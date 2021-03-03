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Ваши блины снова не получились? Может, вы не знаете о своих ошибках

Сегодня, 15:35

Возможные причины неудач – неправильные пропорции ингредиентов и слишком мало муки

До Масленицы осталось совсем немного – и уже 8 Марта стартует "блинная неделя". Если вы относитесь к этому празднику со всей ответственностью и традиционно планируете подарки близким, воспользуйтесь этими идеями, где найдете варианты подарков на все мартовские праздники. А если вы будете печь блины самостоятельно, то важно знать, как это правильно делать. Ведь в этом процессе ошибки не допустимы. Иначе – они, испорченные, окажутся в мусорном ведре. Давайте разбираться, что мешает вашим блинам быть идеальными.

Если блины рвутся

Вы положили мало муки. В желании приготовить как можно тонкие блины, мы кладем как можно меньше муки. Из-за этого они рвутся. Добавьте правильное количество муки и хорошо размешайте тесто.

Вы взяли неправильные сковороду. Какой бы дорогой не была ваша обычная сковорода, идеальной является все-таки специальная, блинная. Она легкая и к ней тесто не прилипает, даже если не смазывать ее маслом с каждым блином.

Вы рано переворачиваете блин. Дождитесь, когда блин подрумянится и появятся сухие краешки. Только в этом случае вы сможете с легкостью его перевернуть, не порвав, и дожарить до конца.

Вы положили слишком много масла. Да, вы это сделали, чтобы не смазывать каждый раз сковороду. Но масло служит в этом случае еще и разрыхлителем, то есть уничтожает эластичность теста. Выход – не переборщите с маслом и кладите ровно столько, сколько указано в рецепте.

Если блины не пропекаются

Часто такое случается, если вы готовите блины на молоке, кефире. Эти продукты вязкие и не дают возможности блинам нормально приготовиться. В этом случае эксперты рекомендуют добавлять соду или пекарский порошок.

Ваше тесто слишком жидкое. Если мало муки, то внешне блины могут приготовиться, а вот внутри будут сырыми. Все из-за того, что в таком тесте влаги больше нормы.

Холодные яйца и молоко. Из-за этого блины получаются клейкими, они рвутся при выпекании. Все ингредиенты перед замешиванием теста должны быть комнатной температуры.

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У вас слишком тонкая сковорода. Ее дно не справляется с распределением температуры, отчего блины подгорают, а внутри остаются сырыми. Для идеальных блинов нужна специальная сковорода.

Если блины подгорают

Ваше тесто слишком сладкое. Сахар добавлять нужно, но строго по рецепту. Просто иногда сахар не успевает растворятся и начинает подгорать уже на сковороде. С ним подгорает и ваш блин.

Если блины не сочные

Ваше тесто слишком густое. То есть муки взято выше нормы. Для решения проблемы нужно добавить молоко.

Вы положили много яиц. Из-за чего блины долго пекутся и в результате – получите их невкусными и несочными.

Если блины невкусные

Вы взяли плохое молоко, кефир и масло. Так часто бывает, когда нужно использовать то, что "слегка испортилось". В результате – блины горчат и неприятно пахнут. Тоже самое касается и масла, оно не должно быть старым и с ярко выраженным запахом.

Главный секрет вкусных блинов – пропорции

На 3 стакана воды или молока нужно брать 2 стакана муки. Так же важен баланс в количестве соли и сахара.

Здесь найдете 3 вкусных рецепта блинов на молоке.

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