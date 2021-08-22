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3 простых рецепта аппетитных рогаликов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
22 августа, 07:01
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Они с ореховой начинкой, с вашим любимым джемом и из творожного теста с мармеладом. Это очень универсальная выпечка, ведь в начинку можно брать практически все, что вы любите
Рецепты рогаликов к чаю
Рецепты рогаликов к чаю / Фото: instagram.com/natali_rezept_/

Во-первых, рогаликов можно приготовить много. Хватит и на следующие завтраки. Во-вторых, варианты начинок – это дело индивидуальное. Главное контролировать, чтобы она не вытекла во время выпекания. Если любите домашнюю ароматную выпечку и всегда это дело практикуете, то рецепты ниже для вас. Этот материал поможет всем, кто собирается на пикник, определиться – в каком магазине покупать продукты выгоднее.

Рогалики с джемом

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Рогалики с джемом
Рогалики с джемом / Фото: instagram.com/vkusaradost/

Ингредиенты

  • 1/2 ч. л. соли
  • 3-5 ст. л. сахарной пудры
  • 200 г сметаны 20%
  • 400 г муки
  • 200 г сливочного масла
  • 200 г джема

Способ приготовления

  1. Разотрите просеянную муку с солью и кусочками маргарина. Добавьте сметану, замесите тесто до однородного состояния и положите в холодильник на 20 минут.
  2. Разделите тесто на 3 части, 2 верните в холодильник, одну – раскатайте тонким пластом. Нарежьте треугольники, выложите начинку и сверните рогалики.
  3. Выложите рогалики на противень, в разогретую до 160 градусов духовку и запекайте до готовности. Затем приготовьте рогалики из остального теста.
  4. Готовые рогалики украсить сахарной пудрой.

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Рогалики на сметане с ореховой начинкой

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Рогалики с ореховой начинкой
Рогалики с ореховой начинкой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для теста

  • 200 г маргарина
  • 100 г сметаны
  • 3 желтка
  • 1 ст. л. уксуса
  • 350 – 400 г муки

Для начинки

  • 3 белка
  • 1 стакан сахара
  • Молотые орехи
  • Сахарная пудра

Способ приготовления

  1. В миску всыпьте муку, сюда же натрите холодный маргарин. Перемешайте руками до образования крошки. Добавьте сметану, желтки и уксус. Быстро замесите тесто, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник минимум на 3 часа.
  2. Противень застелите пекарской бумагой. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  3. Взбейте белки с сахаром.
  4. Отрежьте кусочек теста и раскатайте круг. Разрежьте круг на секторы.
  5. Каждый треугольник смажьте безе и посыпьте орехами. Сверните рогалики. Выложите рогалики на противень и поставьте выпекать до золотистого цвета. Готовые горячие рогалики обваляйте в сахарной пудре и остудите.

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Творожные рогалики с мармеладной начинкой

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Рогалики с мармеладом творожные
Рогалики с мармеладом творожные / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 200 г творога
  • 150 г сливочного масла
  • 300 г муки
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 0,35 ч. л. соли
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 2 ст. л. сахара
  • 200 г мармелада

Способ приготовления

  1. Смешайте муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. К ним переложите мягкие кубики масла. Перетрите тесто в крошку. К нему добавьте размягченный сухой творог и сахар.
  2. Замешайте однородное мягкое тесто, замотайте его в пленку и спрячьте в холодильник на 30 минут.
  3. Мармелад нарежьте кусочками около 3 см.
  4. Остывшее тесто поделите на три части, раскатайте в круглые пласты. Порежьте их на треугольники, поверх выложите кусочки домашнего мармелада.
  5. Скатайте треугольники в рогалики, выложите их на выстеленный пергаментом противень. Присыпьте сахаром.
  6. Готовьте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Любите несладкую выпечку? Тогда приготовьте самосы с овощами. Как это сделать – узнаете из видео.

Здесь найдете 5 десертов из прошлого, одни из них трубочки со сгущенкой и "колбаса".

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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