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М'ятний льодяник, трюфель або іриска – яка ти цукерка за гороскопом

Сьогодні, 20:15

Пекучі Скорпіони – це м'ятний льодяник, Леви – це іриски, що липнуть до зубів, як і ці люди зі своїми порадами, а Стрільці, любителі розваг і відпочинку – цукерки з лікером

Яка ти цукерка за гороскопом
Яка ти цукерка за гороскопом
Фото: freepik.com, unsplash.com

Цукерки – це не тільки дитинство. Вони допомагають нам поліпшити настрій, а деяких навіть заспокоїти в період відчаю. З'ясувалося, кожен знак зодіаку може характеризувати той чи інший вид цукерок. Хто б міг подумати, що Леви, які обожнюють повчати, це іриска, а "пекучі" Скорпіони – м'ятні льодяники. Отже, 12 цукерок для кожного знаку зодіаку. І ще, запивати свою цукерку можна чаєм, який радять зірки.

А в нашому календарі літніх лайфхаків знайдете ідеї та поради для незабутнього літа.

Овен – трюфель

Ґрунтовні Овни – це максимально шоколадні трюфелі
Ґрунтовні Овни – це максимально шоколадні трюфелі

Це емоційні люди, які по слово в кишеню не лізуть. Але якщо і кажуть гірку правду, то справделиво. Якщо потрібна підказка по життю або порада – сміливо йдіть до Овнів. Насичений трюфель і шоколадом, що приємно огортає рот, – це Овни.

Телець – шоколадні цукерки з праліне

Затишні Тельці – це цукерки з ніжним праліне
Затишні Тельці – це цукерки з ніжним праліне
Фото: instagram.com/kr_dolce.vita_cake/

Щільна оболонка і ніжна начинка всередині, як і суть Тельців. Вони можуть здаватися непохитними, але всередині – це доброї душі люди, які завжди поспішають на допомогу.

Близнюки – карамель з начинкою

Близнюки – це непередбачувана карамель з начинкою, рідко вгадаєш, яка вона на смак
Близнюки – це непередбачувана карамель з начинкою, рідко вгадаєш, яка вона на смак
Фото: freepik.com

Треба порівняно тривалий час тримати карамель у роті, щоби потім відчути смак начинки. Як і з непередбачуваними Близнюками: милі й привітні люди, але всередині можуть бути несподівано протилежно іншими.

Рак – шоколадні цукерки з цілим горіхом

Близнюки люблять, щоб їх підкорювали, як і цукерку з цілим горіхом усередині
Близнюки люблять, щоб їх підкорювали, як і цукерку з цілим горіхом усередині
Фото: Pixabay

Це вимогливі люди, які люблять, щоб їх підкорювали. Мало того, що щільний шоколад, так і ще цілий горіх усередині. Раки вони такі – для чогось люблять влаштовувати труднощі навколо себе. Але люди безумовно цікаві та привабливі.

Лев – іриски

Іриски чіпляються зі своїми порадами, як і іриски до зубів
Іриски чіпляються зі своїми порадами, як і іриски до зубів
Фото: freepik.com

Бо часто липнуть до зубів. Як і Леви зі своїми порадами і повчаннями. Навіть якщо їм м'яко натякнути, що цього всього не треба, – все одно марно. Але іриска – цукерка, що довго можно їсти, як дружба і підтримка Львів.

Діва – желейні, цукерки з желе

М'які і податливі Діви – це желейні цукерки
М'які і податливі Діви – це желейні цукерки
Фото: freepik.com

З одного боку – це люди чіткого порядку і плану дій. Вони знають, чого хочуть і особливо невимогливі до інших. Хіба що до себе. Найчастіше всередині ці люди м'які та податливі, тому вони – цукерки з ніжним і приємним желе всередині.

Терези – цукерки з ягідною начинкою

Бо кислинка начинки врівноважить солодкість шоколаду
Бо кислинка начинки врівноважить солодкість шоколаду
Фото: Pixabay

З будь-якої ягідною начинкою. Адже Терези впевнені, що солодощам із шоколадною глазур'ю можна надати певної гармонії, якщо, наприклад, усередині сливова з кислинкою начинка.

Скорпіони – м'ятні льодяники

Скорпіони можуть образити, як і "обпалити" м'ятний льодяник
Скорпіони можуть образити, як і "обпалити" м'ятний льодяник
Фото: pexels.com

Тому що освіжають усіх і все навколо своєю присутністю і діями. Скорпіони знають, що можуть образити, часом їм буває за це соромно, але наполегливо продовжують "жалити". Їхні цукерки – це м'ятні льодяники.

Стрілець – цукерки з лікером

Люди-свято – Стрільці – цукерки з лікером
Люди-свято – Стрільці – цукерки з лікером
Фото: instagram.com/tortolla_tver/

Адже життя – це свято. Свято емоційне і як востаннє. І, ймовірно, добре, що колись такі цукерки були придумані. Адже з ними Стрільцям ніколи не буде нудно.

Козеріг – грильяж

Козероги зі своєю впертістю – грильяж
Козероги зі своєю впертістю – грильяж
Фото: instagram.com/nuts_for_honey/

Найскладніша цукерка у вживанні, але смачна. Цукерка, що "довго грає" у роті. Довго "грати" потрібно, щоб переконати-умовити Козерогів. Але якщо вам це вдалося, то ви отримаєте смачну начинку з карамелі і горіхів.

Водолій – марципан

Водолії вміють отримувати задоволення від життя, їхні цукерки – марципанові
Водолії вміють отримувати задоволення від життя, їхні цукерки – марципанові
Фото: instagram.com/soul_of_magnolia/

Це дуже солодко. Усі цукерки з марципаном – це пік насолоди для тих, хто називає себе цінителем десертів. Водолії вміють отримувати задоволення від життя. Головне – їм не заважати. Інакше впадуть у смуток і тугу.

Риби – "Пташине молоко"

Для непередбачуваних Риб – найніжніше "Пташине молоко"
Для непередбачуваних Риб – найніжніше "Пташине молоко"
Фото: instagram.com/ap_chocolatier/

Для найнепередбачуванішого знаку зодіаку цукерки "Пташине молоко". Найніжніша начинка, яка тільки може бути в цукерках. Але Риби не завжди бувають ніжними і поступливими, якщо ви їх ігноруватимете, вони можуть "розтанути", тобто зникнути.

Рецепт ще одного десерта – кіша з черешнею і мигдалем – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 12 видів пиріжків для кожного знаку зодіаку.

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Джерело: unsplash.com
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