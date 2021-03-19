Как вкусно засолить красную рыбу, скумбрию и свежую сельдь

Понадобится совсем немного времени – и вкусная рыба окажется на вашем столе

Идеально засоленной рыбе на столе всегда рады. Если вы хотите разнообразить свой рацион и вместо жаренной и запеченной съесть соленой рыбы – ниже найдете рецепты, как правильно, быстро и вкусно это сделать. Совсем немного ее можно съесть и на ужин, если нужно быстро его приготовить.

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Как засолить скумбрию

Фото: instagram.com/elenin_blog/

Ингредиенты

Скумбрия – 2 шт.; Вода – 0,5 л; Соль – 2 ст. л.; Уксус 6% – 10 ч. л.; Лавровый лист – 2 шт.; Перец душистый – 5 шт.; Перец черный горошком – 10 шт.; Лук репчатый – 1 шт.; Масло растительное – 3 ст. л.

Способ приготовления

Скумбрию разморозить, распотрошить и нарезать на кусочки шириной не более двух сантиметров. В воде комнатной температуры растворить соль и добавить уксус. Куски рыбы сложить в емкость. Пересыпать специями и залить рассолом. Оставить на 10-12 часов. Утром добавить лук и растительное масло.

Как засолить красную рыбу

Фото: Фото: instagram.com/evgeny_epifantsev/

Ингредиенты на 1 кг рыбы

Крупная соль – 2 ст. л.; Сахар – 1 ст. л.; Лимонный сок – 1 ст. л.; Коньяк – 1 ст. л.

Способ приготовления

Подготовить филе рыбы для рассола. Смешать все ингредиенты для рассола. Сложить рыбу в контейнер, залить рассолом, перемешать. Для слабосоленого посола хватит 1-2 дней, для более крепкого – 4 дня. Чтобы остановить процесс засолки, нужно слить остатки рассола из емкости.

Как засолить свежую сельдь

Фото: instagram.com/lesia_ko_/

Ингредиенты на две рыбы

Вода – 1 литр; Соль – 3-4 ст. л.; Сахар – 1 ст. л.; Кориандр – 1 ст. л.; Душистый перец – 10 шт.; Черный перец – 6 шт.; Гвоздика – 5 шт.; Лавровый лист – 3 шт.

Способ приготовления

В кипящую воду выложить все ингредиенты для рассола, кипятить 5 минут. Охладить рассол и залить им подготовленную рыбу. Дать постоять при комнатной температуре пару часов, а затем убрать в холодильник на несколько дней.



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