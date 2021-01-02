Рождественский сочельник: готовим оригинальные постные угощения

Экспериментируем с едой, не нарушая каноны

12 постных блюд, самое главное из которых – кутья. Это все должно стоять на столе в Рождественский сочельник. Но не обязательно. Главное, чтобы все ваши блюда были постными. А что если эти все постные блюда обретут новые кулинарные решения и подачу? Тогда и праздник будет веселей. Если вы думаете над тем, что приготовить на Рождество, то ниже найдете оригинальные рецепты. Традиции и каноны в этих блюдах предусмотрены.

Постные голубцы с грибами

Фото: instagram.com/postnaya_trapeza



Ингредиенты

700 г – капуста белокочанная

240 г – морковь

220 г – шампиньоны

200 г – рис

140 г – томатная паста

150 г – луковица

перец, соль и специи по вкусу

80 г – растительное масло



Способ приготовления

Небольшой кочан молодой капусты опустить в кастрюлю с кипящей водой – он должен погрузиться в нее полностью, варить капусту около 5-7мин. Остудить капусту и срезать листья. Утолщения на листьях отбить кухонным молоточком или срезать. До полуготовности отварить рис. Грибы – мелко нарезать и обжарить в сковороде с маслом. Морковь и лук очистить, мелко нарезать и обжарить в сковороде на масле до мягкости, добавить к ним томатную пасту, перемешать и жарить еще 5мин. Перемешать грибы с рисом и половиной обжаренных овощей, подсолить и поперчить – это начинка. Выкладывать начинку на капустные листья и формовать голубцы, складывая листья конвертиками. Оставшиеся капустные листья выложить на дно кастрюли, где будут тушиться голубцы, на них плотно друг к другу выложить голубцы. Выложить сверху зажарку из лука с морковью, которая осталась, поперчить и посолить, влить воду или капустный отвар, оставшийся после варки кочана и готовить голубцы на среднем огне около 15-20мин до готовности.

Цветная капуста в постном кляре

Фото: instagram.com/postnaya_trapeza



Ингредиенты

500 г – цветная капуста

Растительное масло – для жарки



Для постного кляра

100 мл – вода

1 ст. л – крахмал картофельный

1 ст. л – растительное масло

70 г – мука

соль, молотый перец – по вкусу

0,5 ст. л – смесь трав



Способ приготовления

Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия. Опустить в закипевшую подсоленную воду и проварить в течение 3 минут. Затем слить воду и остудить. В глубокую миску влить воду комнатной температуры, всыпать муку. Размешать, влить масло. Всыпать картофельный крахмал, размешать венчиком. Кляр посолить, поперчить, добавить специи. Во фритюрнице (или кастрюле) разогреть растительное масло до кипения. Поочередно каждое соцветие капусты окунуть в кляр и обжарить во фритюре в течение 2-3 минут до золотистого цвета. Готовую капусту выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Украсить зеленью.

Шашлычки из шампиньонов

Фото: instagram.com/postnaya_trapeza

Ингредиенты

400 г – шампиньоны

1 ст. л – масло оливковое

3 ст. л – соевый соус

0.5 ч. л – перец красный сладкий молотый

1 зуб. – чеснок



Способ приготовления

Замочить шпажки в воде. Шампиньоны помыть. Чеснок мелко порезать. В пакет сложить шампиньоны, чеснок. Добавить соевый соус, оливковое масло и паприку. Пакет закрыть. Хорошо встряхнуть, чтобы все ингредиенты перемешались. Оставить мариноваться минут на 30. Нанизать грибы на шпажки, выпекать при температуре 200 градусов.

Вареники с грибами

Фото: instagram.com/postnaya_trapeza





Ингредиенты

2 – стакана муки

¼ стакана – кипятка

4 ст. л – растительного масла

30 г – сухих белых грибов

1 стакан – крутой гречневой каши или отварного риса

1 – луковица

лавровый лист, перец горошком, петрушка, соль – по вкусу

Способ приготовления

В подсолнечное масло налить крутой кипяток, всыпать муку и быстро замесить тесто, хорошо размяв его руками, а затем раскатать его в очень тонкий пласт, не подсыпая муки, так как это тесто не прилипает к доске. Для приготовления начинки грибы отварить в воде. Отвар слить в отдельную посуду, а грибы мелко порубить, обжарить с луком на масле, перемешать с кашей и хорошо размять в однородную массу. Раскатанное тесто нарезать небольшими квадратиками или вырезать стаканом кружочки, положить на каждый кусочек начинку и слепить вареники. Противень или сковородку смазать маслом, уложить на нее одним слоем вареники и испечь в духовке на умеренном огне в течение 15-20 минут. Затем положить в горшочек, залить горячим грибным отваром, посолить, добавить пряности и поставить в духовку на 15 минут.

Булочки с кокосовой стружкой

Фото: instagram.com/postnaya_trapeza



Ингредиенты

3 стакана – мука пшеничная

125 г – сахар

10 г – ванильный сахар

0,5 ч. л – соль

1 ч. л – дрожжи

30 мл – масло растительное

50 г – кокосовая стружка

1 стакан – вода



Способ приготовления

В теплой воде развести 50 г сахара, соль, дрожжи, масло. Муку просеять. Постепенно ввести муку, замесить тесто. Убрать на час в теплое место. Оставшийся сахар смешать со стружкой и столовой ложкой муки. Тесто поделить на 2 части, каждую раскатать в прямоугольник. Смазать раскатанное тесто слегка маслом и посыпать стружкой, немного оставить на присыпку булочек перед выпечкой. Скатать в рулет и разрезать на шайбы по 5-6 см. Выложить булочки в форму, смазать маслом и присыпать оставшейся стружкой. Оставить на 20 минут. Выпекать при 200 градусах 20-25 минут до румяности.

Здесь собраны 5 рецептов десертов из яблок.

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