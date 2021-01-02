Рождественский сочельник: готовим оригинальные постные угощения
Экспериментируем с едой, не нарушая каноны
12 постных блюд, самое главное из которых – кутья. Это все должно стоять на столе в Рождественский сочельник. Но не обязательно. Главное, чтобы все ваши блюда были постными. А что если эти все постные блюда обретут новые кулинарные решения и подачу? Тогда и праздник будет веселей. Если вы думаете над тем, что приготовить на Рождество, то ниже найдете оригинальные рецепты. Традиции и каноны в этих блюдах предусмотрены.
Постные голубцы с грибами
Ингредиенты
- 700 г – капуста белокочанная
- 240 г – морковь
- 220 г – шампиньоны
- 200 г – рис
- 140 г – томатная паста
- 150 г – луковица
- перец, соль и специи по вкусу
- 80 г – растительное масло
Способ приготовления
- Небольшой кочан молодой капусты опустить в кастрюлю с кипящей водой – он должен погрузиться в нее полностью, варить капусту около 5-7мин.
- Остудить капусту и срезать листья. Утолщения на листьях отбить кухонным молоточком или срезать.
- До полуготовности отварить рис. Грибы – мелко нарезать и обжарить в сковороде с маслом.
- Морковь и лук очистить, мелко нарезать и обжарить в сковороде на масле до мягкости, добавить к ним томатную пасту, перемешать и жарить еще 5мин.
- Перемешать грибы с рисом и половиной обжаренных овощей, подсолить и поперчить – это начинка.
- Выкладывать начинку на капустные листья и формовать голубцы, складывая листья конвертиками.
- Оставшиеся капустные листья выложить на дно кастрюли, где будут тушиться голубцы, на них плотно друг к другу выложить голубцы.
- Выложить сверху зажарку из лука с морковью, которая осталась, поперчить и посолить, влить воду или капустный отвар, оставшийся после варки кочана и готовить голубцы на среднем огне около 15-20мин до готовности.
Цветная капуста в постном кляре
Ингредиенты
- 500 г – цветная капуста
- Растительное масло – для жарки
Для постного кляра
- 100 мл – вода
- 1 ст. л – крахмал картофельный
- 1 ст. л – растительное масло
- 70 г – мука
- соль, молотый перец – по вкусу
- 0,5 ст. л – смесь трав
Способ приготовления
- Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия. Опустить в закипевшую подсоленную воду и проварить в течение 3 минут. Затем слить воду и остудить.
- В глубокую миску влить воду комнатной температуры, всыпать муку. Размешать, влить масло.
- Всыпать картофельный крахмал, размешать венчиком. Кляр посолить, поперчить, добавить специи.
- Во фритюрнице (или кастрюле) разогреть растительное масло до кипения. Поочередно каждое соцветие капусты окунуть в кляр и обжарить во фритюре в течение 2-3 минут до золотистого цвета.
- Готовую капусту выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Украсить зеленью.
Шашлычки из шампиньонов
Ингредиенты
- 400 г – шампиньоны
- 1 ст. л – масло оливковое
- 3 ст. л – соевый соус
- 0.5 ч. л – перец красный сладкий молотый
- 1 зуб. – чеснок
Способ приготовления
- Замочить шпажки в воде.
- Шампиньоны помыть. Чеснок мелко порезать.
- В пакет сложить шампиньоны, чеснок. Добавить соевый соус, оливковое масло и паприку. Пакет закрыть. Хорошо встряхнуть, чтобы все ингредиенты перемешались. Оставить мариноваться минут на 30.
- Нанизать грибы на шпажки, выпекать при температуре 200 градусов.
Вареники с грибами
Ингредиенты
- 2 – стакана муки
- ¼ стакана – кипятка
- 4 ст. л – растительного масла
- 30 г – сухих белых грибов
- 1 стакан – крутой гречневой каши или отварного риса
- 1 – луковица
- лавровый лист, перец горошком, петрушка, соль – по вкусу
Способ приготовления
- В подсолнечное масло налить крутой кипяток, всыпать муку и быстро замесить тесто, хорошо размяв его руками, а затем раскатать его в очень тонкий пласт, не подсыпая муки, так как это тесто не прилипает к доске.
- Для приготовления начинки грибы отварить в воде. Отвар слить в отдельную посуду, а грибы мелко порубить, обжарить с луком на масле, перемешать с кашей и хорошо размять в однородную массу.
- Раскатанное тесто нарезать небольшими квадратиками или вырезать стаканом кружочки, положить на каждый кусочек начинку и слепить вареники.
- Противень или сковородку смазать маслом, уложить на нее одним слоем вареники и испечь в духовке на умеренном огне в течение 15-20 минут.
- Затем положить в горшочек, залить горячим грибным отваром, посолить, добавить пряности и поставить в духовку на 15 минут.
Булочки с кокосовой стружкой
Ингредиенты
- 3 стакана – мука пшеничная
- 125 г – сахар
- 10 г – ванильный сахар
- 0,5 ч. л – соль
- 1 ч. л – дрожжи
- 30 мл – масло растительное
- 50 г – кокосовая стружка
- 1 стакан – вода
Способ приготовления
- В теплой воде развести 50 г сахара, соль, дрожжи, масло.
- Муку просеять. Постепенно ввести муку, замесить тесто. Убрать на час в теплое место.
- Оставшийся сахар смешать со стружкой и столовой ложкой муки.
- Тесто поделить на 2 части, каждую раскатать в прямоугольник.
- Смазать раскатанное тесто слегка маслом и посыпать стружкой, немного оставить на присыпку булочек перед выпечкой.
- Скатать в рулет и разрезать на шайбы по 5-6 см.
- Выложить булочки в форму, смазать маслом и присыпать оставшейся стружкой.
- Оставить на 20 минут. Выпекать при 200 градусах 20-25 минут до румяности.
Здесь собраны 5 рецептов десертов из яблок.
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