Сливовий штрудель, яблука в тісті, маковий кекс і все це з горіхами – перевірені рецепти випічки до Спасу

Горіховий Спас святкуватимемо 29 серпня, це незмінна дата для цього дня. Заведено їсти горіхи, додавати їх у різні страви насамперед у випічку. Ви вже знаєте рецепти хрусткого і ароматного печива з горіхами, тепер розширимо цей арсенал за допомогою рецептів нижче.
Домашній хліб з волоськими горіхами і журавлиною
Час приготування:
- більше 3-х годин
Складові:
- 450 г борошна
- 1 стакан вівсяних пластівців
- 85 мл кленового сиропу або рідкого меду
- 1 стакан нарізаних волоських горіхів
- 1 стакан в'яленої журавлини
- 270 мл води
- 1 ст. л. рослинної олії
- 2 ч. л. кориці
- 1 ч. л. солі
- 2,25 ч. л. сухих активних дріжджів
Спосіб приготування:
- Воду нагрійте до 50-60 градусів і перемішайте з кленовим сиропом або медом до розчинення.
- Просійте борошно в відерце хлібопічки, додайте вівсяні пластівці, сіль і мелену корицю.
- Влийте до борошна воду з сиропом і рослинну олію.
- Горіхи і в'ялену журавлину насипте в диспенсер для горіхів і сухофруктів (горіхи можна порубати на шматочки такої величини, як вам подобається).
- Дріжджі засипте в диспенсер для дріжджів.
- Користуйтеся програмою для дієтичного хліба з родзинками або для звичайного хліба з добавками, щоб спрацював диспенсер. Не використовуйте програму коротше 3-х годин: тісто важке і не встигне піднятися. Цей рецепт можна ставити на відкладений старт, тут немає швидкопсувних продуктів.
- Готовий хліб дістаньте з форми і остудити на решітці. Він добре зберігається і може бути заморожений.
Сливовий штрудель у духовці
Час приготування:
- 1,5 години
Складові:
Для начинки:
- 700 г слив
- 100 г вершкового масла
- 100 г цукру
- 75 г родзинок
- 75 г горіхів
- 4 ст. л.
- 1 ч. л. меленої кориці
Для просочення:
- 20 г вершкового масла
- 30 г вершків 20%
Для тіста:
- 1 яйце
- 2 ст. л. вершкового масла
- 50 г води
- 1 ч. л. оцту
- 200 г борошна
Спосіб приготування:
- Замісити тісто. Просіяти борошно, зробити в центрі поглиблення, влити злегка збите яйце, теплу воду, розтоплене масло, оцет.
- Перекласти в миску, змащену олією і залишити на 30 хвилин, накривши рушником.
- Великий кухонний рушник рясно присипати борошном, викласти тісто і качалкою, змащеною олієюм, розкачати якомога тонше.
- Змастити тісто олією і акуратно відокремити від рушника.
- Для начинки розтопити масло і злегка підсмажити сухарі. Додати сливи, цукор, родзинки, корицю, горіхи. Потримати на вогні 1-2 хвилини.
- Викласти начинку на тісто, трохи підвернути краї. За допомогою рушника скрутити рулет і акуратно перенести на деко.
- Рясно змастити штрудель розтопленим маслом, накрити фольгою і поставити в розігріту духовку. Випікати 15 хвилин за 200 градусів.
- Дістати, зняти фольгу, рясно змастити вершками і готувати ще на 25-30 хвилин.
Яблука в тесті з горіхами і родзинками
Час приготування:
- 40 хвилин
Складові:
- 200 г листкового тіста
- 2 середніх яблука
- 25 г волоських горіхів
- 10 г мигдалю
- 30 г родзинок
- 1 ч. л. меду
- Кориця, цукор, лимон – за смаком
Спосіб приготування:
- Горіхи подрібнити в блендері. Додати до них мед, родзинки, корицю і добре перемішати.
- Яблука почистити, акуратно зрізати верхню частину і видалити серцевину. Стінки повинні бути товщиною близько сантиметра. Скропити їх соком лимона, щоб вони не потемніли.
- До горіхово-медової маси додати подрібнену м'якоть з вирізаних серединок яблук.
- Листкове тісто розкачати і нарізати смужками завширшки 2-3 см.
- У яблука покласти начинку і накрити відрізаними від них верхівками. Обваляти фрукти в цукрі і щільно обмотати смужками тіста. Дно також має бути повністю закрито тістом. Як варіант – ви можете зробити мішечок з тіста і закріпити його зверху кулінарним шпагатом.
- Змастити яблука збитим жовтком і відправити запікатися в духовку приблизно на 20 хвилин за 200 градусів.
- Щоб десерт був схожий на справжнє яблуко, можна перед випічкою вирізати з тіста листя і прикріпити зверху.
Рогалики на сметані з горіховою начинкою
Час приготування:
- більше 3-х годин
Складові:
Для тіста:
- 200 г масла, спреда або маргарину
- 100 г сметани
- 3 жовтки
- 1 ст. л. оцту
- 350 – 400 г борошна
Для начинки:
- 3 білки
- 1 склянка цукру
- Мелені горіхи
- Цукрова пудра
Спосіб приготування:
- У миску всипте борошно, сюди ж натріть холодний маргарин. Перемішайте руками до утворення крихти. Додайте сметану, жовтки і оцет. Швидко замісіть тісто, загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник мінімум на 3 години.
- Деко застеліть пекарським папером. Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Збийте білки з цукром.
- Відріжте шматочок тіста і розкачайте коло. Розріжте коло на сектори.
- Кожен трикутник змастіть безе і посипте горіхами. Скрутіть рогалики. Викладіть рогалики на деко і поставте випікати до золотистого кольору. Готові гарячі рогалики обваляйте в цукровій пудрі і остудіть.
3 простих рецепти апетитних рогаликів
Маковий кекс з горіхами, родзинками і вишнею
Час приготування:
- 2 години
Складові:
- 150 г вершкового масла
- 150 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 4 яйця
- 2 ч. л. розпушувача
- 250-300 г борошна
- 30 г маку
- 50 г горіхів
- 50 г родзинок
- 100 г вишень
Спосіб приготування:
- Горіхи подрібнити, мак промити. Родзинки залити окропом і обсушити.
- М'яке вершкове масло збити разом з цукром і ваніллю. Додати яйця і добре збити.
- Всипати борошно, просіяне з розпушувачем, перемішати. Готове тісто розділити на три частини. В одну додати мак, в другу – горіхи, в третю – родзинки.
- Форму для кексу змастити маслом і присипати борошном. Викласти тісто з горіхами, потім тісто з родзинками. Додати вишні і покрити їх тістом з маком.
- Випікати кекс у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.
- Перед подачею остудити і за бажанням посипати ванільною цукровою пудрою. Подавати разом з чаєм, кавою або десертним вином.
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