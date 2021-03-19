Як смачно засолити червону рибу, скумбрію та свіжий оселедець

Знадобиться зовсім трохи часу – і смачна риба опиниться на вашому столі

Ідеально засоленій рибі на столі завжди раді. Якщо ви хочете урізноманітнити свій раціон і замість смаженої і запеченої з'їсти солоної риби – нижче знайдете рецепти, як правильно, швидко та смачно це зробити. Зовсім трохи її можна з'їсти і на вечерю, якщо потрібно швидко її приготувати.

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Як засолити скумбрію

Фото: instagram.com/elenin_blog/

Інгредієнти

Скумбрія – 2 шт.; Вода – 0,5 л; Сіль – 2 ст. л.; Оцет 6% – 10 ч. л.; Лаврове листя – 2 шт.; Перець запашний – 5 шт.; Перець чорний горошком – 10 шт.; Цибуля ріпчаста – 1 шт.; Олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування

Скумбрію розморозити, випатрати і нарізати на шматочки завширшки не більше двох сантиметрів. У воді кімнатної температури розчинити сіль і додати оцет. Шматки риби скласти в ємність. Пересипати спеціями і залити розсолом. Залишити на 10-12 годин. Вранці додати цибулю та олію.

Як засолити червону рибу

Фото: Фото: instagram.com/evgeny_epifantsev/

Інгредієнти на 1 кг риби

Крупна сіль – 2 ст. л.; Цукор – 1 ст. л.; Лимонний сік – 1 ст. л.; Коньяк – 1 ст. л.

Спосіб приготування

Підготувати філе риби для розсолу. Змішати всі інгредієнти для розсолу. Скласти рибу в контейнер, залити розсолом, перемішати. Для слабосоленого засолу вистачить 1-2 днів, для міцнішого – 4 дня. Щоб зупинити процес засолювання, треба злити залишки розсолу з ємності.

Як засолити свіжий оселедець

Фото: instagram.com/lesia_ko_/

Інгредієнти на дві риби

Вода – 1 л; Сіль – 3-4 ст. л.; Цукор – 1 ст. л.; Коріандр – 1 ст. л.; Духмяний перець – 10 шт.; Чорний перець – 6 шт.; Гвоздика – 5 шт.; Лаврове листя – 3 шт.

Спосіб приготування

В окріп викласти всі інгредієнти для розсолу, кип'ятити 5 хвилин. Охолодити розсіл і залити ним підготовлену рибу. Дати постояти за кімнатної температури кілька годин, а потім прибрати в холодильник на кілька днів.



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