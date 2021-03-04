Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что покупать на рынке в марте

Сегодня, 17:14

Особенно полезны в марте – микрогрины и мойва

Март – месяц щедрый на полезные сезонные овощи и фрукты. В этот период появляется первая зелень – шпинат и щавель. Также стоит обратить внимание на мойву, она не дорогая, но очень полезная рыба в период авитаминоза. Если собираетесь на рынок за продуктами, то вам стоит знать, что купить в первую очередь. Когда, кроме фруктов и овощей нужно еще и выбрать подарок, то в нашем календаре мартовских праздников найдете небанальные для этого идеи. Итак, что же нужно купить, а потом и есть в марте? Диетолог Алена Черникова все объяснила.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Что самое полезное в марте?

"Максимальную пользу в марте могут принести продукты: все виды капусты, все корнеплоды, все виды лука, Хрен, цикорий, чеснок. Из фруктов: авокадо, ананас, все цитрусовые, банан, гранат, киви, яблоки. Зелень: лук, мята, петрушка, черемша. Но основное внимание нужно уделить некоторым из них, о чем расскажу ниже", – говорит Алена Черникова.


Читайте также:
Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит – советует диетолог

Щавель

В свежих листьях щавеля содержится значительное количество витаминов: А, Е, К, группы В, аскорбиновой кислоты, дубильных веществ, калия, кальция, железа, магния, и, конечно, щавелевой кислоты. Но несмотря на пользу, нельзя употреблять щавель при почечнокаменных заболеваниях.

Шпинат

Шпинат – низкокалорийный продукт, он просто необходим тем, кто следит за своим здоровьем. Кроме того, в шпинате содержится много белка и полезной клетчатки. Содержит витамины С, Е, РР, провитамин А, витамины группы В, витамин H) и микроэлементы (кальций, фосфор, калий, магний, железо, селен и др.).

Морская капуста

Морская капуста полезна для печени и щитовидки
Морская капуста полезна для печени и щитовидки
Фото: Pixabay

Это один из самых действенных средств для нормализации работы кишечника. По сравнению с обычной капустой, в морской вдвое больше фосфора, в 11 раз – магния, в 16 – железа, в 40 раз – натрия.

Ревень

В составе этого овоща важные для системы кровообращения соединения калия, кальция и магния. Ревень позитивно влияет на работу наших органов пищеварения.

Пекинская капуста

Фото: instagram.com/domikvderevne67/

Все полезные питательные вещества скапливаются в нижней светлой части капусты. Но это один из немногих продуктов, который содержит лимонную кислоту, которая позволяет сохранить долго сочность. Клетчатка способна нормализовать стул, а минеральные вещества выводят жидкость из организма. Также полезна при высоком плохом холестерине и анемии.

Читайте также:
Почему корнеплоды полезны и необходимы в нашем рационе

Микрогрин

Современные исследования показывают, что микрогрины содержали от 4 до 40 раз больше питательных веществ, чем зрелые овощи в таком же количестве. Чтобы вырастить микрогрин не нужны большие грядки или теплицы. Вам нужен залитый светом подоконник или полка, немного грунта, вода и семена – вот и все необходимое.

Самые популярные виды микрогринов:

  • Руккола
  • Лук
  • Капуста
  • Свекла
  • Кориандр
  • Мята
  • Кресс-салат
  • Брокколи
  • Петрушка
  • Укроп
  • Морковь
  • Сельдерей
  • Базилик

Мойва

В состав этой рыбы входят важнейшие аминокислоты – цистеин, треонин, метионин и лизин. Еще она содержит йод, фтор, калий, натрий, фосфор, бром и селен. А селена, которая является отличным антидепрессантом, в мойве содержится в десять раз больше по сравнению с мясом.

Здесь узнаете о продуктах, которые поддерживают нашу молодость.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Модная комбуча - панацея от болезней или хороший маркетинговый ход? Что любит наша кожа, а что ей категорически не нравится – советует диетолог 5 рецептов тостов на завтрак, которые полезны и при этом вкусные 5 полезных орехов: какие можно есть, а кому от них лучше отказаться
шпинат морская капуста пекинская капуста щавель ревень
Реклама

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Популярные статьи

Сегодня, 16:13Вкусно

Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: 5 праздничных рецептов

Сегодня, 15:09Психо

Что подарить на 8 Марта, чтобы угодить: оригинальные идеи подарков для женщин

Сегодня, 13:54Вкусно

Чем удивить маму на 8 Марта: 5 рецептов

Сегодня, 13:05Фаново

Что послушать на 8 Марта – готовим праздничный плейлист

Сегодня, 12:38Модно

Какую прическу сделать на 8 Марта: красивые идеи для разной длины волос

Сегодня, 11:20Вкусно

Салаты на 8 Марта: 5 праздничных рецептов

Сегодня, 05:25Психо

Гороскоп на сегодня 4 марта: у Раков появятся сторонники, а Стрельцам полезно промолчать

Вчера, 21:43Психо

Какие цветы дарят на 8 Марта любимым женщинам

Вчера, 18:43Фаново

8 Марта: история и значение женского дня

Вчера, 16:22Вкусно

Рецепт на 8 Марта: маки-роллы с лососем и огурцом

Вчера, 15:30Звездно

Одна из участниц грандиозного шоу "Маска" беременна. Причем здесь Олег Винник?

Вчера, 13:22Звездно

Кондратюк о Добрынине на российском "Холостяке": Подумал задницей

Вчера, 11:41Звездно

Супруга DZIDZIO о проблемах в браке: Он всю ночь может не ночевать дома

Вчера, 05:35Психо

Гороскоп на сегодня 3 марта: Скорпионы сразят всех своей непредсказуемостью, а Рыбам придется повоевать с ленью

1 мартаВкусно

Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов

1 мартаВкусно

Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

Новости партнеров

Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Страстная жена вратаря "Динамо" дразнит фанатов
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Идеальные сырники существуют! Рецепт от Аниты Луценко
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять