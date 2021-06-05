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Какая вы ягода по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

Сегодня, 08:15

Привлекательные Девы – это красная смородина, а неприступный крыжовник – это Козерог

Какая вы ягода по гороскопу
Какая вы ягода по гороскопу
Фото: freepik.com

Как выяснилось, какой продукт питания или уже готовое блюдо не возьми, все это в некотором роде переплетается со знаками зодиака. Например, у каждого из нас есть свой личный десерт. А раз есть десерт, то и ягода тоже должна быть. Ниже – 12 ягод, которые нам рекомендуют звезды.

Овен – черника

Овны дружелюбны, но могут быть резки, как и черника – полезная, но вязкая
Овны дружелюбны, но могут быть резки, как и черника – полезная, но вязкая

Вкусная ягода да к тому же очень полезная. Единственное неудобство – небольшая вязкость в послевкусии. Как и с Овнами. Они дружелюбны и всегда готовы прийти на помощь. Но не стоит мешать им в достижении цели, они могут вспылить и обидеть.

Телец – клюква

Войти в доверие к Тельцам сложно, как и добраться до клюквы
Войти в доверие к Тельцам сложно, как и добраться до клюквы
Фото: freepik.com

Спокойны и уравновешенны. Они надежные друзья. Вот только очень неохотно подпускают в свое окружение, словно клюква – до этой ягоды просто так не доберешься. Ну а когда получишь ее, то польза будет мгновенной.

Близнецы – вишня

Вкус вишни сложно предугадать, как и особенности характера Близнецов
Вкус вишни сложно предугадать, как и особенности характера Близнецов
Фото: freepik.com

С виду яркая, сочная, манящая ягода, но вкус ее часто бывает обманчив. И не всегда сочная вишня оказывается вкусной. Так и Близнецы – за веселым нравом может скрываться обидчивая и несколько едкая личность.

Рак – черешня

Черешня – солнечная ягода позитивных Раков
Черешня – солнечная ягода позитивных Раков
Фото: Pixabay

Черешня – любимица солнца. Под его лучами она любит созревать. Так и Раки окружены любовью и вниманием, всегда получают лучшее место в любой компании, стремятся к этому. Раки улыбчивы, с ними всегда есть о чем поговорить.

Лев – черная смородина

Черную смородину нужно распробовать, чтобы оценить. Как и властных Львов
Черную смородину нужно распробовать, чтобы оценить. Как и властных Львов
Фото: freepik.com

Особая ягода. То есть если вам удалось ее распробовать и оценить неповторимый вкус, то она станет одной из ваших любимых. Так и со Львами – сначала резкие и категоричные, но если они вам доверяют, то примут со всеми недостатками.

Дева – красная смородина

Невероятно красивая, но кисло-сладкая смородина – это Девы
Невероятно красивая, но кисло-сладкая смородина – это Девы
Фото: freepik.com

Красивая, кисло-сладкая ягода идеальной формы. А Девы всегда стремятся к идеалу, они перфекционисты. А еще красную смородину часто используют как украшение для десертов, как и Девы всегда украшают собой все места, где появляются.

Весы – клубника

Клубника – ягода, к которой сложно придраться. Как и к Весам
Клубника – ягода, к которой сложно придраться. Как и к Весам
Фото: freepik.com

Клубника – ягода, к которой сложно придраться. Она даже кисловатая вкусная. Как и Весы. Вот умеют эти люди грациозно выходить из любого конфликта и неприятностей, а когда нужно, включают свою неповторимую способность – все уравновешивать и расставлять по правильным местам.

Скорпион – ежевика

Сладкая ягода, к которой трудно добраться, как и понять Скорпионов
Сладкая ягода, к которой трудно добраться, как и понять Скорпионов
Фото: freepik.com

Сладкая ягода, к которой не так-то просто добраться из-за колких кустарников, на которых она растет. Так и Скорпионы могут казаться неприступными, холодными, безразличными ко всему. Но с близкими они всегда открытые и мягкие.

Стрелец – земляника

Стрелец – это труднодоступная земляника
Стрелец – это труднодоступная земляника

Эти вечные путешественники и любители острых ощущений могут казаться страшно беспечными людьми. Но они знают, что они ищут в жизни и упорно к этому идут. Правда, жажда этих поисков, порой, сбивает их с толку и они забывают, что, собственно, ищут. И ничего не находят. Так, собственно, происходит и с земляникой.

Козерог – крыжовник

Козероги – это кислая ягода с плотной оболочкой
Козероги – это кислая ягода с плотной оболочкой
Фото: freepik.com

В этой ягоде есть все – неповторимый вкус и нехарактерный для ягод зеленый цвет. Необычная ягода. Как и Козероги. Крыжовник обладает очень плотной, то есть непробивной кожурой. Нужно очень постараться, чтобы "пробить" Козерогов и убедить их в чем-то.

Водолей – арбуз

Водолеи не любят, когда их подгоняют, как и арбуз, они долго "зреют"
Водолеи не любят, когда их подгоняют, как и арбуз, они долго "зреют"
Фото: Depositphotos

Главное дать этой ягоде созреть. Ни в коем случае не подгонять, Водолеи этого не любят. Тогда сочная ягода порадует отменным результатом. Водолеи не подпускают к себе людей слишком близко. На то, чтоб с ними подружиться, понадобится время, но потом об этом вы точно не пожалеете.

Рыбы – малина

Малина капризная ягода с переменчивым настроением, как и Рыбы
Малина капризная ягода с переменчивым настроением, как и Рыбы
Фото: Pexels

Малина – капризная ягода с переменчивым настроением. Вовремя не увидел – и она испортилась. Как и с Рыбами. Эти люди любят, чтобы все замечали их даже легкий намек на то, что им что-то не нравится. И лучше это все-таки замечать, иначе они обидятся и исправить ситуацию будет сложно.

В этом рецепте присутствует ягода Весов – клубника, но приготовить гренки с тартаром из лосося стоит всем.

Здесь узнаете, какой вы фрукт по гороскопу.

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