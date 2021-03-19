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Як смачно засолити червону рибу, скумбрію та свіжий оселедець

Сьогодні, 11:53

Знадобиться зовсім трохи часу – і смачна риба опиниться на вашому столі

Ідеально засоленій рибі на столі завжди раді. Якщо ви хочете урізноманітнити свій раціон і замість смаженої і запеченої з'їсти солоної риби – нижче знайдете рецепти, як правильно, швидко та смачно це зробити. Зовсім трохи її можна з'їсти і на вечерю, якщо потрібно швидко її приготувати.

У календарі свят на березень знайдете ідеї для небанальних подарунків на весь місяць.

Як засолити скумбрію

Фото: instagram.com/elenin_blog/

Інгредієнти

  1. Скумбрія – 2 шт.;
  2. Вода – 0,5 л;
  3. Сіль – 2 ст. л.;
  4. Оцет 6% – 10 ч. л.;
  5. Лаврове листя – 2 шт.;
  6. Перець запашний – 5 шт.;
  7. Перець чорний горошком – 10 шт.;
  8. Цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  9. Олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Скумбрію розморозити, випатрати і нарізати на шматочки завширшки не більше двох сантиметрів.
  2. У воді кімнатної температури розчинити сіль і додати оцет. Шматки риби скласти в ємність. Пересипати спеціями і залити розсолом.
  3. Залишити на 10-12 годин. Вранці додати цибулю та олію.

Як засолити червону рибу

Фото: Фото: instagram.com/evgeny_epifantsev/

Інгредієнти на 1 кг риби

  1. Крупна сіль – 2 ст. л.;
  2. Цукор – 1 ст. л.;
  3. Лимонний сік – 1 ст. л.;
  4. Коньяк – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Підготувати філе риби для розсолу.
  2. Змішати всі інгредієнти для розсолу. Скласти рибу в контейнер, залити розсолом, перемішати.
  3. Для слабосоленого засолу вистачить 1-2 днів, для міцнішого – 4 дня. Щоб зупинити процес засолювання, треба злити залишки розсолу з ємності.

Як засолити свіжий оселедець

Фото: instagram.com/lesia_ko_/

Інгредієнти на дві риби

  1. Вода – 1 л;
  2. Сіль – 3-4 ст. л.;
  3. Цукор – 1 ст. л.;
  4. Коріандр – 1 ст. л.;
  5. Духмяний перець – 10 шт.;
  6. Чорний перець – 6 шт.;
  7. Гвоздика – 5 шт.;
  8. Лаврове листя – 3 шт.

Спосіб приготування

  1. В окріп викласти всі інгредієнти для розсолу, кип'ятити 5 хвилин.
  2. Охолодити розсіл і залити ним підготовлену рибу.
  3. Дати постояти за кімнатної температури кілька годин, а потім прибрати в холодильник на кілька днів.


Тут дізнаєтеся, які сезонні фрукти і овочі треба купувати в березні.

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