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3 рецепта всемирно известных салатов – "Кобба", "Шопского" и "Табуле"

Сегодня, 19:42

Они появились в разных странах, но их едят везде

Вы, конечно, можете возразить: а как же "Цезарь" и "Греческий", ведь они тоже известны по всему миру? Да, эти салаты очень известны, и нам известно, как приготовить их наилучшим образом. А вот салаты "Кобб", "Шопский" и "Табуле" не менее известны, а вот готовим мы их нечасто или вообще не готовим. Будем исправлять недоработки и узнаем рецепты этих вкусных салатов. Кстати, кто уже думает о меню на 8 Марта, эти салаты тоже можно попробовать.

Салат "Табуле"

Фото: instagram.com/semayuzu/

Самый известный восточный салат, который впервые был приготовлен на территории современного Ливана. В составе овощи и булгур, вместо которого встречаются варианты и с кускусом. На Востоке его едят в качестве салата и как закуску.

Ингредиенты

  • Булгур – 50 г
  • Огурцы, помидоры, болгарский перец – по 100 г
  • Петрушка – 10 г
  • Оливковое масло – 20 мл
  • Лимонный сок – 3 ч. л.
  • Соль, перец по вкусу
  • Зеленый лук (по желанию)

Способ приготовления

  1. Булгур отварить, посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом.
  2. Овощи нарезать кубиками. Все ингредиенты смешать, заправить маслом и соком лимона.
  3. Украсить петрушкой.

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Салат "Шопский"

Фото: instagram.com/kt_biro/

Этот салат появился на западе Болгарии, точной даты его появления не известно. Но известно, что первыми салат начали готовить шопы – этническая группа болгар. Отсюда и название. Сегодня "Шопский" салат известен и популярен в Македонии, Сербии, Черногории.

Ингредиенты

  • Помидоры красные – 400 г
  • Перец сладкий зеленый, красный – по 1 шт.
  • Лук репчатый – 100 г
  • Лимонный сок – 20 мл
  • Маслины без косточки – 50 г
  • Брынза – 125 г
  • Огурцы – 250 г
  • Петрушка – 20 г
  • Оливковое масло – 30 мл
  • Соль морская

Способ приготовления

  1. Нарезать помидоры небольшими кусочками. Огурцы порезать крупными ломтиками.
  2. Перцы очистить от семян, разрезать вдоль, а нарезать тонкими полосками.
  3. Лук нарезать очень тонко.
  4. Перемешать овощи, заправить оливковым маслом, смешанным с лимонным соком, и посолить.
  5. Добавить маслины и нарезанную петрушку, разложить по тарелкам и посыпать крупно натертой брынзой.

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Салат "Кобб"

Фото: instagram.com/in_hedonism_we_trust/

Это американская классика, рожденная в Голливуде. Автором считают ресторатора Боба Кобба. Именно он, заработавшись и не успев поесть, собрал в холодильнике все, что было, выложил на тарелку и съел. Вкус салата, если можно было его так тогда назвать, очень понравился Бобу. На следующий день он ввел его в меню своего ресторана.

Ингредиенты

  • Салат айсберг – 100 г
  • Помидоры черри – 3 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Бекон – несколько полосок, зажаренных до хруста
  • Авокадо – 1 шт.
  • Дорблю – 50 г
  • Запеченная куриная грудка – 150 г

Для соуса

  • Бальзамический уксус, дижонская горчица, оливковое масло – по 1 ст. л.
  • Сок половины лимона
  • Сок половины апельсина

Способ приготовления

  1. Выложить на тарелку салат, сверху – измельченный дорблю, разложить все ингредиенты.
  2. Смешать все ингредиенты для соуса, полить салат.

Здесь найдете рецепты легких салатов на 8 Марта.

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