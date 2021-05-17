Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

10 блюд с кускусом, о которых вы могли не догадываться

Сегодня, 13:11

Это могут быть не только салаты, но и каши, запеканки, и даже голубцы

Блюда с кускусом
Блюда с кускусом

Что такое кускус – это альтернатива макаронам, его так же получают из твердой пшеницы. Злоупотреблять им диетологи не рекомендуют, на раз в неделю можно. Это действительно вкусно. 10 неожиданных блюд, в которых можно смело использовать кускус, найдете ниже.

Если у вас есть задача найти самый оригинальный подарок, ищите идеи в нашем календаре майских праздников.

Кускус с морковью для детей

Фото: instagram.com/yuli__cooks/

Ингредиенты

  • 150 г – кускус
  • 1 шт. – 1 морковь
  • 1 ч. л. – растительное масло
  • 15 г – сливочное масло
  • орех грецкий, корица – по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварить кускус. Морковь натереть на крупной терке и тушить на растительном масле со сливочным маслом до готовности.
  2. Добавить в кашу морковь, посыпать орехами и корицей. Украсить медом.

Суп с курицей и кускусом

Фото: instagram.com/domashniaia.kulinaria/

Ингредиенты

  • 2 шт. – окорочок
  • по 1 шт. – морковь, картофель
  • кускус – горсть
  • 1 шт. – болгарский перец
  • Сливочное масло
  • Зелень, соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриные окорочка сварить в чуть подсоленной воде.
  2. Овощи помыть, очистить и нарезать. Добавить к готовому бульону, сварить.
  3. В конце добавить кускус и сливочное масло. Варить 5 минут. Добавить специи по вкусу и зелень.

Читайте также:
5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Салат с гранатом, кускусом и баклажаном

Фото: instagram.com/prosto_em_doma/

Ингредиенты

  • 150 г – кускуса
  • 200 мл – воды (кипяток)
  • 1 шт. – средний баклажан
  • зерна половины граната
  • свежие листья кинзы
  • горсть кедровых орехов
  • оливковое масло
  • соль, перец
  • половина и цедра лимона

Способ приготовления

  1. На сковороде разогреть оливковое масло. Выложить кедровые орешки, добавить кускус. Обжарить до золотистого цвета.
  2. Выложить в кастрюлю, добавить цедру лимона и залить кипятком.
  3. Настаивать 7-10 минут. Затем перемешать вилкой.
  4. Баклажан нарезать продольно тонкими пластинами (0,5 см), слегка подсолить, подождать, пока пустят сок и промокнуть бумажным полотенцем.
  5. Пластины испечь на гриле, либо в духовом шкафу, или обжарить на сковороде с добавлением оливкового масла. разрезать на 3-4 части.
  6. Смешать в большой чашке кускус, баклажаны и зерна граната. Добавить кинзу, сок лайма, посолить, поперчить.

Кускус с брынзой и помидорами

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Ингредиенты

  • Кускус – 100 г
  • Брынза соленая – 100 г
  • Помидор – 2 шт.
  • Красный лук – 20 г
  • Несколько капель лимонного сока
  • Сливочное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Кускус залить 300 мл кипятка, дать настояться несколько минут.
  2. Мелко нарезать лук, посыпать солью и сбрызнуть лимонным соком.
  3. Помидор нарезать некрупными кубиками, второй – кружочками.
  4. Когда кускус впитает всю воду, добавить сливочное масло.
  5. Добавить половину размятой вилкой брынзы, лук и помидоры, перемешать.
  6. Украсить кружочками помидора и оставшейся раскрошенной брынзой, щедро посыпав перцем.

Кускус с фаршем

Фото: instagram.com/orelvalia90/

Ингредиенты

  • 300 г – фарша
  • 300 г – кускуса
  • по 1 шт. – болгарского перца, лук
  • 1 зуб. – чеснок
  • приправы – по вкусу

Способ приготовления

  1. Лук, чеснок и перец почистить и порезать кубиками, слегка обжарить. добавить фарш, посолить, поперчить. Тушить до готовности фарша.
  2. Добавить воды, накрыть крышкой. Как только вода закипит, тушить еще 5 минут.
  3. Добавить кускус, перемешать, накрыть крышкой и выключить огонь.
  4. Украсить по вкусу.

Читайте также:
Три рецепта всемирно известных салатов – "Кобба", "Шопского" и "Табуле"

Кускус с овощами

Фото: instagram.com/dorado_iz_avocado/

Ингредиенты

  • 200 г – кускус
  • по 1 шт. – красный лук, баклажан
  • половина крупного болгарского перца
  • 3 ст. л. – оливкового масла
  • соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Лук нарезать полукольцами, болгарский перец – небольшим кубиком, баклажан – брусочками.
  2. На среднем огне разогреть сковороду с оливковым маслом, добавить лук и болгарский перец, обжарить 3-4 минуты. Добавить баклажан, перемешать. Добавить специи, накрыть крышкой, готовить 5-7 минут.
  3. Кускус запарить, согласно инструкции на упаковке, добавить к овощам, перемешать и дать настояться 5 минут.

