важно, чтобы праздник запомнился не только приятными подарками и поздравлениями, но и оригинальными угощениями. Ищете рецепт оригинальной праздничной закуски, но не хотите тратить на готовку много времени и сил? Попробуйте запечь куриные грудки с курагой и специями.
Куриное филе с курагой
На 4 порции:
- 4 куриных филе
- 200 г кураги
- 2 ст. л. абрикосового джема
- 1 ч. л. зернистой горчицы
- 0,5 ч. л. порошка карри
- 2 ст. л. оливкового масла
- соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Замочите курагу в горячей воде на полчаса. Затем жидкость слейте, а сушеные абрикосы мелко порежьте или взбейте в блендере. Приправьте карри и молотым перцем.
- В каждой грудке сделайте кармашек, прорезав мякоть в верхней трети грудок.
- Разложите по кармашкам смесь из кураги со специями.
- Духовку разогрейте до 200 С.
- Смешайте подогретый абрикосовый джем, горчицу, соль и оливковое масло. Смажьте филе получившейся глазурью.
- Запекайте грудки в духовке 25-30 минут, пока не появится румяная корочка и при прокалывании не станет выделяться прозрачный сок.
- Подавайте блюдо с любым гарниром на свой вкус.
Совет: если абрикосовый джем слишком сладкий, добавьте в него немного лимонного сока.
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Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта
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