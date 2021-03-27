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5 вариантов трендовых и полезных завтраков

Сегодня, 08:00

В подборке рецепты на любой вкус и для тех, кто следит за фигурой

Завтракать нужно обязательно. Важно – вся ваша утренняя еда должна быть полезной и питательной. Конечно, можно приготовить утром полезные тосты. Но это очень просто, а баловать себя нужно. Ниже собраны рецепты действительно интересных завтраков от йоркширского пудинга до нежных банановых сырников. Обязательно воспользуйтесь этими вариантами.

Если нужны небанальные варианты для подарков – найдете их в нашем мартовском календаре праздников.

Конвертики с творогом и шпинатом (диетический завтрак)

Фото: instagram.com/yummy.morn/

Ингредиенты

  • Лаваш – 1 упаковка
  • Творог 5 % – 180 г
  • Сыр легкий – 100 г
  • Шпинат – 300 г
  • Укроп – пучок
  • Желток – 1 шт.


Способ приготовления

  1. Шпинат и укроп помыть, слить воду и мелко нарезать.
  2. Натереть сыр и смешать с творогом и зеленью.
  3. Лаваш нарезать на полоски шириной около 5 см.
  4. Выложить начинку на лаваш и свернуть конвертик.
  5. Смазать желтком и обжарить на капле оливкового масла.

Йоркширский пудинг

Фото: instagram.com/manouilenko/

Ингредиенты

  • Мука – 75 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Подсолнечное масло

Способ приготовления⠀

  1. Смешать муку, соль и яйца до однородной массы. Добавить молоко и снова перемешать.
  2. Убрать тесто в холодильник на 15 минут.
  3. Разогреть духовку до 200 градусов. В формы для маффинов налить немного подсолнечного масла.
  4. Поставить форму с маслом в духовку на 10 минут, затем налить тесто на половину формочки.
  5. Выпекать в духовке 20 минут.
  6. Подавать с творожным сыром, слабосоленой рыбой, яйцом пашот и шпинатом.

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Ленивая сырная пицца

Фото: instagram.com/vkus_nyuta/

Ингредиенты

  • 200 мл молока
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. соли (зависит от солености сыра)
  • 160 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 300 г сыра (сулугуни, можно моцареллу или другой твердый желтый сыр)

Способ приготовления

  1. В миске смешать венчиком яйцо с молоком и солью. Просеять муку и разрыхлитель и перемешать. Добавить сыр, натертый на крупной терке и все перемешать.
  2. Разогреть сковороду, смазать небольшим количеством масла. Выложить массу, равномерно распределить.
  3. Накрыть крышкой и жарить на слабом огне 10 минут с каждой стороны.
  4. Переворачивать лучше с помощью двух деревянных лопаток.

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Гранола с клюквой и орехами

Фото: instagram.com/popo_pek/

Ингредиенты

  • 250 г овсянки
  • 100 г сушеной клюквы
  • 100 г орехов (на выбор)
  • 70 г сливочного масла
  • 70 г кокосового урбеча (можно заменить на ореховый)
  • 80 г меда

Способ приготовления

  1. Смешать овсянку с клюквой и крупно рублеными орехами.
  2. В сотейник выложить масло, урбеч и мед, растворить до однородности. Вылить смесь к овсянке и хорошо перемешать.
  3. Выпекать до золотистого цвета 40-50 минут в духовке при 160 градусах, помешивая каждые 7 минут, чтобы гранола не сгорела.
  4. Остудить и подавать с йогуртом или молоком.

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Банановые сырники

Фото: instagram.com/popo_pek/

Ингредиенты

  • 2 пачки брикетного творога 5%
  • 3 средних банана
  • 4 ст. л. кокосовой муки
  • 2 ст. л. пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • Кокосовое масло для жарки
  • Кокосовая стружка для подачи

Способ приготовления

  1. Размять вилкой творог и 2 банана, добавить муку и яйцо, перемешать до однородности.
  2. Сформировать мокрыми руками сырники и обжарить их.
  3. Затем нарезать оставшийся банан кружочками и также обжарить на кокосовом масле.

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