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Ореховый Спас 2021 – рецепт хлеба с грецкими орехами и клюквой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
23 августа, 14:51
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Еще одно название Третьего Спаса – Хлебный, поэтому попробуйте испечь домашний хлеб. Рецепт предназначен для хлебопечки или духовки, для последней нужна будет металлическая форма. Клюкву берите вяленую
Рецепт хлеба к Спасу
Рецепт хлеба к Спасу / Фото: Depositphotos

Третий, Ореховый, или Хлебный Спас отмечают 29 августа. В этот день принято печь хлеб из зерна нового урожая. Это и есть главное праздничное блюдо. Мы расскажем, как приготовить хлеб с грецкими орехами и сушеной клюквой в хлебопечке. В рецепте нет сахара, вместо него мед. Клюква нужна вяленая, но не сильно засушенная. Так будет больше ягодного аромата. Хлеб хорошо сберегается, его можно замораживать. Если планируете пикник, то в этом материале узнаете, как подготовиться к нему выгодно.

Домашний хлеб с грецкими орехами и клюквой

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Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 450 г муки
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 85 мл кленового сиропа или жидкого меда
  • 1 стакан нарезанных грецких орехов
  • 1 стакан вяленой клюквы
  • 270 мл воды
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 2 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. соли
  • 2,25 ч. л. сухих активных дрожжей

Способ приготовления:

  1. Воду нагрейте до 50-60 градусов и перемешайте с кленовым сиропом или медом до растворения.
  2. Просейте муку в ведерко хлебопечки, добавьте овсяные хлопья, соль и молотую корицу.
  3. Влейте к муке воду с сиропом и растительное масло.
  4. Орехи и вяленую клюкву насыпьте в диспенсер для орехов и сухофруктов (орехи можно порубить на кусочки такой величины, как вам нравится).
  5. Дрожжи засыпьте в диспенсер для дрожжей.
  6. Включите программу для диетического хлеба с изюмом или для обычного хлеба с добавками, чтобы сработал диспенсер. Не используйте программу короче 3-х часов: тесто тяжелое и не успеет подняться. Этот рецепт можно ставить на отложенный старт, тут нет скоропортящихся продуктов.
  7. Готовый хлеб достаньте из формы и остудите на решетке. Он хорошо хранится и может быть заморожен.

Любите пирожки? Тогда приготовьте овощные самосы. Как это сделать – смотрите в видео.

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5 рецептов самой разнообразной выпечки к Ореховому Спасу найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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