Запеканка с кускусом и ягодами

Запеканка с вишней
Запеканка с вишней
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г творога
  • 1/2 стакана кускуса
  • 2-3 ст. л. сахара
  • ванилин
  • 2 яйца
  • 1/3 стакана ягод
  • сахарная пудра

Способ приготовления

  1. Творог тщательно растереть вилкой вместе с сахаром, ванилином и яичными желтками.
  2. Яичные белки взбить в плотную пену в отдельной миске.
  3. Кускус залить кипятком, накрыть крышкой и дать постоять в течение 5 минут.
  4. Остывший кускус добавить в творог, перемешать.
  5. Аккуратно ввести взбитые белки, перемешать силиконовой лопаткой снизу вверх.
  6. В конце добавить ягоды.
  7. Выложить творожную массу в смазанную маслом форму и запекать при температуре 180 градусов около 30 минут.
  8. Перед подачей запеканку остудить, посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.

Ленивые голубцы с кускусом

Ленивые голубцы с кускусом в духовке
Ленивые голубцы с кускусом в духовке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 4 порции

  • 400 г смешанного фарша
  • 400 г белокочанной капусты
  • 100 г кускуса
  • 200 мл молока
  • 100 мл сливок
  • 100 мл томатного соуса, кетчупа или сладкой аджики
  • 2 яйца
  • пучок зеленого лука
  • сметана
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Капусту мелко нашинковать и залить кипятком на 3-4 минуты, после чего жидкость слить.
  2. Кускус залить стаканом горячей воды и оставить на 5 минут под крышкой.
  3. Мясной фарш смешать с капустой, кускусом, мелко порезанным луком. Добавить яйца, соль и перец по вкусу, тщательно перемешать до получения однородной массы.
  4. Из готового фарша сформировать мясные шарики. Выложить в форму для запекания в один слой.
  5. В отдельной миске соединить молоко, сливки и томатный соус. Залить полученной смесью голубцы.
  6. Накрыть форму фольгой и запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут, после чего снять фольгу и готовить еще 15-20 минут.
  7. Подать ленивые голубцы со сметаной и свежей зеленью.

Кускус с курицей и овощами в мультиварке

Кускус с курицей и овощами
Кускус с курицей и овощами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 350 г кускуса
  • 500 г куриного филе
  • 1 цукини
  • 1 баклажан
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 1 луковица
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка".
  2. Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут.
  3. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания.
  4. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой.
  5. Перемешать и сразу подавать.

Кускус с орехами и сухофруктами

Кускус с орехами и сухофруктами
Кускус с орехами и сухофруктами
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 200 г кускуса
  • 50 г чернослива или фиников
  • Горсть изюма
  • Смесь орехов
  • Мед
  • Оливковое масло
  • Соль
  • Свежая мята

Способ приготовления

  1. Приготовить кускус, запарив крупу кипятком и посолив. Накрыть миску и оставить на 5 минут.
  2. На оливковом масле обжарить изюм и чернослив. Когда изюм немного разбухнет, добавить орехи, прогреть 1 минуту и высыпать в сковороду готовый кускус. Перемешать и переложить на блюдо.
  3. Полить кускус медом и украсить веточкой свежей мяты.

Здесь найдете 10 рецептов блюд с булгуром.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Булгур, кускус или киноа? Разбираемся с диетологом, какую кашу лучше выбрать Пшено - это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят Полента - вкуснейшая альтернатива привычным гречке и овсянке Как сварить действительно вкусную овсянку: краткая инструкция Овсянка – вся правда о самой утренней каше и с чем ее нужно сочетать
рецепты салат голубцы запеканка кускус
Реклама

Новости партнеров

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
Ястремская утверждает, что допинг попал в организм интимным путем
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских

Популярные статьи

Сегодня, 07:30Вкусно

7 салатов с молодой капустой, которые обязаны оказаться на вашем столе

Вчера, 10:54Звездно

Бывшая супруга DZIDZIO угрожала Оле Цибульской: певицу травили в соцсетях

Вчера, 10:37Модно

Как сделать обновки из старых вещей: 10 креативных лайфхаков с фото

15 маяNo Stress

ТОП-5 виски, которые стоит попробовать в жизни

15 маяЗвездно

Сдерживайте слезы! Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз (фото)

15 маяЗвездно

Почему Юля Зайка вернулась в Холостяк и как отреагировали зрители

15 маяЗвездно

Ко Дню семьи: ТОП-10 крепких пар украинского шоу-бизнеса

15 маяЗвездно

Просто жесть: как Дарья Ставничая попрощалась с Холостяком

15 маяЗвездно

Тина Кароль поедет на Славянский базар, где отказались выступать Винник и MARUV

15 маяВкусно

Завтрак по-фински – приготовим и попробуем ленивые финские блины

15 маяEvents

Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

14 маяЗвездно

Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка: как все прошло

14 маяЗвездно

Украинка на Мисс Вселенной представила национальный костюм весом 7 кг! (видео)

14 маяЗвездно

Приходько о скандале Лорак с Меладзе: Благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру

14 маяЗвездно

Анастасия Волочкова впервые показала того самого Олега из Instagram

14 маяВкусно

5 рецептов первых блюд со щавелем – от украинского классического борща до французского супа

Новости партнеров

Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять