3 рецепта всемирно известных салатов – "Кобба", "Шопского" и "Табуле"

Они появились в разных странах, но их едят везде

Вы, конечно, можете возразить: а как же "Цезарь" и "Греческий", ведь они тоже известны по всему миру? Да, эти салаты очень известны, и нам известно, как приготовить их наилучшим образом. А вот салаты "Кобб", "Шопский" и "Табуле" не менее известны, а вот готовим мы их нечасто или вообще не готовим. Будем исправлять недоработки и узнаем рецепты этих вкусных салатов. Кстати, кто уже думает о меню на 8 Марта, эти салаты тоже можно попробовать.

Салат "Табуле"

Фото: instagram.com/semayuzu/

Самый известный восточный салат, который впервые был приготовлен на территории современного Ливана. В составе овощи и булгур, вместо которого встречаются варианты и с кускусом. На Востоке его едят в качестве салата и как закуску.

Ингредиенты

Булгур – 50 г

Огурцы, помидоры, болгарский перец – по 100 г

Петрушка – 10 г

Оливковое масло – 20 мл

Лимонный сок – 3 ч. л.

Соль, перец по вкусу

Зеленый лук (по желанию)

Способ приготовления

Булгур отварить, посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом. Овощи нарезать кубиками. Все ингредиенты смешать, заправить маслом и соком лимона. Украсить петрушкой.

Салат "Шопский"

Фото: instagram.com/kt_biro/

Этот салат появился на западе Болгарии, точной даты его появления не известно. Но известно, что первыми салат начали готовить шопы – этническая группа болгар. Отсюда и название. Сегодня "Шопский" салат известен и популярен в Македонии, Сербии, Черногории.

Ингредиенты

Помидоры красные – 400 г

Перец сладкий зеленый, красный – по 1 шт.

Лук репчатый – 100 г

Лимонный сок – 20 мл

Маслины без косточки – 50 г

Брынза – 125 г

Огурцы – 250 г

Петрушка – 20 г

Оливковое масло – 30 мл

Соль морская

Способ приготовления

Нарезать помидоры небольшими кусочками. Огурцы порезать крупными ломтиками. Перцы очистить от семян, разрезать вдоль, а нарезать тонкими полосками. Лук нарезать очень тонко. Перемешать овощи, заправить оливковым маслом, смешанным с лимонным соком, и посолить. Добавить маслины и нарезанную петрушку, разложить по тарелкам и посыпать крупно натертой брынзой.

Салат "Кобб"

Фото: instagram.com/in_hedonism_we_trust/

Это американская классика, рожденная в Голливуде. Автором считают ресторатора Боба Кобба. Именно он, заработавшись и не успев поесть, собрал в холодильнике все, что было, выложил на тарелку и съел. Вкус салата, если можно было его так тогда назвать, очень понравился Бобу. На следующий день он ввел его в меню своего ресторана.

Ингредиенты

Салат айсберг – 100 г

Помидоры черри – 3 шт.

Огурец – 1 шт.

Вареные яйца – 2 шт.

Бекон – несколько полосок, зажаренных до хруста

Авокадо – 1 шт.

Дорблю – 50 г

Запеченная куриная грудка – 150 г

Для соуса

Бальзамический уксус, дижонская горчица, оливковое масло – по 1 ст. л.

Сок половины лимона

Сок половины апельсина

Способ приготовления

Выложить на тарелку салат, сверху – измельченный дорблю, разложить все ингредиенты. Смешать все ингредиенты для соуса, полить салат.

Здесь найдете рецепты легких салатов на 8 Марта.

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