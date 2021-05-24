Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Какой вы пирог по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

Сегодня, 20:15

Рыбы – это пирог с нежным творожным кремом, а Львы – пикантный лимонный

Фото: Какой вы пирог по гороскопу, instagram.com/darya_na_kuxne/
Фото: Какой вы пирог по гороскопу, instagram.com/darya_na_kuxne/

Раз мы уже знаем, какой кофе нужно пить каждому знаку зодиака, то теперь осталось узнать, какой пирог подходит каждому из нас. Его можно испечь для себя лично или приготовить для друзей. Итак, какой вы пирог, согласно рекомендациям гороскопа, узнаем ниже.

Дополните кулинарный сюрприз практичным и оригинальным подарком, варианты для них найдете в майском календаре праздников.

Овен

Предприимчивым Овнам следует выбирать вишневый пирог
Предприимчивым Овнам следует выбирать вишневый пирог
Фото: Pinterest

Эти "огненные" люди обожают все оригинальное со свежим вкусом. Звезды рекомендуют этим людям яркий и пикантный вишневый пирог. Это лучший пирог для пылкого и предприимчивого Овна. Подавайте пирог с вишней с шариками мороженого.

Телец

Тельцам, любящим создавать впечатление, подойдет грушевый пирог
Тельцам, любящим создавать впечатление, подойдет грушевый пирог
Фото: Depositphotos

Эти люди умеют произвести впечатление. И не только на кухне. Звезды рекомендуют Тельцам удивить своих близких грушевым пирогом, обязательно прикрепив его подачу бокалом легкого вина. Этот пирог создаст особую уютную атмосферу, которую так любят Тельцы.

Близнецы

Близнецы – это хрустящий пирог с ревенем и клубникой
Близнецы – это хрустящий пирог с ревенем и клубникой
Фото: Depositphotos

Характерный для весенне-летного периода – пирог с ревенем и клубникой. Это оригинальное сочетание, как ничто другое, отлично характеризует этот знак. Если вы любите больше клубнику, чем ревень, то добавьте ее больше. Или наоборот. Если в окружении есть люди этого подвижного коммуникабельного знака – приготовьте этот пирог, они будут очень рады.

Рак

Ореховый пирог идеален для Раков
Ореховый пирог идеален для Раков
Фото: Depositphotos

Раки очень комфортно чувствуют себя на кухне, они большие поклонники кулинарии. Самый идеальный пирог для Раков – это ореховый. Орехи выбирайте на свой вкус, это не принципиально. Экспериментируйте с рецептурой и добивайтесь своего лучшего орехового пирога. Эксперименты – ваш конек.

Лев

Лимонный пирог идеален для Львов
Лимонный пирог идеален для Львов
Фото: Pinterest

Лимонный пирог – яркий и эффектный, как и все Львы. Если хотите украсить пирог пышным безе – смело беритесь за дело, у вас это получится виртуозно. Яркий характер людей этого знака идеально сочетается с "жизнерадостным" цитрусовым пирогом.

Дева

Девы – это сложные многослойные пироги и торты
Девы – это сложные многослойные пироги и торты
Фото: Depositphotos

Девы – материалисты, они любят комфорт. Эти люди требовательны к себе и окружающим. Часто в еде Девы выбирают что-то неожиданное и сложное в приготовлении. Это и многослойные пироги, и "Наполеон" с "Эстерхази".

Весы

Весам звезды рекомендуют яблочный пирог
Весам звезды рекомендуют яблочный пирог
Фото: Depositphotos

Весы обожают классику, проверенную временем. Это касается и еды. Вам рекомендуют выбирать выпечку с яблоками. Можно добавлять в них сахар, если любите послаще, а можно цедру лимона, если любите более яркие вкусы. В общем, уравновешиваете все ингредиенты по своему вкусу, ведь это так характерно для Весов.

Скорпион

Скорпионы – это пироги и другая выпечка с шоколадом
Скорпионы – это пироги и другая выпечка с шоколадом
Фото: Depositphotos

Скорпионы знают, что им нужно от жизни и любят, когда все наверняка. Вы – шоколадный пирог или пирог с шоколадом. Скорпионы любят не нарушать традиций и считают, что шоколад – одно из лучших дополнений к выпечке.

