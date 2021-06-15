Какой ты торт по знаку зодиака

Нежные, но с резкими перепадами настроения Рыбы – это "Птичье молоко", категоричному Льву подойдет "Наполеон", а Тельцы, которые обожают домашний уют, с удовольствием попробуют "Медовик"

Какой вы торт по гороскопу Фото: freepik.com

серию материалов, как оказалось, на довольно обширную и увлекательную тему Астрология и еда. Мы уже знаем, какой мы пирожок по гороскопу, теперь пришло время изысканных тортов. Итак, 12 вариантов "сладких красавцев", которые напоминают, символизируют, если хотите, каждый знак зодиака.

Овен – торт "Чизкейк"

Овны – это разнообразные чизкейки с фруктами и ягодами Фото: Depositphotos

Овны обожают приключения и не приемлют сидеть на одном месте. Они всегда в поисках чего-то нового, так и с их тортами. Можно подумать, что в этих чизкейках оригинального? Но нет. Это признанный во всем мире торт и невероятно актуальный. А если в таком торте присутствуют ягоды и фрукты, то Овны будут довольны вдвойне.

Телец – "Медовик"

"Медовик" со сметанным кремом – это домашние Тельцы Фото: Depositphotos

Тельцы – земной знак, основательный и домашний. Они любят все, что приготовлено собственными руками или руками близких. Поэтому порадуйте их нежным "Медовиком". Да, приготовить его – дело хлопотное, но ваши Тельцы вас отблагодарят, будьте уверенны.

Близнецы – торт "Павлова"

Близнецы – это многогранный торт "Павлова" с кислинкой Фото: freepik.com

Один из самых легендарных тортов. Говорят, он родился в Австралии. Состоит из легкого безе и огромного количества ягод. То есть – сладкое с кислинкой. Как и некая двуликая сущность Близнецов. Ведь иногда сложно понять, чего же им на самом деле хочется. Впрочем, как и самим Близнецам.

Рак – "Красный бархат"

Торт "Красный бархат" идеален для чувственных Раков Фото: freepik.com

Представители этого знака скрывают свою чувствительную ранимую натуру под легкой замкнутостью. Как и "Красный бархат", удивительно нежный торт с яркой наружностью. Раки только внешне могут выглядеть пафосно и неприступно, но очень нежными бывают внутри.

Лев – "Наполеон"

Львы – это "авторитетный" среди тортов "Наполеон" Фото: Depositphotos

Потому что название торта говорит само за себя. Да, Львы – это безусловные лидеры. Они обожают руководить и нервничают, когда их руководство и советы вдруг кем-то игнорируются. Есть предположение, что многослойный "Наполеон" с отличным кремом поможет унять авторитетный пыл Львов.

Дева – морковный торт

Практичные Девы – это морковный торт Фото: Depositphotos

Девы – нежны и практичны. Как морковный торт, который можно испечь из доступных продуктов. Тут и морковь, и нежный крем, и орехи. К тому же такой торт можно приготовить практически без сахара – все, что нужно идеальным Девам.

Весы – "Эстерхази"

Торт "Эстерхази" – насыщенный и сбалансированный – это Весы Фото: Depositphotos

В жизни Весов все гармонично и сбалансированно. По крайней мере, они к этому стремятся. Как и в "Эстерхази": сладость его слоев, наличие нескольких видов шоколада слегка оттеняет немного абрикосового джема. Ну и нельзя не отметить красоту этого торта, как и красивую сбалансированность всех Весов.

Скорпион – торт "Опера"

Скорпионы своей страстностью очень походят на торт "Опера" Фото: instagram.com/projectveganbaking/

Скорпион склонен к крайностям, он страстный и требовательный. И еда – не исключение. Скорпион – это классика французского кондитерского искусства – торт "Опера". Он изыскан и страстный одновременно, в нем переплетаются ароматы кофе, шоколада и нежного бисквита. Этот торт тоже несколько напыщен и безусловно хорош собой как внешне, так и по вкусу.

Стрелец – "Захер"

Взрывные Стрельцы, как торт "Захер" – сначала очень сладкие, потом раскрывается их кислинка

Мы же знаем, что Стрельцы очень любят все необычное, взрывное и неожиданное. Почему этот классический торт? Потому что он "взрывает" вкусовые рецепторы насыщенным вкусом шоколада, а потом немного успокаивая их абрикосовой прослойкой. Как и Стрельцы, настроение которых меняется с невероятной скоростью.

Козерог – "Прага" и все торты с шоколадом

Свободолюбивые и категоричные Козероги – это проверенная временем "Прага" и другие шоколадные торты Фото: Depositphotos

Козерогу сложно угодить, тем более когда не совсем хорошо его знаешь. Но не угодить ему классической "Прагой", где есть много шоколада и нежные бисквиты, – не удастся. Ведь в нем нет ничего лишнего и все гармонично, Козероги к этому стремятся, а его насыщенную сладость можно немного угомонить чашкой кофе. Проверенная временем "Прага" вполне удовлетворит категоричного Козерога.

Водолей – "Шварцвальд", он же "Черный лес"

Водолеи – это зрелищный и невероятно аппетитный торт "Шварцвальд" Фото: instagram.com/mannbackt/

Взбитые сливки, шоколадные бисквиты и вишня – вот рецепт идеального десерта для Водолеев. Легкий, сладкий и непревзойденный – как и сами Водолеи. К тому же этот торт очень большой и в его классической рецептуре присутствует вишневый шнапс. В общем, все, что нужно для большой компании. Да и Водолеи это все любят.

Рыбы – "Птичье молоко"

Самый нежный среди тортов "Птичье молоко" – это удивительные Рыбы Фото: instagram.com/liza_cake26/

Рыбы предпочитают изысканные десерты с очень нежной текстурой. Идеальный для них торт – это "Птичье молоко". В составе – нежное белоснежное суфле, которое укрывает глянцевый слой шоколада. Важно помнить, что торт очень капризен при резких перепадах температуры. Как и Рыбы, очень быстро могут обидеться, если что-то пошло мимо их воли.

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