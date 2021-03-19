Як смачно засолити червону рибу, скумбрію та свіжий оселедець
Знадобиться зовсім трохи часу – і смачна риба опиниться на вашому столі
Ідеально засоленій рибі на столі завжди раді. Якщо ви хочете урізноманітнити свій раціон і замість смаженої і запеченої з'їсти солоної риби – нижче знайдете рецепти, як правильно, швидко та смачно це зробити. Зовсім трохи її можна з'їсти і на вечерю, якщо потрібно швидко її приготувати.
У календарі свят на березень знайдете ідеї для небанальних подарунків на весь місяць.
Як засолити скумбрію
Інгредієнти
- Скумбрія – 2 шт.;
- Вода – 0,5 л;
- Сіль – 2 ст. л.;
- Оцет 6% – 10 ч. л.;
- Лаврове листя – 2 шт.;
- Перець запашний – 5 шт.;
- Перець чорний горошком – 10 шт.;
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- Олія – 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Скумбрію розморозити, випатрати і нарізати на шматочки завширшки не більше двох сантиметрів.
- У воді кімнатної температури розчинити сіль і додати оцет. Шматки риби скласти в ємність. Пересипати спеціями і залити розсолом.
- Залишити на 10-12 годин. Вранці додати цибулю та олію.
Як засолити червону рибу
Інгредієнти на 1 кг риби
- Крупна сіль – 2 ст. л.;
- Цукор – 1 ст. л.;
- Лимонний сік – 1 ст. л.;
- Коньяк – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Підготувати філе риби для розсолу.
- Змішати всі інгредієнти для розсолу. Скласти рибу в контейнер, залити розсолом, перемішати.
- Для слабосоленого засолу вистачить 1-2 днів, для міцнішого – 4 дня. Щоб зупинити процес засолювання, треба злити залишки розсолу з ємності.
Як засолити свіжий оселедець
Інгредієнти на дві риби
- Вода – 1 л;
- Сіль – 3-4 ст. л.;
- Цукор – 1 ст. л.;
- Коріандр – 1 ст. л.;
- Духмяний перець – 10 шт.;
- Чорний перець – 6 шт.;
- Гвоздика – 5 шт.;
- Лаврове листя – 3 шт.
Спосіб приготування
- В окріп викласти всі інгредієнти для розсолу, кип'ятити 5 хвилин.
- Охолодити розсіл і залити ним підготовлену рибу.
- Дати постояти за кімнатної температури кілька годин, а потім прибрати в холодильник на кілька днів.
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