Эта еда стала трендом в Instagram – 5 модных рецептов

Она действительно интересна и приготовить ее несложно

Соцсети берут свое: кулинары-любители со своей бурной деятельностью теперь на виду у миллионов. А искусству приготовления еды (от простой до самой невероятной) сегодня можно учиться благодаря видео из Instagram. Да и вообще, продвигать свои таланты и семейные рецепты, которыми гордятся целые страны, тоже стало легче. Чего стоит французский омлет Пуляр, который получил вторую жизнь с помощью Интернета. В этом материале найдете 5 рецептов, и десертов, и основных блюд, которые стали трендами в Instagram и пока не послабляют свои позиции.

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Мини-круассаны

Фото: instagram.com/florianeskitchen/

Мини-круассаны – результат карантина. В прямом смысле. Люди, которые имели страсть к выпечке, получили массу времени для экспериментов. Конечно, чтобы испечь такие круассаны, нужно серьезное терпение, ведь они настолько маленькие, что их, грубо говоря, можно есть ложкой.

Для мини-круассанов нужно взять:

1 упаковка – слоеное тесто

1 шт. – яичный желток

1 ч. л. – сахарная пудра

Способ приготовления

Нарежьте слоеное тесто на полоски примерно по 2/3 см, затем вырежьте маленькие треугольники. Скатайте треугольники, чтобы получились маленькие полумесяцы. Подрумянить смесью яичного желтка и сахарной пудры и запекать десять минут при 180 градусах.

Если хотите круассаны с начинкой, то ее выбирайте по своему вкусу.

Тосты с арахисовым маслом

Фото: instagram.com/foodyfirst/

Уже по одному фото становится понятно, что можно найти на странице в Instagram у диетолога Бетани Бирема. Это действительно шедевры, которые заслуживают отдельного внимания. Конечно, в силу профессии, основная масса тостов от Бетани – полезные, то есть не только красивые. Особых требований к рецептуре нет, хлеб выбираете по своему вкусу. То, что будет его оформлять, – тоже.

Итак, что нужно:

Поджарить тост

Смазать миндальным или арахисовым маслом.

Капнуть сверху меда или сиропа агавы.

Зубочисткой или кончиком вилки провести сверху вниз через центр капли так, чтобы получилось сердце.

Украсить кунжутом.

Запеченная фета с томатами

Фото: іnstagram.com/sugar_spice_biriyani_rice/

Этот рецепт в секунду стал вирусным и не только в Instagram. Пользователи ТікТок тоже подхватили этот тренд и начали делиться своими готовыми блюдами с подписчиками.

Это очень красивая и уютная еда. Запеченные помидоры с фетой в правильно подобранных специях – невероятное удовольствие.

Для этого блюда нужно взять:

500 г – коктейльные помидоры

1 упаковка – сыр фета (250 г)

2-3 зуб. – чеснок

1 шт. – небольшой перец чили

Оливковое масло холодного отжима

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Базилик для украшения

Способ приготовления

Разогреть духовку до 200 градусов. Положить фету в середину формы для запекания. Помидоры разложить вокруг феты в форме для запекания. На помидоры выложить зубчики чеснока или выдавить чеснок. Посыпать томаты мелко нарезанным перцем чили. (Семена из перца нужно удалить). Затем обильно сбрызнуть фету и помидоры оливковым маслом. Посолить, поперчить. Запекать около 15 минут (в зависимости от толщины феты), пока сыр не станет мягким, а помидоры слегка не потушатся.

Баскский чизкейк

Фото: instagram.com/flouringkitchen/

Его считают одним из самых молодых в мире чизкейков. Придумал десерт испанский шеф-повар Сантьяго Ривера 30 лет тому назад. Когда обожженный чизкейк завоевал чуть ли не все бары и кафе Страны Басков, Сантьяго с удовольствием раскрыл секрет приготовления своего сырно-кремового детища.

Сегодня в Instagram-сообществе масса людей от европейцев до азиатов, которые с гордостью делятся рецептами и фото личных баскских чизкейков.

Для того, чтобы воссоздать классический рецепт вам понадобятся:

680 г – крем-сыр

430 г – сливки 30%

5 шт. – крупные яйца

160 г – сахар

30 г – мука

1 ст. л – ванильный экстракт (жидкий)

Способ приготовления

Разогреть духовку до максимальной температуры (если она у вас всего 250 градусов, добавьте конвекцию). Дно разъемной формы выложить пекарской бумагой так, чтобы лист был выше края формы на 3-4 см. В чаше миксера на небольшой скорости смешать все ингредиенты, взбивать не нужно. Перелить в форму и выпекать 25 минут. По желанию украсить свежими ягодами.

Секреты приготовления баскского чизкейка

нарезать его нужно острым ножом, обмакивая его в кипяток

чизкейк (корочка) должен почти сгореть. Нельзя проверять его готовность зубочисткой

после выпекания его начинка жидкая, поэтому чизкейк должен хорошо остыть

Дальгона-кофе

Фото: Instagram/sweetsandlifestyle

Придуман в Южной Корее. По вкусу напоминает ириску. Появился в кафе Сеула с началом карантинных времен, очень быстро его рецепты перекочевали в Instagram. Поэтому это кофейное чудо можно самостоятельно дома и без особых на то навыков.

Что нужно для дальгона-кофе:

Молоко – 1 стакан

Сахар коричневый – 2 ст. л.

Кофе растворимый – 2 ст. л.

Корица молотая – ½ ч. л.

Кипяток – 2 ст. л.

Способ приготовления

В глубокий стакан от блендера или миску насыпать кофе, сахар и корицу. Добавить кипяток и взбить смесь венчиком до образования густой светло-коричневой пены. Взбивать несколько минут. В стакан налить молоко – оно может быть как теплым, так и холодным – сверху распределить кофейную массу. В холодный напиток можно добавить кусочки льда.

Здесь узнаете, какие тренды в мире кофе будут в этом году.

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