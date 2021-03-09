Масленица в разгаре: 3 рецепта диетических овсяных блинов

И еще бонус – рецепт быстрого сливово-шоколадного джема к блинам

Масленица набирает обороты. И если запланировали в эти дни не только печь блины, но и сделать приятный сюрприз в виде подарка своим друзьям, то в нашем мартовском календаре найдете 5 небанальных идей. А пока предлагаем приготовить овсяные блины. То есть блины, для которых используется овсянка или мука из нее. Они диетические, так как в их составе еще и нет сахара. В конце – бонус. Это сливово-шоколадный джем, который тоже готовится без сахара. И еще, если планируете готовить блины с начинкой, здесь найдете 12 вариантов начинок для каждого знака зодиака.

Овсяные блины

Фото: instagram.com/yashyulya/



Ингредиенты (на 3 блина)

50 г овсянки

1 яйцо

50 г кефира

30 г кипятка

1/3 ч. л. разрыхлителя

соль, подсластитель

Способ приготовления

Овсянку мелко измельчить блендером, добавить все, кроме кипятка, и хорошо взбить. В последнюю очередь влить кипяток, быстро перемешать. Оставить тесто на 10 мин. Выпекать блины на разогретой сковороде.

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Овсяные блинчики с маком

Фото: instagram.com/yashyulya/



Ингредиенты (на 5 блинов)

50 г овсяных хлопьев

1 ст. л. мака

1 неполная ч. л. разрыхлителя

50 г мякоти яблока

50 г йогурта

1 яйцо

щепотка корицы

Способ приготовления

Поместить в чашу блендера овсяные хлопья, измельчить. Добавить мякоть яблока кусочками и все остальные ингредиенты – взбить. Оставить тесто на 10-15 минут. Хорошо разогреть сковороду, выпекать блины.

Блины овсяные (диетические)

Фото: instagram.com/sasha.food.blog/

Ингредиенты

Молоко 2,5% -100 г

Кефир 2,5% – 50 г

Яйца – 1 шт.

Мука овсяная – 50 г

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Соль – по вкусу

Сахарозаменитель – 2 г

Масло оливковое – 1 ч. л.

Способ приготовления

В чаше соединить яйцо, молоко, кефир, сахарозаменитель, разрыхлитель и соль. Хорошо все перемешивать. Добавить овсяную муку. Хорошо перемешать, чтобы тесто было без комочков. Добавить оливковое масло. Дать тесту немного постоять, 5-8 мин. достаточно. Жарить блины на антипригарной сковороде.

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Быстрый сливово-шоколадный джем

Фото: instagram.com/yashyulya/

Ингредиенты

200 г мякоти сливы

2 ст. л. какао

1 ч. л. пектина

подсластитель – по вкусу

щепотка корицы

Способ приготовления

Сливу порезать кубиками, поставить на небольшой нагрев в сотейник. Смешать какао, подсластитель, пектин, добавить к сливам. Варить до закипания. Снять, взбить погружным блендером, остудить.

Здесь узнаете, почему иногда ваши блины плохо пропекаются или получаются невкусными.

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