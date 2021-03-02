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Блины на молоке: 3 простых рецепта на Масленицу

Сегодня, 13:50

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В этом году Масленица стартует 8 Марта. На протяжении семи дней будем печь и угощаться блинами. Ниже найдете 3 рецепта блинов на молоке, все он разные и блины получаются очень вкусными. Важно: если вы используете миксер при замесе теста, добавляйте муку в молоко постепенно. Если замешиваете с помощью венчика, то добавляйте молоко в муку, постоянно размешивая и доводя до нужной консистенции. Так вы избежите комочков в тесте.

Блины на молоке с дырочками

Блины: рецепт с фото
Блины: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Молоко – 500 мл
  • Яйцо – 3 шт.
  • Мука – 4-5 ст. л
  • Крахмал – 4 ст. л.
  • Растительное масло – 1 ст. л.
  • Сахар – 1,5 ст. л.
  • Соль – щепотка
  • Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

  1. Яйца растереть с сахаром, добавить молоко, растительное масло и перемешать.
  2. Добавить просеянную муку, крахмал и соль. Перемешать венчиком, чтобы получилось однородное жидкое тесто.
  3. Выпекать тонкие блины на раскаленной сковороде, смазанной маслом, на среднем огне.
  4. Блинчики можно смазывать сливочным маслом, когда вы будете перекладывать их на тарелку.
  5. Подавать блины с любыми начинками на свой вкус.

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Дрожжевые блины на молоке

Блины на дрожжах
Блины на дрожжах
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • Свежие дрожжи – 20 г
  • Сахар – 3 ч. л.
  • Молоко – 1 л
  • Мука – 550–600 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Щепотка соли
  • Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Растереть дрожжи с 1 ч. л. сахара до состояния кашицы.
  2. Добавить 240 мл теплого молока и 1 ст. л. муки, размешать и оставить до появления пузырей.
  3. Отделить желтки от белков.
  4. В миску с дрожжами влить оставшееся молоко, добавить сахар, соль, желтки и хорошо размешать.
  5. Постепенно всыпая просеянную муку, замесить тесто консистенции сметаны. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30–60 минут до увеличения объема вдвое.
  6. В подошедшее тесто добавить растительное масло.
  7. Белки взбить в пену и аккуратно ввести в тесто лопаткой.
  8. Выпекать на разогретой сковороде, смазав ее растительным маслом только перед первым блином.

Блины на молоке без яиц

Тонкие блины на молоке
Тонкие блины на молоке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Молоко – 550 мл
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Сахар – 2 ст. л. или по вкусу
  • Соль – щепотка
  • Пекарский порошок – 5 г

Способ приготовления:

  1. В молоко комнатной температуры постепенно всыпать муку, перемешать. Должно получиться тесто консистенции густых сливок.
  2. Добавить пекарский порошок, соль и сахар. Еще раз хорошо перемешать и отставить в сторону на 30 минут. Если вы увидели, что тесто немного загустело, влить немного теплой воды и хорошо перемешать.
  3. Перед выпечкой добавить растительное масло и еще раз перемешать.
  4. На разогретую сковороду, смазанную маслом, налить тонким слоем тесто. Обжарить с двух сторон. При желании можно смазать готовые блины сливочным маслом.

Здесь узнаете, какая именно начинка подходит вашему знаку зодиака.

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