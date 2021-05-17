10 блюд с кускусом, о которых вы могли не догадываться
Это могут быть не только салаты, но и каши, запеканки, и даже голубцы
Что такое кускус – это альтернатива макаронам, его так же получают из твердой пшеницы. Злоупотреблять им диетологи не рекомендуют, на раз в неделю можно. Это действительно вкусно. 10 неожиданных блюд, в которых можно смело использовать кускус, найдете ниже.
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Кускус с морковью для детей
Ингредиенты
- 150 г – кускус
- 1 шт. – 1 морковь
- 1 ч. л. – растительное масло
- 15 г – сливочное масло
- орех грецкий, корица – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить кускус. Морковь натереть на крупной терке и тушить на растительном масле со сливочным маслом до готовности.
- Добавить в кашу морковь, посыпать орехами и корицей. Украсить медом.
Суп с курицей и кускусом
Ингредиенты
- 2 шт. – окорочок
- по 1 шт. – морковь, картофель
- кускус – горсть
- 1 шт. – болгарский перец
- Сливочное масло
- Зелень, соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Куриные окорочка сварить в чуть подсоленной воде.
- Овощи помыть, очистить и нарезать. Добавить к готовому бульону, сварить.
- В конце добавить кускус и сливочное масло. Варить 5 минут. Добавить специи по вкусу и зелень.
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Салат с гранатом, кускусом и баклажаном
Ингредиенты
- 150 г – кускуса
- 200 мл – воды (кипяток)
- 1 шт. – средний баклажан
- зерна половины граната
- свежие листья кинзы
- горсть кедровых орехов
- оливковое масло
- соль, перец
- половина и цедра лимона
Способ приготовления
- На сковороде разогреть оливковое масло. Выложить кедровые орешки, добавить кускус. Обжарить до золотистого цвета.
- Выложить в кастрюлю, добавить цедру лимона и залить кипятком.
- Настаивать 7-10 минут. Затем перемешать вилкой.
- Баклажан нарезать продольно тонкими пластинами (0,5 см), слегка подсолить, подождать, пока пустят сок и промокнуть бумажным полотенцем.
- Пластины испечь на гриле, либо в духовом шкафу, или обжарить на сковороде с добавлением оливкового масла. разрезать на 3-4 части.
- Смешать в большой чашке кускус, баклажаны и зерна граната. Добавить кинзу, сок лайма, посолить, поперчить.
Кускус с брынзой и помидорами
Ингредиенты
- Кускус – 100 г
- Брынза соленая – 100 г
- Помидор – 2 шт.
- Красный лук – 20 г
- Несколько капель лимонного сока
- Сливочное масло
- Соль, перец
Способ приготовления
- Кускус залить 300 мл кипятка, дать настояться несколько минут.
- Мелко нарезать лук, посыпать солью и сбрызнуть лимонным соком.
- Помидор нарезать некрупными кубиками, второй – кружочками.
- Когда кускус впитает всю воду, добавить сливочное масло.
- Добавить половину размятой вилкой брынзы, лук и помидоры, перемешать.
- Украсить кружочками помидора и оставшейся раскрошенной брынзой, щедро посыпав перцем.
Кускус с фаршем
Ингредиенты
- 300 г – фарша
- 300 г – кускуса
- по 1 шт. – болгарского перца, лук
- 1 зуб. – чеснок
- приправы – по вкусу
Способ приготовления
- Лук, чеснок и перец почистить и порезать кубиками, слегка обжарить. добавить фарш, посолить, поперчить. Тушить до готовности фарша.
- Добавить воды, накрыть крышкой. Как только вода закипит, тушить еще 5 минут.
- Добавить кускус, перемешать, накрыть крышкой и выключить огонь.
- Украсить по вкусу.
Кускус с овощами
Ингредиенты
- 200 г – кускус
- по 1 шт. – красный лук, баклажан
- половина крупного болгарского перца
- 3 ст. л. – оливкового масла
- соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами, болгарский перец – небольшим кубиком, баклажан – брусочками.
- На среднем огне разогреть сковороду с оливковым маслом, добавить лук и болгарский перец, обжарить 3-4 минуты. Добавить баклажан, перемешать. Добавить специи, накрыть крышкой, готовить 5-7 минут.
- Кускус запарить, согласно инструкции на упаковке, добавить к овощам, перемешать и дать настояться 5 минут.
Запеканка с кускусом и ягодами
Ингредиенты
- 300 г творога
- 1/2 стакана кускуса
- 2-3 ст. л. сахара
- ванилин
- 2 яйца
- 1/3 стакана ягод
- сахарная пудра
Способ приготовления
- Творог тщательно растереть вилкой вместе с сахаром, ванилином и яичными желтками.
- Яичные белки взбить в плотную пену в отдельной миске.
- Кускус залить кипятком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут.
- Остывший кускус добавить в творог, перемешать.
- Аккуратно ввести взбитые белки, перемешать силиконовой лопаткой снизу вверх.
- В конце добавить ягоды.
- Выложить творожную массу в смазанную маслом форму и запекать при температуре 180 градусов около 30 минут.
- Перед подачей запеканку остудить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.
Ленивые голубцы с кускусом
Ингредиенты на 4 порции
- 400 г смешанного фарша
- 400 г белокочанной капусты
- 100 г кускуса
- 200 мл молока
- 100 мл сливок
- 100 мл томатного соуса, кетчупа или сладкой аджики
- 2 яйца
- пучок зеленого лука
- сметана
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Капусту мелко нашинковать и залить кипятком на 3-4 минуты, после чего жидкость слить.
- Кускус залить стаканом горячей воды и оставить на 5 минут под крышкой.
- Мясной фарш смешать с капустой, кускусом, мелко порезанным луком. Добавить яйца, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать до получения однородной массы.
- Из готового фарша сформировать мясные шарики. Выложить в форму для запекания в один слой.
- В отдельной миске соединить молоко, сливки и томатный соус. Залить полученной смесью голубцы.
- Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут, после чего снять фольгу и готовить еще 15-20 минут.
- Подать ленивые голубцы со сметаной и свежей зеленью.
Кускус с курицей и овощами в мультиварке
Ингредиенты
- 350 г кускуса
- 500 г куриного филе
- 1 цукини
- 1 баклажан
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 1 луковица
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления
- Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка".
- Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут.
- Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания.
- В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой.
- Перемешать и сразу подавать.
Кускус с орехами и сухофруктами
Ингредиенты
- 200 г кускуса
- 50 г чернослива или фиников
- Горсть изюма
- Смесь орехов
- Мед
- Оливковое масло
- Соль
- Свежая мята
Способ приготовления
- Приготовить кускус, запарив крупу кипятком и посолив. Накрыть миску и оставить на 5 минут.
- На оливковом масле обжарить изюм и чернослив. Когда изюм немного разбухнет, добавить орехи, прогреть 1 минуту и высыпать в сковороду готовый кускус. Перемешать и переложить на блюдо.
- Полить кускус медом и украсить веточкой свежей мяты.
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