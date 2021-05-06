Эти 13 ошибок мешают приготовить вкусную еду в мультиварке

Не открывайте крышку в процессе, если того не требует рецепт, и не кладите в чашу слишком много ингредиентов

Мультиварка – подспорье для тех, кто ценит время и вместе с этим любит вкусно поесть. С ней мы готовим не только привычную еду, с ее помощью можно сделать нежную мягкую рикотту. Как правило, все, что из мультиварки, получается. Но иногда бывает наоборот. Это все из-за ошибок, которые мы допускаем. Их нужно знать ну и исправлять.

Ошибка №1. Вы слишком часто поднимаете крышку.

Не поднимайте крышку, чтобы взглянуть, как там дела, если этого не требует ваш рецепт. Например, когда следует добавить ингредиент или специю. Дело в том, что когда вы откроете крышку в ненужное время, все тепло, накопившееся внутри, будет потеряно. Поэтому приготовление вашего рецепта займет больше времени.

Ошибка №2. Добавляете слишком много жидкости.

Если вы добавите в рецепт много жидкости, она нагреется, появится конденсат, который будет стекать с крышки обратно в пищу, делая ее слишком водянистой. Если вы видите, что жидкости слишком много, слейте лишнюю перед приготовлением.

Ошибка №3. Добавляете вино, не выпарив алкоголь.

Если рецепт требует присутствия вина, мультиварка не нагревается настолько, чтобы выпарить алкоголь, поэтому есть риск получить его сильный привкус. Сначала доведите вино до кипения в кастрюле на плите, прежде чем добавлять его в мультиварку.

Ошибка №4. Преждевременно вводите кисломолочные продукты.

Если в ваш рецепт входят молочные продукты, такие как сливки или йогурт, добавляйте их в самом конце, чтобы они полностью нагрелись, примерно за 30 минут до окончания процесса приготовления.

Ошибка №5. Добавляете макароны, не проварив их заранее.

Не все продукты готовятся до совершенства в мультиварке, и паста – одна из них. Сначала нужно проварить макароны до состояния al dente, затем слить воду и промыть холодной водой.

Ошибка №6. Не обжариваете мясо перед тем, как отправить его в мультиварку.

В некоторых мультиварках есть встроенная функция обжаривания. В других такой функции может не быть. Поэтому обжаривание мяса придаст текстуру, цвет и аромат. Не забывайте сначала поджарить мясо на сильном огне, будь то на плите или в мультиварке.

Ошибка №7. Кладете в чашу слишком много ингредиентов.

Не переполняйте мультиварку, если хотите, чтобы еда была равномерно приготовленной. Когда вы готовите мясо и овощи, получается слишком много жидкости. Всегда обдумывайте количество ингредиентов, или купите мультиварку нужных вам размеров. Старайтесь заполнять мультиварку не более чем на две трети.

Ошибка №8. Добавляете мало специй.

Если рецепт требует долгого приготовления, то вкус специй может растеряться в процессе. Эксперты советуют не бояться добавлять специи по такой пропорции – плюс 1 столовая ложка к тому, что уже есть в блюде.

Ошибка №9. Добавляете сочные овощи слишком рано.

Овощи, которые относительно быстро готовятся на плите, следует добавлять в конце времени приготовления в мультиварке, примерно за 30 минут до окончания процесса. Это касается кабачков, грибов, зеленого гороха, фасоли. Иначе они разварятся и развалятся.

Ошибка №10. Неравномерно выкладываете ингредиенты.

Если ваши ингредиенты приготовлены неравномерно, значит, вы неправильно их выложили. Начните с корнеплодов на дне чаши, они готовятся дольше. Если добавить мясо поверх овощей, мясной сок будет стекать на овощи, что придаст им больше аромата.

Ошибка №11. Не обжариваете лук заранее.

Блюдо получит идеальный вкус, если сначала обжарить лук на плите, а потом добавить в мультиварку. В противном случае у вас может получиться вкус вареного лука, а не то, что вам нужно.

Ошибка №12. Не обрезаете жировые прослойки у мяса.

Огромное количество жира в блюде – результат того, что вы не обработали мясо заранее. Если готовите баранину, обязательно удаляйте лишний жир.

Ошибка №13. Вы слишком рано добавляете зелень.

Если делаете это, то свежие травы растеряют свой аромат и вкус. Зелень нужно добавлять, когда еда полностью приготовится. Это не касается сушеных трав – лаврового листа или тимьяна.

По материалам: Lovefood.com.

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