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Сливовый штрудель, яблоки в тесте, маковый кекс и все это с орехами – проверенные рецепты выпечки к Спасу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
26 августа, 11:22
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И еще домашний хлеб с клюквой и рогалики на сметане. Обращайте внимание на орехи, они могут быть прогорклыми. Сухофрукты перед использованием нужно замочить и тщательно промыть
Рецепты выпечки к Ореховому Спасу
Рецепты выпечки к Ореховому Спасу / Фото: Depositphotos

Ореховый Спас будем праздновать 29 августа, это неизменная дата для этого дня. Принято есть орехи, добавлять их в разные блюда прежде всего в выпечку. Вы уже знаете рецепты хрустящего и ароматного печенья с орехами, теперь расширим этот арсенал с помощью рецептов ниже.

Домашний хлеб с грецкими орехами и клюквой

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Рецепт хлеба к Спасу
Рецепт хлеба к Спасу / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 450 г муки
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 85 мл кленового сиропа или жидкого меда
  • 1 стакан нарезанных грецких орехов
  • 1 стакан вяленой клюквы
  • 270 мл воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 2 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. соли
  • 2 1/4 ч. л. сухих активных дрожжей

Способ приготовления

  1. Воду нагрейте до 50-60 градусов и перемешайте с кленовым сиропом или медом до растворения.
  2. Просейте муку в ведерко хлебопечки, добавьте овсяные хлопья, соль и молотую корицу.
  3. Влейте к муке воду с сиропом и растительное масло.
  4. Орехи и вяленую клюкву насыпьте в диспенсер для орехов и сухофруктов (орехи можно порубить на кусочки такой величины, как вам нравится).
  5. Дрожжи засыпьте в диспенсер для дрожжей.
  6. Включите программу для диетического хлеба с изюмом или для обычного хлеба с добавками, чтобы сработал диспенсер. Не используйте программу короче 3-х часов: тесто тяжелое и не успеет подняться. Этот рецепт можно ставить на отложенный старт, тут нет скоропортящихся продуктов.
  7. Готовый хлеб достаньте из формы и остудите на решетке. Он хорошо хранится и может быть заморожен.

Сливовый штрудель в духовке

Штрудель со сливово-ореховой начинкой
Штрудель со сливово-ореховой начинкой / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты для начинки

  • 700 г слив
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 75 г изюма
  • 75 г орехов
  • 4 ст. л.
  • 1 ч. л. молотой корицы

Для пропитки

  • 20 г сливочного масла
  • 30 г сливок 20%

Для теста

  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 50 г воды
  • 1 ч. л. уксуса
  • 200 г муки

Способ приготовления

  1. Замесить тесто. Просеять муку, сделать в центре углубление, влить слегка взбитое яйцо, теплую воду, растопленное масло, уксус.
  2. Переложить в миску, смазанную растительным маслом и оставить на 30 минут, накрыв полотенцем.
  3. Большое кухонное полотенце обильно присыпать мукой, выложить тесто и скалкой, смазанной маслом, раскатать как можно тоньше.
  4. Смазать тесто растительным маслом и аккуратно отделить от полотенца.
  5. Для начинки растопить масло и слегка поджарить сухари. Добавить сливы, сахар, изюм, корицу, орехи. Подержать на огне 1-2 минуты.
  6. Выложить начинку на тесто, немного подвернуть края. С помощью полотенца свернуть рулет и аккуратно перенести на противень.
  7. Обильно смазать штрудель растопленным маслом, накрыть фольгой и поставить в разогретую духовку. Выпекать 15 минут при 200 градусов.
  8. Достать, снять фольгу, обильно смазать пропиткой и готовить еще на 25-30 минут.

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Яблоки в тесте с орехами и изюмом

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Яблоки в тесте
Яблоки в тесте / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 200 г слоеного теста
  • 2 средних яблока
  • 25 г грецких орехов
  • 10 г миндаля
  • 30 г изюма
  • 1 ч. л. меда
  • Корица, сахар, лимон – по вкусу

Способ приготовления

  1. Орехи измельчить в блендере. Добавить к ним мед, изюм, корицу и хорошо перемешать.
  2. Яблоки почистить, аккуратно срезать верхнюю часть и удалить сердцевину. Стенки должны быть толщиной около сантиметра. Сбрызнуть их соком лимона, чтобы они не потемнели.
  3. К орехово-медовой массе добавить измельченную мякоть из вырезанных серединок яблок.
  4. Слоеное тесто раскатать и нарезать полосками шириной 2-3 см.
  5. В яблоки положить начинку и накрыть отрезанными от них верхушками. Обвалять фрукты в сахаре и плотно обмотать полосками теста. Дно также должно быть полностью закрыто тестом. Как вариант – вы можете сделать мешочек из теста и закрепить его сверху кулинарным шпагатом.
  6. Смазать яблоки взбитым желтком и отправить запекаться в духовку примерно на 20 минут при 200 градусах.
  7. Чтобы десерт был похож на настоящее яблоко, можно перед выпечкой вырезать из теста листочки и прикрепить сверху.

Рогалики на сметане с ореховой начинкой

Рогалики с ореховой начинкой
Рогалики с ореховой начинкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

  • 200 г масла, спреда или маргарина
  • 100 г сметаны
  • 3 желтка
  • 1 ст. л. уксуса
  • 350-400 г муки
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Для начинки

  • 3 белка
  • 1 стакан сахара
  • Молотые орехи
  • Сахарная пудра

Способ приготовления

  1. В миску всыпьте муку, сюда же натрите холодный маргарин. Перемешайте руками до образования крошки. Добавьте сметану, желтки и уксус. Быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 3 часа.
  2. Противень застелите пекарской бумагой. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  3. Взбейте белки с сахаром.
  4. Отрежьте кусочек теста и раскатайте круг. Разрежьте круг на секторы.
  5. Каждый треугольник смажьте безе и посыпьте орехами. Сверните рогалики. Выложите рогалики на противень и поставьте выпекать до золотистого цвета. Готовые горячие рогалики обваляйте в сахарной пудре и остудите.

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Маковый кекс с орехами, изюмом и вишней

Маковый кекс в духовке
Маковый кекс в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 150 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 4 яйца
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 250-300 г муки
  • 30 г мака
  • 50 г орехов
  • 50 г изюма
  • 100 г вишен

Способ приготовления

  1. Орехи измельчить, мак промыть. Изюм залить кипятком и обсушить.
  2. Мягкое сливочное масло взбить вместе с сахаром и ванилью. Добавить яйца и хорошо взбить.
  3. Всыпать муку, просеянную с разрыхлителем, перемешать. Готовое тесто разделить на три части. В одну добавить мак, в другую – орехи, в третью – изюм.
  4. Форму для кекса смазать маслом и присыпать мукой. Выложить тесто с орехами, затем тесто с изюмом. Добавить вишни и покрыть их тестом с маком.
  5. Выпекать кекс в разогретой до 180 градусов духовке в течение 50 минут.
  6. Перед подачей остудить и по желанию посыпать ванильной сахарной пудрой. Подавать вместе с чаем, кофе или десертным вином.

Тем, кто любит выпечку с овощами, может понравиться рецепт пирожков самосов.

И еще 5 рецептов интересной выпечки к Спасу найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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