Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд
Удивите своих гостей изысканными горячими закусками
На Рождество принято готовить мясо. Конечно, можно подойти к этому вопросу с легкостью – просто запечь индейку со специями, или тоже самое сделать со свининой. А можно подойти к этому делу с креативом – несколько переиначить традиции и приготовить на Рождество оригинальные мясные блюда.
Пирог с брокколи, индейкой и сыром
Ингредиенты
- 2 шт. – яйцо
- 150 г – творог
- 50 г – кефир
- 25 г – мука цельнозерновая
- соль по вкусу
- 150 г – брокколи
- 250 г – фарш индейки
- соль
- 35 г – сыр
Способ приготовления
- Белки отдалить от желтков. Белки взбивать до пиков. Смешать все остальные ингредиенты для теста и аккуратно ввести в них белки.
- Потушить фарш индейки (можно измельчить филе в блендере), посолить и добавить брокколи.
- В форму вылить тесто, сверху выложить начинку и запекать до румяности при 180 градусах, сверху посыпать натертым сыром.
Жареная свинина с яблоками и луком
Ингредиенты
- 2 кг – свинины
- 3 ст. л – оливкового масла
- соль и перец по вкусу
- 4 чашки – яблочного сока
- 1 стакан – мясного бульона
- 3 целых яблока, удалить сердцевину и нарезать клиньями
- 3 целых средних луковицы, нарезанные
- 1 целый лавровый лист
Способ приготовления
- Нагреть оливковое масло в большой кастрюле на сильном огне.
- Свинину посолить, поперчить, обжарить до появления корочки. Уменьшить огонь до минимума.
- Добавить яблочный сок, мясной бульон, яблоки, лук и лавровый лист.
- Накрыть крышкой и кипятить на медленном огне в течение 3 часов.
- Поджарить лук.
- Когда мясо будет готово, удалить все содержимое, оставив только жидкость в кастрюле.
- Повысить температуру до средне-высокой и кипятить жидкость, пока не загустеет.
- Мясо разрезать на порции и каждую порцию полить соус.
Куриное филе с грибами и сливками
Ингредиенты
- 1 кг – куриного филе
- 7-8 шт. – шампиньонов
- сливки 10%
- 3-4 – зубчика чеснока
- 200-300 г – сыра
- петрушка, прованские травы
- сливочное масло
Способ приготовления
- Филе курицы нарезать крупными кусочками, грибы пластинками.
- Курицу и грибы обжарить на сливочном масле.
- В глубокой тарелке выдавить чеснок, натереть туда сыр, добавить мелко порезанный укроп, залить сливками, добавить прованских трав и перемешать.
- Когда курица и грибы потушатся, слить сок и залить курицу сливками.
- Тушить 10 минут.
Тефтели с сыром
Ингредиенты
- 500 г – фарш мясной
- куриное яйцо
- 2 кусочка – белый хлеб
- 200 г – сыр
- 1 ст. л – паста томатная
- 2 ст. л – пшеничная мука
- зелень, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать фарш, натертый на терке лук, хлеб, яйцо, соль и перец.
- Нарезать сыр на кубики, примерно 1х1 см.
- Из приготовленного фарша сделать небольшие шарики, прижать каждый в ладошке, чтобы образовалась небольшая лепешка.
- В центр положить кубик сыра и скатать лепешку в шарик, чтобы сыр оказался внутри тефтели.
- Выложить на противень тефтели и запечь 15-20 минут при температуре 200 градусов.
- Для соуса поджарить мелко порезанный лук, добавить томатную пасту, муку, соль и перец.
- Пассеровать около трех минут, добавить зелень.
- Перед подачей полить тефтели соусом.
Мясо, запеченное с сыром
Ингредиенты
- 600 г – мясо (карбонад)
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- 1-2 зубчика – чеснок
- 100-150 г – сыр гауда
Способ приготовления
- Кусок мяса промыть в холодной воде, обсушить бумажными салфетками, посыпать слегка солью, перцем и втереть специи. Тонким ножом сделать неглубокие надрезы по всему куску, внутрь которых поместить тонко нарезанные ломтик чеснока.
- Обернуть мясо фольгой и запекать до готовности при 190 градусах 40 минут.
- Затем осторожно раскрыть фольгу и сделать примерно 10 поперечных надрезов, не дорезая их до конца.
- В каждый надрез вложить по ломтику сыра. Поставить мясо в духовку на несколько минут.
- Как только сыр начнет плавиться, а мясо зарумянится, достать мясо.
- Подрезать ломтики до конца и выложить вместе с расплавившимся кусочком сыра.
- К мясу можно подать свежие овощи.
В этом материале читайте советы диетолога о вкусном и полезном завтраке.
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