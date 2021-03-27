5 вариантов трендовых и полезных завтраков

В подборке рецепты на любой вкус и для тех, кто следит за фигурой

Завтракать нужно обязательно. Важно – вся ваша утренняя еда должна быть полезной и питательной. Конечно, можно приготовить утром полезные тосты. Но это очень просто, а баловать себя нужно. Ниже собраны рецепты действительно интересных завтраков от йоркширского пудинга до нежных банановых сырников. Обязательно воспользуйтесь этими вариантами.

Если нужны небанальные варианты для подарков – найдете их в нашем мартовском календаре праздников.

Конвертики с творогом и шпинатом (диетический завтрак)

Фото: instagram.com/yummy.morn/

Ингредиенты

Лаваш – 1 упаковка

Творог 5 % – 180 г

Сыр легкий – 100 г

Шпинат – 300 г

Укроп – пучок

Желток – 1 шт.

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Способ приготовления

Шпинат и укроп помыть, слить воду и мелко нарезать. Натереть сыр и смешать с творогом и зеленью. Лаваш нарезать на полоски шириной около 5 см. Выложить начинку на лаваш и свернуть конвертик. Смазать желтком и обжарить на капле оливкового масла.

Йоркширский пудинг

Фото: instagram.com/manouilenko/

Ингредиенты

Мука – 75 г

Яйца – 2 шт.

Молоко – 100 мл

Соль – 0,5 ч. л.

Подсолнечное масло

Способ приготовления⠀

Смешать муку, соль и яйца до однородной массы. Добавить молоко и снова перемешать. Убрать тесто в холодильник на 15 минут. Разогреть духовку до 200 градусов. В формы для маффинов налить немного подсолнечного масла. Поставить форму с маслом в духовку на 10 минут, затем налить тесто на половину формочки. Выпекать в духовке 20 минут. Подавать с творожным сыром, слабосоленой рыбой, яйцом пашот и шпинатом.

Ленивая сырная пицца

Фото: instagram.com/vkus_nyuta/

Ингредиенты

200 мл молока

1 яйцо

1 ч. л. соли (зависит от солености сыра)

160 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

300 г сыра (сулугуни, можно моцареллу или другой твердый желтый сыр)

Способ приготовления

В миске смешать венчиком яйцо с молоком и солью. Просеять муку и разрыхлитель и перемешать. Добавить сыр, натертый на крупной терке и все перемешать. Разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла. Выложить массу, равномерно распределить. Накрыть крышкой и жарить на слабом огне 10 минут с каждой стороны. Переворачивать лучше с помощью двух деревянных лопаток.

Гранола с клюквой и орехами

Фото: instagram.com/popo_pek/

Ингредиенты

250 г овсянки

100 г сушеной клюквы

100 г орехов (на выбор)

70 г сливочного масла

70 г кокосового урбеча (можно заменить на ореховый)

80 г меда

Способ приготовления

Смешать овсянку с клюквой и крупно рублеными орехами. В сотейник выложить масло, урбеч и мед, растворить до однородности. Вылить смесь к овсянке и хорошо перемешать. Выпекать до золотистого цвета 40-50 минут в духовке при 160 градусах, помешивая каждые 7 минут, чтобы гранола не сгорела. Остудить и подавать с йогуртом или молоком.

Банановые сырники

Фото: instagram.com/popo_pek/

Ингредиенты

2 пачки брикетного творога 5%

3 средних банана

4 ст. л. кокосовой муки

2 ст. л. пшеничной муки

1 яйцо

Кокосовое масло для жарки

Кокосовая стружка для подачи

Способ приготовления

Размять вилкой творог и 2 банана, добавить муку и яйцо, перемешать до однородности. Сформировать мокрыми руками сырники и обжарить их. Затем нарезать оставшийся банан кружочками и также обжарить на кокосовом масле.

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