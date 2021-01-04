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Романтический ужин на Рождество: рецепты оригинальных блюд для двоих

Сегодня, 16:13

Не бойтесь смело экспериментировать и вкусно удивлять

Рождество – удивительный праздник, даже волшебный. Принято удивлять гостей вкусными мясными блюдами и оригинальной выпечкой. Ну а когда у вас есть вторая половинка и Рождество вы планируете праздновать вдвоем, то и постараться нужно вдвойне. Ниже найдете оригинальные рецепты вкусных рождественских блюд для двоих.

Салат с креветками, кальмарами, оливками и кукурузой

Фото: instagram.com/foood_day/


Ингредиенты

  • 200 г – пекинской капусты
  • 3 – яйца
  • 180 г – консервированных кальмаров
  • 150 г – креветок (отварные)
  • 400 г – кукурузы
  • 80 г – оливок
  • 8 шт. – помидоров черри
  • майонез
  • зелень петрушки


Способ приготовления

  1. Яйца отварить до готовности, охладить, очистить, нарезать соломкой.
  2. Помидоры черри вымыть, обсушить, разрезать на четыре части.
  3. С кальмаров, оливок и кукурузы слить жидкость, оливки разрезать пополам, кальмары нарезать небольшими кусочками.
  4. Пекинскую капусту вымыть, обсушить, нарезать тонкой соломкой.
  5. Петрушку вымыть, обсушить, разобрать на листики или мелко нарезать.
  6. В салатнике смешать кукурузу, кальмары, креветки, оливки, помидоры черри, пекинскую капусту и яйца, перемешать, заправить салат майонезом, ещё раз хорошо перемешать и украсить зеленью петрушки.

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Салат "Цезарь"

Фото: instagram.com/insta_culinar1/

Ингредиенты

  • куриная грудка
  • 200 г – пекинская капуста
  • 50 г – сыр твердый
  • 20 г – сухарики
  • 2 шт. – помидоры

Для соуса

  • майонез, чеснок, зелень, сок лимона


Способ приготовления

  1. Курицу отварить и слегка обжарить до золотистого цвета.
  2. Нарезать капусту тонкими полосками.
  3. Нарезать помидоры небольшими дольками.
  4. Сыр натереть на мелкой терке.
  5. Разобрать курицу на небольшие кусочки (вдоль волокон).
  6. Приготовить соус: в блендере измельчить майонез с парой зубчиков чеснока, зеленью и несколькими каплями лимона до однородного состояния. Скорректировать на лимонный сок.
  7. Салат не заправлять. Соус подавать отдельно.

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Цыплята, фаршированные булгуром и белыми грибами

Фото: instagram.com/valeryvaseneva/


Ингредиенты

  • 2 – цыпленка
  • 100-150 г – булгура
  • 100 г – белых грибов/шампиньонов
  • 250 г – лука
  • 7-10 ст. л – сметаны
  • 1 ч. л – аджики
  • 200 мл – сливок 10%-20%
  • орегано, соль, перец

⠀Способ приготовления

  1. Цыплят помыть, обсушить бумажными полотенцами и замариновать в сметане и аджике на несколько часов (для мягкости и нежности мяса. Натереть солью и перцем.
  2. Булгур отварить на 3-4 минуты меньше, чем указано на упаковке.
  3. Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле, добавить мелко нарезанные грибы, жарить до выпаривания всей жидкости. Посолить, поперчить, добавить специи по вкусу.
  4. Половину грибов перемешать с булгуром, начинить цыплят и закрепить зубочисткой.
  5. Выпекать в духовке 30 мин при 180 гадусах.
  6. К оставшимся грибам, добавить сливки и орегано по вкусу. Сливки довести до кипения и кипятить 3 минуты. Получившуюся массу пробить блендером.
  7. Полить соусом готовых цыплят.

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Свиная грудинка с капустно-яблочной начинкой

Фото: instagram.com/duzhina.ru

Ингредиенты

  • 800 г – свиная грудинка
  • 400 г – капуста
  • 5 шт. – яблоки зеленые
  • 1 ст. л – сливочное масло
  • 1 шт. – лук репчатый
  • Соль, перец – по вкусу

.
Способ приготовления

  1. В мясе между ребрами и мякотью сделать надрез – карман для начинки. Капусту нарезать соломкой, перетереть с солью, сок слить.
  2. Яблоки мелко нарезать, смешать с капустой, добавить чуть подогретое сливочное масло, перец, перемешать. Начинку уложить в карман грудинки, скрепить зубочистками разрез.
  3. Уложить в форму для запекания, сверху выложить порезанную луковицу, влить 3-5 столовых ложек воды. Поставить в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов.

Десерт "Зимняя вишня"

Фото: instagram.com/rinetta1982

Для бисквита

  • 200 г – пшеничная мука
  • 140 г – сахар
  • 3 шт. – яйца
  • 135 мл – молоко
  • 45 г – масло сливочное
  • 2 ч. л – разрыхлитель
  • 1 ч. л – ванилин
  • щепотка соли


Для крема

  • 200 г – сливки не менее 31%
  • 170 г – маскарпоне
  • 200 г – мягкий творог
  • 100-150 г – сахарная пудра
  • 1 стакан – вишня консервированная или замороженная

Способ приготовления

  1. Духовку разогреть до 180-200 градусов.
  2. Муку смешать с разрыхлителем и солью.
  3. На водяной бане растопить масло в молоке.
  4. Яйца с сахаром взбить до пышной массы, добавить ванилин, молочно-масляную смесь и мучную смесь. Аккуратно перемешать.
  5. Смазать форму (18-20 см) маслом и выложить тесто. Выпекать Примерно 30-40 мин.
  6. Готовый корж завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на ночь.
  7. Творог, если он с жидкостью, переложить в марлю и оставить стекать в холодильнике на ночь, так крем будет густым. Взбить миксером все ингредиенты для крема до однородности.
  8. Разрезать бисквит на 2-3 части. Каждый корж промазать кремом и переложить вишней.
  9. Сверху обмазать кремом и украсить также вишней.

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