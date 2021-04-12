Готовим на карантине: рецепт воздушных марокканских блинов

Их жарят только с одной стороны и называют – "1000 пузырьков"

Если вы думали, что блины выпекают только у нас, то нет. Блины есть даже в Африке. В нашем случае в этом материале будем говорить о марокканских блинах, которые называются багрир. Их особенность в том, что выпекаются они только с одной стороны и отличаются наличием сотни пузырьков в текстуре. Вы пока не достигли совершенства в выпекании традиционных блинов – здесь собраны самые распространенные ошибки этого процесса. А если вы считаете себя мастером выпечки, то делитесь своими рецептами со всей страной и выигрывайте призы.

Фото: instagram.com/simplydeliciousdishes/

Ингредиенты

Манка – 250 г

Мука – 80 г

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Дрожжи – 1 ч. л.

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Вода – 500 мл (теплая)

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты, кроме разрыхлителя блендером или миксером. Добавить разрыхлитель, перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 30 минут, чтобы дрожжи активизировались. Спустя 30 минут еще раз перемешать все миксером на протяжении 1 минуты. Смазать маслом сковороду, хорошо разогреть. Поместить небольшое количество жидкого теста (как и для любого блина) на раскаленную сковороду, слегка разровнять и оставить блин, пока он не высохнет. Тесто должно начать пузыриться. Как только блин перестанет быть влажным (это займет около минуты), марокканский блин готов.

Чтобы марокканские блины получились, важно учесть:

Выпекать блины нужно на раскаленной сковороде, иначе не получится много дырок

Багриры готовятся только с одной стороны. Никогда не переворачивайте их во время выпечки, иначе отверстия пропадут

Если при выпекании не появляются пузырьки, то ваше тесто слишком густое. Добавьте немного теплой воды и оставьте тесто на 15 минут

Не складывайте в стопку марокканские блины, пока они еще горячие, так как они будут прилипать друг к другу

Подавать багриры принято с медом и растопленным сливочным маслом. Пропорции – 1:1

Здесь узнаете, что нужно делать, если ваши блины получаются толстыми.

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