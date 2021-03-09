Масниця в розпалі: 3 рецепти дієтичних вівсяних млинців

І ще бонус – рецепт швидкого сливово-шоколадного джему до млинців

Масниця набирає обертів. І якщо ви запланували в ці дні не тільки пекти млинці, а й зробити приємний сюрприз у вигляді подарунка своїм друзям, то в нашому березневому календарі знайдете 5 небанальних ідей. А поки що пропонуємо приготувати вівсяні млинці. Тобто млинці, для яких використовується вівсянка або борошно з неї. Вони дієтичні, бо в їхньому складі ще й немає цукру. Наприкінці – бонус. Це сливово-шоколадний джем, який теж готується без цукру. І ще, якщо плануєте готувати млинці з начинкою, тут знайдете 12 варіантів начинок для кожного знака зодіаку.

Вівсяні млинці

Фото: instagram.com/yashyulya/



Інгредієнти (на 3 млинці)

50 г вівсянки

1 яйце

50 г кефіру

30 г окропу

1/3 ч. л. розпушувача

сіль, підсолоджувач

Спосіб приготування

Вівсянку дрібно подрібнити блендером, додати все, крім окропу, і добре збити. Останнім влити окріп, швидко перемішати. Залишити тісто на 10 хв. Випікати млинці на розігрітій сковороді.

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Вівсяні млинці з маком

Фото: instagram.com/yashyulya/



Інгредієнти (на 5 млинців)

50 г вівсяних пластівців

1 ст. л. маку

1 неповна ч. л. розпушувача

50 г м'якуша яблука

50 г йогурту

1 яйце

дрібка кориці

Спосіб приготування

Висипати в чашу блендера вівсяні пластівці, подрібнити. Додати м'якуш яблука шматочками і всі інші інгредієнти – збити. Залишити тісто на 10-15 хвилин. Добре розігріти сковороду, випікати млинці.

Млинці вівсяні (дієтичні)

Фото: instagram.com/sasha.food.blog/

Інгредієнти

Молоко 2,5% -100 г

Кефір 2,5% – 50 г

Яйця – 1 шт.

Борошно вівсяне – 50 г

Розпушувач – 1/2 ч. л.

Сіль за смаком

Цукрозамінник – 2 г

Оливкова олія – 1 ч. л.

Спосіб приготування

У чаші з'єднати яйце, молоко, кефір, цукрозамінник, розпушувач і сіль. Добре все перемішати. Додати вівсяну муку. Добре перемішати, щоб тісто було без грудочок. Додати оливкову олію. Дати тісту трохи постояти, 5-8 хв достатньо. Смажити млинці на антипригарній сковороді.

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Швидкий сливово-шоколадний джем

Фото: instagram.com/yashyulya/

Інгредієнти

200 г м'якоті сливи

2 ст. л. какао

1 ч. л. пектину

підсолоджувач – за смаком

дрібка кориці

Спосіб приготування

Сливу порізати кубиками, поставити на невеликий нагрів у сотейнику. Змішати какао, підсолоджувач, пектин, додати до слив. Варити до закипання. Зняти, збити занурювальним блендером, остудити.

Тут дізнаєтеся, чому іноді ваші млинці погано пропікаються або виходять несмачними.

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