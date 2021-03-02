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Рецепт на 8 Марта: куриное филе, фаршированное курагой

Сегодня, 10:49

Быстрое и вкусное блюдо к празднику

Подготовка к 8 Марта стартовала. Важно, чтобы праздник запомнился не только приятными подарками и поздравлениями, но и оригинальными угощениями. Ищете рецепт оригинальной праздничной закуски, но не хотите тратить на готовку много времени и сил? Попробуйте запечь куриные грудки с курагой и специями.

Куриное филе с курагой

Фото: instagram.com/nordic_garden/
Фото: instagram.com/nordic_garden/

На 4 порции:

  • 4 куриных филе
  • 200 г кураги
  • 2 ст. л. абрикосового джема
  • 1 ч. л. зернистой горчицы
  • 0,5 ч. л. порошка карри
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Замочите курагу в горячей воде на полчаса. Затем жидкость слейте, а сушеные абрикосы мелко порежьте или взбейте в блендере. Приправьте карри и молотым перцем.
  2. В каждой грудке сделайте кармашек, прорезав мякоть в верхней трети грудок.
  3. Разложите по кармашкам смесь из кураги со специями.
  4. Духовку разогрейте до 200 С.
  5. Смешайте подогретый абрикосовый джем, горчицу, соль и оливковое масло. Смажьте филе получившейся глазурью.
  6. Запекайте грудки в духовке 25-30 минут, пока не появится румяная корочка и при прокалывании не станет выделяться прозрачный сок.
  7. Подавайте блюдо с любым гарниром на свой вкус.

Совет: если абрикосовый джем слишком сладкий, добавьте в него немного лимонного сока.

Здесь собраны рецепты салатов в виде цветов на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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