Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

Что приготовить на ужин на Рождество 2021

Не знаете что приготовить на Рождество 2021, и устали от традиционных рецептов вроде холодца и буженины? Рассказываем, как оригинально накрыть праздничный стол.

Праздничный салат из курицы с гранатовыми зернами

Салат из курицы Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

2-3 шт. картофеля

2 куриных филе

50 г грецких орехов

100 г сыра

2 моркови или морковь по-корейски

3 яйца

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Гранатовые зерна – для украшения

Способ приготовления:

Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками. Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты. Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке. Выложить все ингредиенты слоями, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи. Украсить готовый салат гранатовыми зернами.

Рождественский салат из сельди и овощей от Даши Малаховой

Салат из сельди Фото: Даша Малахова

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

100 г консервированной фасоли

100 г консервированного зеленого горошка

3 филе слабосоленой сельди

1 красная луковица

1 свекла

Петрушка

Сок лимона

Черный перец

Способ приготовления:

Нарежьте красную луковицу, добавьте горошек и фасоль. Филе сельди нарежьте ломтиками и добавьте к овощам. Оборвите листочки с веточек петрушки и мелко нарежьте. Добавьте в салат. Перемешайте, заправьте лимонным соком и черным перцем.

Фаршированные яйца с семгой по рецепту Даши Малаховой

Яйца с семгой Фото: Даша Малахова

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

6 яиц

2 ст. л. майонеза

1 ст. л. щучьей икры

Ломтики слабосоленой семги

Черный перец

Способ приготовления:

Отварите вкрутую яйца, очистите от скорлупы и разрежьте пополам. В отдельную миску осторожно чайной ложкой выньте из яиц желток. Уложите половинки яиц на тарелку, в которой будете подавать блюдо. Разомните яичные желтки при помощи вилки. Добавьте майонез, щучью икру, приправьте черным перцем и смешайте все ингредиенты до кремообразного состояния. С помощью ложки начините половинки яиц желтковой смесью. Нанижите на зубочистку ломтик слабосоленой семги и вставьте импровизированный "парус" в фаршированное яйцо. Так же повторите с оставшимися яйцами.

Террин из курицы с орехами

Террин из куриного мяса Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

250 г куриных грудок или филе индейки

250 мл сливок 36%

75 г орехов-фисташки и грецкие

15 мл коньяка или бренди

Соль по вкусу

Свежемолотый белый перец по вкусу

Свеженатертый мускатный орех

Способ приготовления:

Хорошо охлажденные грудки дважды пропустить через мясорубку. Переложить в миксер и вымешать вместе с хорошо охлажденными сливками. Добавить коньяк, соль, перец, мускатный орех. Все перемешать до однородной массы. Протереть через сито. Добавить порезанные орехи и снова вымесить. Выстелить форму для запекания фольгой. Выложить в нее получившуюся куриную массу, выровнять поверхность и герметично завернуть края фольги. Поставить в конвекционную печь, запекать при температуре 85 ºС в течение 45 минут. После запекания охладить. Нарезать порционными кусками и подавать с листьями салата и соусами.

На заметку: Нельзя допускать нагревания массы во время всех операций, чтобы предотвратить расслоение белка и жира.

Филе лосося в тесте с вешенками и шпинатом

Лосось в тесте со шпинатом Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

400 г филе лосося

300 г шпината

800 г вешенок

300 г репчатого лука

500 г слоеного пресного теста

100 г сливочного масла

2 зубчика чеснока

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Грибы предварительно замачиваем в холодной воде на 15 минут, затем промываем под проточной водой, слегка отжимаем, разделяем на небольшие куски и жарим на сковороде до готовности около 20 минут, с добавлением нарезанного лука. Шпинат промываем, обсушиваем и припускаем на сковороде 2-3 минуты со сливочным маслом и чесноком. Затем смешиваем грибы с луком и шпинатом. Филе лосося без костей и кожи солим и перчим. Слоеное тесто раскатываем, выкладываем на него жареные грибы и шпинат, сверху кладем филе рыбы, заворачиваем все "конвертом" и запекаем в духовке при 180 °С около 20-30 минут. Готовое блюдо можно нарезать порционно, небольшими рулетиками, а также полить сметаной.

"Пьяная" утка от Юлии Высоцкой

Утка с черносливом и вином Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Тушка утки около 2 кг

Утиная печень – 300 г

Чеснок – 2 зубчика

Розмарин – 4 веточки

Шалфей – 3 веточки

Вино красное сладкое – 250 мл

Перец черный свежемолотый – ¼ ч. л.

Соль морская – 1 ½ ч. л.

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 190 °С. Тушку утки тщательно вымыть, поместить в большую кастрюлю, залить водой и варить 30−40 минут. Сырую печенку, чеснок, розмарин, листья шалфея и вино взбить в блендере. В полость тушки влить 2/3 полученной смеси и зашить ее, чтобы ничего не вылилось. Утку натереть солью и перцем, уложить на противень, полить оставшейся смесью и запекать в разогретой духовке 2,5-3 часа.

Шведские фрикадельки с клюквенным соусом

Мясные шарики с соусом из клюквы Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для фрикаделек:

850 г свиной шеи или жирной говядины

200 г очищенного кабачка или белокочанной капусты

100 г репчатого лука

1 небольшой пучок укропа

2 ч. л. сушеного чеснока

2 ч. л. сушеного базилика

Морская соль

Острый молотый перец

Молотый черный перец

Для соуса:

300 г крупной замороженной клюквы

60 мл кленового сиропа или меда

Цедра 1 апельсина

120 мл свежевыжатого апельсинового сока

экстракт ванили

Способ приготовления:

Два раза пропустить нарезанное мясо вместе с кабачком или капустой, луком и зеленью через мясорубку со средней решеткой. Добавить в фарш специи и соль, хорошо перемешать. Поставить в холодильник на два часа или на ночь. Сформировать влажными руками фрикадельки, дать им постоять 10-15 минут при комнатной температуре. Обжарить в масле до золотистого цвета, накрыв крышкой, чтобы фрикадельки приготовились внутри. Их также можно довести до готовности в духовке. Приготовить соус. Смешать в сотейнике замороженные ягоды с мелко натертой цедрой, кленовым сиропом или медом. Добавить апельсиновый сок и экстракт ванили, перемешать. Проварить до загустения. Попробовать, при необходимости добавить больше сиропа или меда. Подавать шведские фрикадельки вместе с клюквенным соусом.

Шоколадно-апельсиновый тарт

Пирог с апельсинами и шоколадом Фото: depositphotos.com

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

175 г муки

10 г темного какао-порошка без сахара

щепотка соли

40 г сахарной пудры

100 г мягкого сливочного масла

1 яйцо

Для начинки:

180 г черного шоколада

200 мл сливок 20%

Цедра одного апельсина

25 г сливочного масла

2 яйца

1 ст.л. сахарной пудры

Способ приготовления:

Муку просеять с какао, добавить соль и сахарную пудру. Затем добавить мягкое масло, растереть в крошку. Добавить яйцо и замесить тесто. Поставить его в холодильник на полчаса, завернув в пленку. Форму для выпечки диаметром 23 см застелить пергаментной бумагой. Выложить тесто, пальцами сформировать бортики. Наколоть вилкой и поставить в разогретую до 200 ºС духовку на 20-25 минут. Приготовить заливку. Довести сливки с тертой апельсиновой цедрой до кипения. Снять с огня и процедить через сито в кастрюльку. Добавить разломанный на кусочки шоколад и сливочное масло. Перемешать венчиком до получения однородной гладкой массы. Яйца взбить вилкой вместе с сахарной пудрой. Добавить к шоколадной массе. Поставить на слабый огонь. Размешивая венчиком, проварить до загустения, около минуты. Вылить в основу из теста и выпекать еще 5-10 минут. Перед подачей тарт остудить. По желанию его можно посыпать сахарной пудрой или какао, украсить свежими ягодами или фруктами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить 12 постных блюд. "Сегодня" также делились рецептом рождественского Львовского сырника.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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