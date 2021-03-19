Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как вкусно засолить красную рыбу, скумбрию и свежую сельдь

Сегодня, 11:53

Понадобится совсем немного времени – и вкусная рыба окажется на вашем столе

Идеально засоленной рыбе на столе всегда рады. Если вы хотите разнообразить свой рацион и вместо жаренной и запеченной съесть соленой рыбы – ниже найдете рецепты, как правильно, быстро и вкусно это сделать. Совсем немного ее можно съесть и на ужин, если нужно быстро его приготовить.

В календаре праздников на март найдете идеи для небанальных подарков на весь месяц.

Как засолить скумбрию

Фото: instagram.com/elenin_blog/

Ингредиенты

  1. Скумбрия – 2 шт.;
  2. Вода – 0,5 л;
  3. Соль – 2 ст. л.;
  4. Уксус 6% – 10 ч. л.;
  5. Лавровый лист – 2 шт.;
  6. Перец душистый – 5 шт.;
  7. Перец черный горошком – 10 шт.;
  8. Лук репчатый – 1 шт.;
  9. Масло растительное – 3 ст. л.

Способ приготовления

  1. Скумбрию разморозить, распотрошить и нарезать на кусочки шириной не более двух сантиметров.
  2. В воде комнатной температуры растворить соль и добавить уксус. Куски рыбы сложить в емкость. Пересыпать специями и залить рассолом.
  3. Оставить на 10-12 часов. Утром добавить лук и растительное масло.

Как засолить красную рыбу

Фото: Фото: instagram.com/evgeny_epifantsev/

Ингредиенты на 1 кг рыбы

  1. Крупная соль – 2 ст. л.;
  2. Сахар – 1 ст. л.;
  3. Лимонный сок – 1 ст. л.;
  4. Коньяк – 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Подготовить филе рыбы для рассола.
  2. Смешать все ингредиенты для рассола. Сложить рыбу в контейнер, залить рассолом, перемешать.
  3. Для слабосоленого посола хватит 1-2 дней, для более крепкого – 4 дня. Чтобы остановить процесс засолки, нужно слить остатки рассола из емкости.

Как засолить свежую сельдь

Фото: instagram.com/lesia_ko_/

Ингредиенты на две рыбы

  1. Вода – 1 литр;
  2. Соль – 3-4 ст. л.;
  3. Сахар – 1 ст. л.;
  4. Кориандр – 1 ст. л.;
  5. Душистый перец – 10 шт.;
  6. Черный перец – 6 шт.;
  7. Гвоздика – 5 шт.;
  8. Лавровый лист – 3 шт.

Способ приготовления

  1. В кипящую воду выложить все ингредиенты для рассола, кипятить 5 минут.
  2. Охладить рассол и залить им подготовленную рыбу.
  3. Дать постоять при комнатной температуре пару часов, а затем убрать в холодильник на несколько дней.


Здесь узнаете, какие сезонные фрукты и овощи нужно покупать в марте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить плов из гречки с грибами: пошаговый рецепт 5 рецептов тостов на завтрак, которые полезны и при этом вкусные 5 салатов с семгой на любой вкус: рецепты с фото Готовим правильный рис для домашних суши и роллов
Реклама

Новости партнеров

Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Фаново

Песах-2021: когда отмечается еврейская Пасха

Сегодня, 06:10Психо

Сегодня Всемирный день сна: как поздравить своих друзей

Вчера, 18:35Вкусно

Как испечь вкусный пирог на кефире: 5 рецептов

Вчера, 14:31Звездно

Надежда Мейхер заблокировала известного ведущего в соцсетях за нескромные вопросы о ее груди

Вчера, 11:49Вкусно

Как сварить действительно вкусную овсянку: краткая инструкция

Вчера, 11:44Звездно

Андрея Данилко заметили в объятиях экстравагантной женщины: фото

Вчера, 11:10Звездно

5 зрелищных фильмов Люка Бессона, который подарил миру "Леона"

Вчера, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 марта: Весам нужно притормозить, а Скорпиону – расслабиться

17 мартаЗвездно

В Одессе у Регины Тодоренко диагностировали неизлечимую болезнь (видео)

17 мартаВкусно

Как приготовить постные котлеты: 5 рецептов

17 мартаФаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

17 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

16 мартаЗвездно

Регина Тодоренко впервые за долгое время приехала из Москвы в родную Одессу: видео

16 мартаЗвездно

Нельзя покидать дом даже выпить кофе: что запрещали Меган Маркл и ее маме в Лондоне

16 мартаЗвездно

Алан Бадоев снял клип украинской группе, работающей в России: видео

16 мартаЗвездно

Олег Винник рассказал, какие фото ему шлет Павел Зибров. Это очень неожиданно

Новости партнеров

Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Украину накроет новая волна магнитных бурь: опасные даты
Украину накроет новая волна магнитных бурь: опасные даты
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять