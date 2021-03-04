Что покупать на рынке в марте

Особенно полезны в марте – микрогрины и мойва

Март – месяц щедрый на полезные сезонные овощи и фрукты. В этот период появляется первая зелень – шпинат и щавель. Также стоит обратить внимание на мойву, она не дорогая, но очень полезная рыба в период авитаминоза. Если собираетесь на рынок за продуктами, то вам стоит знать, что купить в первую очередь. Когда, кроме фруктов и овощей нужно еще и выбрать подарок, то в нашем календаре мартовских праздников найдете небанальные для этого идеи. Итак, что же нужно купить, а потом и есть в марте? Диетолог Алена Черникова все объяснила.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Что самое полезное в марте?

"Максимальную пользу в марте могут принести продукты: все виды капусты, все корнеплоды, все виды лука, Хрен, цикорий, чеснок. Из фруктов: авокадо, ананас, все цитрусовые, банан, гранат, киви, яблоки. Зелень: лук, мята, петрушка, черемша. Но основное внимание нужно уделить некоторым из них, о чем расскажу ниже", – говорит Алена Черникова.





Щавель

В свежих листьях щавеля содержится значительное количество витаминов: А, Е, К, группы В, аскорбиновой кислоты, дубильных веществ, калия, кальция, железа, магния, и, конечно, щавелевой кислоты. Но несмотря на пользу, нельзя употреблять щавель при почечнокаменных заболеваниях.

Шпинат

Шпинат – низкокалорийный продукт, он просто необходим тем, кто следит за своим здоровьем. Кроме того, в шпинате содержится много белка и полезной клетчатки. Содержит витамины С, Е, РР, провитамин А, витамины группы В, витамин H) и микроэлементы (кальций, фосфор, калий, магний, железо, селен и др.).

Морская капуста

Морская капуста полезна для печени и щитовидки Фото: Pixabay

Это один из самых действенных средств для нормализации работы кишечника. По сравнению с обычной капустой, в морской вдвое больше фосфора, в 11 раз – магния, в 16 – железа, в 40 раз – натрия.

Ревень

В составе этого овоща важные для системы кровообращения соединения калия, кальция и магния. Ревень позитивно влияет на работу наших органов пищеварения.

Пекинская капуста

Фото: instagram.com/domikvderevne67/

Все полезные питательные вещества скапливаются в нижней светлой части капусты. Но это один из немногих продуктов, который содержит лимонную кислоту, которая позволяет сохранить долго сочность. Клетчатка способна нормализовать стул, а минеральные вещества выводят жидкость из организма. Также полезна при высоком плохом холестерине и анемии.

Читайте также: Почему корнеплоды полезны и необходимы в нашем рационе

Микрогрин

Современные исследования показывают, что микрогрины содержали от 4 до 40 раз больше питательных веществ, чем зрелые овощи в таком же количестве. Чтобы вырастить микрогрин не нужны большие грядки или теплицы. Вам нужен залитый светом подоконник или полка, немного грунта, вода и семена – вот и все необходимое.

Самые популярные виды микрогринов:

Руккола

Лук

Капуста

Свекла

Кориандр

Мята

Кресс-салат

Брокколи

Петрушка

Укроп

Морковь

Сельдерей

Базилик

Мойва

В состав этой рыбы входят важнейшие аминокислоты – цистеин, треонин, метионин и лизин. Еще она содержит йод, фтор, калий, натрий, фосфор, бром и селен. А селена, которая является отличным антидепрессантом, в мойве содержится в десять раз больше по сравнению с мясом.

Здесь узнаете о продуктах, которые поддерживают нашу молодость.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться