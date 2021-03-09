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Масниця в розпалі: 3 рецепти дієтичних вівсяних млинців

Сьогодні, 09:00

І ще бонус – рецепт швидкого сливово-шоколадного джему до млинців

Масниця набирає обертів. І якщо ви запланували в ці дні не тільки пекти млинці, а й зробити приємний сюрприз у вигляді подарунка своїм друзям, то в нашому березневому календарі знайдете 5 небанальних ідей. А поки що пропонуємо приготувати вівсяні млинці. Тобто млинці, для яких використовується вівсянка або борошно з неї. Вони дієтичні, бо в їхньому складі ще й немає цукру. Наприкінці – бонус. Це сливово-шоколадний джем, який теж готується без цукру. І ще, якщо плануєте готувати млинці з начинкою, тут знайдете 12 варіантів начинок для кожного знака зодіаку.

Вівсяні млинці

Фото: instagram.com/yashyulya/


Інгредієнти (на 3 млинці)

  • 50 г вівсянки
  • 1 яйце
  • 50 г кефіру
  • 30 г окропу
  • 1/3 ч. л. розпушувача
  • сіль, підсолоджувач

Спосіб приготування

  1. Вівсянку дрібно подрібнити блендером, додати все, крім окропу, і добре збити. Останнім влити окріп, швидко перемішати. Залишити тісто на 10 хв.
  2. Випікати млинці на розігрітій сковороді.


Вівсяні млинці з маком

Фото: instagram.com/yashyulya/


Інгредієнти (на 5 млинців)

  • 50 г вівсяних пластівців
  • 1 ст. л. маку
  • 1 неповна ч. л. розпушувача
  • 50 г м'якуша яблука
  • 50 г йогурту
  • 1 яйце
  • дрібка кориці

Спосіб приготування

  1. Висипати в чашу блендера вівсяні пластівці, подрібнити.
  2. Додати м'якуш яблука шматочками і всі інші інгредієнти – збити. Залишити тісто на 10-15 хвилин.
  3. Добре розігріти сковороду, випікати млинці.

Млинці вівсяні (дієтичні)

Фото: instagram.com/sasha.food.blog/

Інгредієнти

  • Молоко 2,5% -100 г
  • Кефір 2,5% – 50 г
  • Яйця – 1 шт.
  • Борошно вівсяне – 50 г
  • Розпушувач – 1/2 ч. л.
  • Сіль за смаком
  • Цукрозамінник – 2 г
  • Оливкова олія – 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. У чаші з'єднати яйце, молоко, кефір, цукрозамінник, розпушувач і сіль. Добре все перемішати.
  2. Додати вівсяну муку. Добре перемішати, щоб тісто було без грудочок.
  3. Додати оливкову олію. Дати тісту трохи постояти, 5-8 хв достатньо.
  4. Смажити млинці на антипригарній сковороді.


Швидкий сливово-шоколадний джем

Фото: instagram.com/yashyulya/

Інгредієнти

  • 200 г м'якоті сливи
  • 2 ст. л. какао
  • 1 ч. л. пектину
  • підсолоджувач – за смаком
  • дрібка кориці

Спосіб приготування

  1. Сливу порізати кубиками, поставити на невеликий нагрів у сотейнику.
  2. Змішати какао, підсолоджувач, пектин, додати до слив. Варити до закипання.
  3. Зняти, збити занурювальним блендером, остудити.

Тут дізнаєтеся, чому іноді ваші млинці погано пропікаються або виходять несмачними.

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