Стрелец

Стрельцы любят все неожиданное, поэтому этот знак – это пирог с имбирем
Стрельцы любят все неожиданное, поэтому этот знак – это пирог с имбирем
Фото: Pinterest

Стрельцы привыкли, чтобы все крутилось вокруг них. Их оптимизм и сила воли заряжают все вокруг. Ваш пирог – это что-то необычное, а именно – присутствие неожиданных для многих ингредиентов. Например, имбирь. Вы можете добавлять эту пряность по своему вкусу. Много или мало будет имбиря – все, конечно же, зависит от вашего настроения.

Козерог

Козероги – это не сладкие пироги, а мясные
Козероги – это не сладкие пироги, а мясные
Фото: Depositphotos

Часто идут против течения и не размениваются по мелочам. Козерог склонен к несладкой пище, так как считает ее "более рациональной", поэтому лучшее для этого знака – пироги с мясом.

Водолей

Для Водолеев идеален творожно-кокосовый пирог
Для Водолеев идеален творожно-кокосовый пирог
Фото: Depositphotos

Водолеи любят все возвышенное, воздушное, легкое. Им нравятся экзотические фрукты и орехи. И прекрасно, когда они будут в пироге в идеальном сочетании. Размеренным Водолеям идеально подойдет творожный пирог с кокосовой стружкой.

Рыбы

Рыбы – это нежный пирог со сливочным или творожным кремом
Рыбы – это нежный пирог со сливочным или творожным кремом
Фото: Depositphotos

Эти люди романтичны и такие непредсказуемый. Назвать идеальный пирог для Рыб практически невозможно. Главное, чтобы он был с нежным сливочным кремом и обязательно покрыт шоколадом. Вместо сливочного крема можно взять творожный – тоже не прогадаете.

По материалам: Вonappetit.com, Foodnetwork.ca.

Здесь узнаете, какую специю по гороскопу вам нужно добавлять в еду.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Какая пицца идеально подойдет каждому знаку зодиака — 12 начинок 3 рецепта банановых пирогов, которые отлично подойдут для завтрака Быстро и вкусно - 10 рецептов заливных пирогов 12 вариантов завтраков, которые идеально подойдут для каждого знака зодиака
Реклама

Новости партнеров

Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Какими были известные дамочки до пика слава?
Какими были известные дамочки до пика слава?
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Популярные статьи

Сегодня, 16:39Вкусно

Как получить максимум пользы от чая матча: 9 важных правил и 2 рецепта с ним

Сегодня, 09:49Звездно

Игорь Кондратюк о Go_A на Евровидении: Не верил, что они могут победить

Сегодня, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 24 мая для всех знаков зодиака: Овны, не насилуйте себя – отдохните!

Вчера, 16:57Звездно

Это успех: выступление Go_A на Евровидении-2021 попало на первое место в трендах YouTube

Вчера, 14:40Звездно

Ани Лорак не пришла на музыкальную премию в Москве. В Сети считают, что виноват Меладзе

Вчера, 12:53Звездно

Настя Каменских и Потап отмечают годовщину свадьбы! История романа, который они скрывали годами

Вчера, 11:22Звездно

Победителя Евровидения-2021 обвинили в употреблении наркотиков во время шоу. Он не стал молчать

Вчера, 09:51Звездно

Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая стала победителем Евровидения-2021

Вчера, 02:24Звездно

Go_A — пятые! Видео выступления Украины в финале Евровидения-2021

Вчера, 02:07Звездно

Как голосовали в финале Евровидения-2021: турнирная таблица

22 маяЗвездно

Вот это нашумели: песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify

22 маяФаново

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 22 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, вас ждет романтическое знакомство!

22 маяЗвездно

Юля Зайка о финале Холостяка: Сердце лопнуло, как шар, в который воткнули кинжал

22 маяЗвездно

Холостяк-11: что известно о победительнице проекта – Анне Богдан

22 маяЗвездно

Анна Богдан стала победительницей проекта Холостяк-11

Новости партнеров

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Померла акторка, яка зіграла Мальвіну в фільмі "Пригоди Буратіно"
Померла акторка, яка зіграла Мальвіну в фільмі "Пригоди Буратіно"
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Навколо номеру Go_A на "Євробаченні-2021" розгортається скандал
Навколо номеру Go_A на "Євробаченні-2021" розгортається скандал
Вот чем опасны куриные яйца
Вот чем опасны куриные яйца

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять