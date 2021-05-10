Остался шашлык после пикника? Вот 5 способов дать ему вторую жизнь
Например, приготовить мясную пиццу, шаурму или суп с копченостями
Так случается из-за долгого его отсутствия во время зимнего периода. В сезон всевозможного шашлыка из разного мяса готовится много, а вот съедается он полностью не всегда. Но есть 5 способов, чтобы дать шашлыку вторую жизнь, которая ничем не хуже.
Макароны с мясом
Ингредиенты
- 600 г – шашлык
- 500 г – макароны
- 2 шт. – копченные колбаски
- по 1 шт. – морковь, лук, красный перец
- 2 зуб. – чеснок
- 3 ст. л. – томатная паста
- Соль, перец, лавровый лист, паприка, сухой базилик, орегано – по вкусу
Способ приготовления
- Нарезать мясо на средние кусочки, обжарить, добавить нарезанный лук и морковь. Тушить 5 минут.
- Залить горячей водой и тушить 30 минут.
- Добавить все специи, нарезанные колбаски, тушить 20 минут.
- Добавить макароны, залить водой, чтобы она покрывала макароны полностью.
- Тушить до готовности, украсить зеленью.
Рагу
Ингредиенты
- 300 г – шашлык
- 2 шт. – кабачок
- по 1 шт. – баклажан, лук, перец болгарский
- 3 зуб. – чеснок
- 2 шт. – помидор
- 200 г – томатная паста
- 100 г – замороженный горошек
- кинза, лавровый лист; соль, перец – по вкусу
- 1 ч. л. – хмели-сунели
Способ приготовления
- Мясо и овощи нарезать кубиками, чеснок кольцами, с кинзы срезать стебли с корнями (они понадобятся).
- Обжарить на растительном масле лук и чеснок пару минут. Добавить нарезанные мясо и овощи, кроме помидоров. Обжарить 5 минут.
- Влить пасту, добавить помидоры, стебли кинзы и все специи. Тушить 25 минут на медленном огне под крышкой.
- За 5-7 минут до готовности добавить замороженный горошек.
- Стебли кинзы, лавровый лист убрать, украсить зеленью.
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Шаурма (с куриным мясом или свининой)
Ингредиенты
- 1 шт. – лаваш
- 100 г – шашлык
- 1 шт. – свежий огурец
- 20 г – сыр
- 30 г – морковь
Для соуса
- 100 г – сметана
- 1 ст. л. – горчица
- 2 зуб. – чеснок
- специи – по вкусу
Способ приготовления
- Мясо порезать, сыр и огурец натереть.
- Для соуса смешать сметану, горчицу, измельченный чеснок и специи. Смазать лаваш.
- Порезать на кубики овощи. Сыр натереть на крупной терке.
- Сформировать шаурму.
- Поджарить на сухой сковороде.
Суп с мясом
Ингредиенты
- 500 г – шашлык
- 100 г – бекон
- 50 г – маслины
- 1 шт. – лук
- 2 ст. л. – томатная паста
- 2 шт. – маринованные огурцы
- сметана, перец, лимон и соль – по вкусу
Способ приготовления
- Нарезать шашлык, лук и бекон. Слегка обжарить и добавить томатную пасту. Тушить на медленном огне 5 минут.
- Огурцы и маслины мелко нарезать. Все сложить в кастрюлю, залить водой, добавить специи.
- Варить до готовности. Подавать со сметаной и долькой лимона.
Пицца с мясом, кукурузой и грибами
Ингредиенты
Для теста
- 1 1/2 ст. – хлебной муки
- 1/4 ч. л. – соли
- 1 ч. л. – сухих дрожжей
- 1/2 ст. – теплой воды
- 1 ст. л – оливкового масла
Для начинки
- несколько ложек томатного соуса
- оливковое масло
- щепотка сушеного базилика
- 1 шт. – помидор
- 6 шт. – шампиньонов
- 100 г – шашлыка
- моцарелла – по вкусу
- твердый сыр – по вкусу
- консервированная кукуруза – горсть
- свежий базилик – несколько листиков
Способ приготовления
- Просеять муку в большую миску. Добавить соль и дрожжи, перемешать.
- Сделать углубление в центре, налить воду и оливковое масло. Замесить тесто и накрыть полотенцем. Оставить в тепле на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме.
- Раскатать тесто в пласт толщиной 5-6 мм, переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Сбрызнуть тесто оливковым маслом, намазать томатным соусом, смешанным с сушеным базиликом.
- Добавить тонко нарезанные и обжаренные шампиньоны. Сверху выложить кружочки помидора и нарезанное мясо. Посыпать кукурузой и сыром.
- Выпекать пиццу в разогретой до 220 градусов духовке в течение 15-20 минут.
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