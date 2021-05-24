Какой вы пирог по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

Рыбы – это пирог с нежным творожным кремом, а Львы – пикантный лимонный

Фото: Какой вы пирог по гороскопу, instagram.com/darya_na_kuxne/

Раз мы уже знаем, какой кофе нужно пить каждому знаку зодиака, то теперь осталось узнать, какой пирог подходит каждому из нас. Его можно испечь для себя лично или приготовить для друзей. Итак, какой вы пирог, согласно рекомендациям гороскопа, узнаем ниже.

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Овен

Предприимчивым Овнам следует выбирать вишневый пирог Фото: Pinterest

Эти "огненные" люди обожают все оригинальное со свежим вкусом. Звезды рекомендуют этим людям яркий и пикантный вишневый пирог. Это лучший пирог для пылкого и предприимчивого Овна. Подавайте пирог с вишней с шариками мороженого.

Телец

Тельцам, любящим создавать впечатление, подойдет грушевый пирог Фото: Depositphotos

Эти люди умеют произвести впечатление. И не только на кухне. Звезды рекомендуют Тельцам удивить своих близких грушевым пирогом, обязательно прикрепив его подачу бокалом легкого вина. Этот пирог создаст особую уютную атмосферу, которую так любят Тельцы.

Близнецы

Близнецы – это хрустящий пирог с ревенем и клубникой Фото: Depositphotos

Характерный для весенне-летного периода – пирог с ревенем и клубникой. Это оригинальное сочетание, как ничто другое, отлично характеризует этот знак. Если вы любите больше клубнику, чем ревень, то добавьте ее больше. Или наоборот. Если в окружении есть люди этого подвижного коммуникабельного знака – приготовьте этот пирог, они будут очень рады.

Рак

Ореховый пирог идеален для Раков Фото: Depositphotos

Раки очень комфортно чувствуют себя на кухне, они большие поклонники кулинарии. Самый идеальный пирог для Раков – это ореховый. Орехи выбирайте на свой вкус, это не принципиально. Экспериментируйте с рецептурой и добивайтесь своего лучшего орехового пирога. Эксперименты – ваш конек.

Лев

Лимонный пирог идеален для Львов Фото: Pinterest

Лимонный пирог – яркий и эффектный, как и все Львы. Если хотите украсить пирог пышным безе – смело беритесь за дело, у вас это получится виртуозно. Яркий характер людей этого знака идеально сочетается с "жизнерадостным" цитрусовым пирогом.

Дева

Девы – это сложные многослойные пироги и торты Фото: Depositphotos

Девы – материалисты, они любят комфорт. Эти люди требовательны к себе и окружающим. Часто в еде Девы выбирают что-то неожиданное и сложное в приготовлении. Это и многослойные пироги, и "Наполеон" с "Эстерхази".

Весы

Весам звезды рекомендуют яблочный пирог Фото: Depositphotos

Весы обожают классику, проверенную временем. Это касается и еды. Вам рекомендуют выбирать выпечку с яблоками. Можно добавлять в них сахар, если любите послаще, а можно цедру лимона, если любите более яркие вкусы. В общем, уравновешиваете все ингредиенты по своему вкусу, ведь это так характерно для Весов.

Скорпион

Скорпионы – это пироги и другая выпечка с шоколадом Фото: Depositphotos

Скорпионы знают, что им нужно от жизни и любят, когда все наверняка. Вы – шоколадный пирог или пирог с шоколадом. Скорпионы любят не нарушать традиций и считают, что шоколад – одно из лучших дополнений к выпечке.

Стрелец

Стрельцы любят все неожиданное, поэтому этот знак – это пирог с имбирем Фото: Pinterest

Стрельцы привыкли, чтобы все крутилось вокруг них. Их оптимизм и сила воли заряжают все вокруг. Ваш пирог – это что-то необычное, а именно – присутствие неожиданных для многих ингредиентов. Например, имбирь. Вы можете добавлять эту пряность по своему вкусу. Много или мало будет имбиря – все, конечно же, зависит от вашего настроения.

Козерог

Козероги – это не сладкие пироги, а мясные Фото: Depositphotos

Часто идут против течения и не размениваются по мелочам. Козерог склонен к несладкой пище, так как считает ее "более рациональной", поэтому лучшее для этого знака – пироги с мясом.

Водолей

Для Водолеев идеален творожно-кокосовый пирог Фото: Depositphotos

Водолеи любят все возвышенное, воздушное, легкое. Им нравятся экзотические фрукты и орехи. И прекрасно, когда они будут в пироге в идеальном сочетании. Размеренным Водолеям идеально подойдет творожный пирог с кокосовой стружкой.

Рыбы

Рыбы – это нежный пирог со сливочным или творожным кремом Фото: Depositphotos

Эти люди романтичны и такие непредсказуемый. Назвать идеальный пирог для Рыб практически невозможно. Главное, чтобы он был с нежным сливочным кремом и обязательно покрыт шоколадом. Вместо сливочного крема можно взять творожный – тоже не прогадаете.

По материалам: Вonappetit.com, Foodnetwork.ca.

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