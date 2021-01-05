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Как приготовить кутью из риса: три простых рецепта

Сегодня, 10:21

Рецепты кутьи из риса на Святой вечер

Совсем скоро настанет Сочельник. В этот вечер принято готовить постные блюда и главным украшением рождественского стола, его символом, является кутья. Вариантов ее приготовления существует много, в этой подборке собраны 3 рецепта кутьи из риса.

Кутья из пропаренного риса

Рецепт кутьи на поминки
Рецепт кутьи на поминки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + на замачивание

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана пропаренного риса
  • 50 г чернослива
  • 50 г кураги
  • 50 г изюма
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 2 ст. л. меда или по вкусу
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Рис промыть, замочить на 2 часа. Отварить и посолить.
  2. Курагу, чернослив и изюм замочить в теплой воде. Просушить и порезать.
  3. В рис добавить растительное масло и все смешать.
  4. Залить растопленным медом и хорошо перемешать.

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Как приготовить кутью на Святой вечер

Рецепт кутьи с рисом и маком

Кутья из риса
Кутья из риса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут + на замачивание

Ингредиенты:

  • 200 г риса
  • 100 г миндаля
  • 100 г грецких орехов
  • 100 г мака
  • 100 г изюма
  • 100 г кураги
  • Мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чтобы сделать миндаль мягким, залейте его кипятком на 15 минут. То же самое нужно проделать с изюмом и курагой.
  2. Мак выдержать в горячей воде в течение часа, после чего измельчить до появления белого сока.
  3. Рис варить на медленном огне без крышки. Когда он остынет, добавить в кастрюлю мед, мак, сухофрукты и орехи.

Кутья из риса поминальная: рецепт

Рисовая кутья с медом
Рисовая кутья с медом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан риса
  • 3-4 стакана воды
  • 1 стакан изюма без косточек
  • 100 г меда или по вкусу
  • 1-1,5 ст. л. сахара
  • 1-2 щепотки соли

Способ приготовления:

  1. Сварить рис в большом количестве подсоленной воды. Для этого залить рис водой, довести до кипения, посолить, накрыть крышкой и варить при слабом кипении 15 минут.
  2. Откинуть на сито, промыть холодной водой.
  3. Выложить в глубокую емкость, добавить мед, сахар, тщательно перемешать.
  4. Изюм перебрать, промыть, положить в сито и обдать крутым кипятком.
  5. Смешать с рисом и подавать.

Здесь найдете рецепты оригинальных мясных блюд на Рождество.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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