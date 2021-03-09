Масниця в розпалі: 3 рецепти дієтичних вівсяних млинців
І ще бонус – рецепт швидкого сливово-шоколадного джему до млинців
Масниця набирає обертів. І якщо ви запланували в ці дні не тільки пекти млинці, а й зробити приємний сюрприз у вигляді подарунка своїм друзям, то в нашому березневому календарі знайдете 5 небанальних ідей. А поки що пропонуємо приготувати вівсяні млинці. Тобто млинці, для яких використовується вівсянка або борошно з неї. Вони дієтичні, бо в їхньому складі ще й немає цукру. Наприкінці – бонус. Це сливово-шоколадний джем, який теж готується без цукру. І ще, якщо плануєте готувати млинці з начинкою, тут знайдете 12 варіантів начинок для кожного знака зодіаку.
Вівсяні млинці
Інгредієнти (на 3 млинці)
- 50 г вівсянки
- 1 яйце
- 50 г кефіру
- 30 г окропу
- 1/3 ч. л. розпушувача
- сіль, підсолоджувач
Спосіб приготування
- Вівсянку дрібно подрібнити блендером, додати все, крім окропу, і добре збити. Останнім влити окріп, швидко перемішати. Залишити тісто на 10 хв.
- Випікати млинці на розігрітій сковороді.
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Вівсяні млинці з маком
Інгредієнти (на 5 млинців)
- 50 г вівсяних пластівців
- 1 ст. л. маку
- 1 неповна ч. л. розпушувача
- 50 г м'якуша яблука
- 50 г йогурту
- 1 яйце
- дрібка кориці
Спосіб приготування
- Висипати в чашу блендера вівсяні пластівці, подрібнити.
- Додати м'якуш яблука шматочками і всі інші інгредієнти – збити. Залишити тісто на 10-15 хвилин.
- Добре розігріти сковороду, випікати млинці.
Млинці вівсяні (дієтичні)
Інгредієнти
- Молоко 2,5% -100 г
- Кефір 2,5% – 50 г
- Яйця – 1 шт.
- Борошно вівсяне – 50 г
- Розпушувач – 1/2 ч. л.
- Сіль за смаком
- Цукрозамінник – 2 г
- Оливкова олія – 1 ч. л.
Спосіб приготування
- У чаші з'єднати яйце, молоко, кефір, цукрозамінник, розпушувач і сіль. Добре все перемішати.
- Додати вівсяну муку. Добре перемішати, щоб тісто було без грудочок.
- Додати оливкову олію. Дати тісту трохи постояти, 5-8 хв достатньо.
- Смажити млинці на антипригарній сковороді.
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Швидкий сливово-шоколадний джем
Інгредієнти
- 200 г м'якоті сливи
- 2 ст. л. какао
- 1 ч. л. пектину
- підсолоджувач – за смаком
- дрібка кориці
Спосіб приготування
- Сливу порізати кубиками, поставити на невеликий нагрів у сотейнику.
- Змішати какао, підсолоджувач, пектин, додати до слив. Варити до закипання.
- Зняти, збити занурювальним блендером, остудити.
Тут дізнаєтеся, чому іноді ваші млинці погано пропікаються або виходять несмачними.
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