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Стоп сахар! Можно ли взять под контроль тягу к сладостям?

Сегодня, 13:10

Для начала попробуйте отказаться от них хотя бы на 10 дней

От сладкого поправляются и очень быстро – это мы слышим каждый день и неоднократно. Кто-то успокаивает себя, мол, ем сладкое рано утром, а значит – не потолстею. Кто-то выбирает более полезные сладости, которые практически не вредят фигуре. Ну а кто-то так и не смог вырваться из "сахарных цепей" и продолжает тешить себя надеждой, что рано или поздно это все-таки произойдет. Нутрициолог Лора Филиппова рассказала, откуда берется неконтролируемая тяга к сладкому и возможно ли взять над этим контроль.

Фото: Лора Филиппова, нутрициолог

"Для начала важно разобраться в процессе метаболизма углеводов в нашем организме. Углеводы бывают связанные (сложные – полисахариды) и не связанные (простые – моно и дисахариды). Конечным продуктом их распада является глюкоза. Не связанные углеводы очень быстро расщепляются и усваиваются нашим организмом обеспечивая большое высвобождение глюкозы в кровь. Связанные же содержат клетчатку, которая замедляет их усвоение, и глюкоза в кровь поступает медленно и порционно", – говорит Лора Филиппова.

Так почему мы часто слышим – "мозг требует сладкого!". Почему это происходит? Чем вообще обусловлена сильная тяга к сладкому? Давайте разбираться.

Как "работает" глюкоза?

По-разному. И гречка, и конфета, в конечном итоге, глюкоза. А глюкоза – это идеальный и самый естественный источник энергии для нашего организма. Только гречка – это еще и полезные нутриенты, и клетчатка, и более длительное насыщение. Польза для вас, одним словом. А конфета, вместо клетчатки и витаминов, содержит много сахара и гидрогенизированных жиров. И, соответственно, никакой пользы. Только очень быстро после съеденной конфеты уровень сахара упадет и снова будет хотеться сладенького.

Почему нас тянет на сладкое?

Фото: Depositphotos

Причина 1. Несбалансированный рацион. Вы едите мало сложных углеводов! Это каши, бобовые, овощи. Если мы не доедаем эти продукты, нам не хватает источников глюкозы. А значит, нам будет их хотеться. И ассоциации у мозга с сахаром, отнюдь не с кашами.

Что делать?

Добавьте, как минимум, в два приема пищи сложные углеводы (крупы, бобовые). Это действительно поможет уменьшить тягу к сладкому.

Причина 2. Злоупотребление простыми сахарами. Это сам сахар, конфеты и все остальные кондитерские изделия, мед, варенья и джемы, фрукты и сухофрукты, быстрые завтраки, сладкая выпечка и т.д. Такая еда в избытке "кормит" свою микрофлору в кишечнике. Количество этих "бактерий-сладкоежек" растет. И потом они уже посылают сигналы в мозг, какую именно еду вам есть! Помните, что сахар имеет дозозависимый эффект: чем больше его есть, тем больше будет хотеться.

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Что делать?

Отказаться от сладкого на 10-14-30 дней. Это нужно для того, чтобы микрофлора в вашем кишечнике обновилась. Будет ломка! Особенно у заядлых сладкоежек! В большинстве случаев, она проходит на 5-6 день и потом сладкого уже не хочется (ну или не так сильно). Временный отказ от сладкого даст вам понимание того, как работает этот процесс и какая ваша норма сладкого, чтобы снова не стать зависимым.

Что еще нужно знать о сладком?

Нельзя есть сладкое на голодный желудок, чтобы не провоцировать скачки сахара и не запускать маховик "хочу сладкого!" на целый день. Так как резкое повышение уровня глюкозы в крови тянет за собой такое же резкое выделение инсулина, быстрое понижение глюкозы ниже нормы и снова потребность в ней.

И еще

"Лишняя" глюкоза, которая не была использована для получения энергии, очень быстренько окисляется до жирных кислот и запасается в жировое депо. Вот почему наесть жирок, злоупотребляя сладким, проще простого! Хотя лишний вес – от избытка любой еды.

Итак, рацион, в котором достаточно сложных углеводов, поможет вам контролировать количество сладостей – вам просто не будет их хотеться с бешенной силой! Все остальное – ваши привычки и ритуалы.

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