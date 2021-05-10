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Остался шашлык после пикника? Вот 5 способов дать ему вторую жизнь

Сегодня, 08:00

Например, приготовить мясную пиццу, шаурму или суп с копченостями

Так случается из-за долгого его отсутствия во время зимнего периода. В сезон всевозможного шашлыка из разного мяса готовится много, а вот съедается он полностью не всегда. Но есть 5 способов, чтобы дать шашлыку вторую жизнь, которая ничем не хуже.

Макароны с мясом

Фото: instagram.com/mingaleevagulha_oficial/

Ингредиенты

  • 600 г – шашлык
  • 500 г – макароны
  • 2 шт. – копченные колбаски
  • по 1 шт. – морковь, лук, красный перец
  • 2 зуб. – чеснок
  • 3 ст. л. – томатная паста
  • Соль, перец, лавровый лист, паприка, сухой базилик, орегано – по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарезать мясо на средние кусочки, обжарить, добавить нарезанный лук и морковь. Тушить 5 минут.
  2. Залить горячей водой и тушить 30 минут.
  3. Добавить все специи, нарезанные колбаски, тушить 20 минут.
  4. Добавить макароны, залить водой, чтобы она покрывала макароны полностью.
  5. Тушить до готовности, украсить зеленью.

Рагу

Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Ингредиенты

  • 300 г – шашлык
  • 2 шт. – кабачок
  • по 1 шт. – баклажан, лук, перец болгарский
  • 3 зуб. – чеснок
  • 2 шт. – помидор
  • 200 г – томатная паста
  • 100 г – замороженный горошек
  • кинза, лавровый лист; соль, перец – по вкусу
  • 1 ч. л. – хмели-сунели

Способ приготовления

  1. Мясо и овощи нарезать кубиками, чеснок кольцами, с кинзы срезать стебли с корнями (они понадобятся).
  2. Обжарить на растительном масле лук и чеснок пару минут. Добавить нарезанные мясо и овощи, кроме помидоров. Обжарить 5 минут.
  3. Влить пасту, добавить помидоры, стебли кинзы и все специи. Тушить 25 минут на медленном огне под крышкой.
  4. За 5-7 минут до готовности добавить замороженный горошек.
  5. Стебли кинзы, лавровый лист убрать, украсить зеленью.

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Шаурма (с куриным мясом или свининой)

Фото: instagram.com/lavash_rulit/

Ингредиенты

  • 1 шт. – лаваш
  • 100 г – шашлык
  • 1 шт. – свежий огурец
  • 20 г – сыр
  • 30 г – морковь

Для соуса

  • 100 г – сметана
  • 1 ст. л. – горчица
  • 2 зуб. – чеснок
  • специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Мясо порезать, сыр и огурец натереть.
  2. Для соуса смешать сметану, горчицу, измельченный чеснок и специи. Смазать лаваш.
  3. Порезать на кубики овощи. Сыр натереть на крупной терке.
  4. Сформировать шаурму.
  5. Поджарить на сухой сковороде.

Суп с мясом

Фото: instagram.com/nsa.larson/

Ингредиенты

  • 500 г – шашлык
  • 100 г – бекон
  • 50 г – маслины
  • 1 шт. – лук
  • 2 ст. л. – томатная паста
  • 2 шт. – маринованные огурцы
  • сметана, перец, лимон и соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарезать шашлык, лук и бекон. Слегка обжарить и добавить томатную пасту. Тушить на медленном огне 5 минут.
  2. Огурцы и маслины мелко нарезать. Все сложить в кастрюлю, залить водой, добавить специи.
  3. Варить до готовности. Подавать со сметаной и долькой лимона.

Пицца с мясом, кукурузой и грибами

Фото: пицца с мясом

Ингредиенты

Для теста

  • 1 1/2 ст. – хлебной муки
  • 1/4 ч. л. – соли
  • 1 ч. л. – сухих дрожжей
  • 1/2 ст. – теплой воды
  • 1 ст. л – оливкового масла

Для начинки

  • несколько ложек томатного соуса
  • оливковое масло
  • щепотка сушеного базилика
  • 1 шт. – помидор
  • 6 шт. – шампиньонов
  • 100 г – шашлыка
  • моцарелла – по вкусу
  • твердый сыр – по вкусу
  • консервированная кукуруза – горсть
  • свежий базилик – несколько листиков

Способ приготовления

  1. Просеять муку в большую миску. Добавить соль и дрожжи, перемешать.
  2. Сделать углубление в центре, налить воду и оливковое масло. Замесить тесто и накрыть полотенцем. Оставить в тепле на 1 час, чтобы тесто увеличилось в объеме.
  3. Раскатать тесто в пласт толщиной 5-6 мм, переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  4. Сбрызнуть тесто оливковым маслом, намазать томатным соусом, смешанным с сушеным базиликом.
  5. Добавить тонко нарезанные и обжаренные шампиньоны. Сверху выложить кружочки помидора и нарезанное мясо. Посыпать кукурузой и сыром.
  6. Выпекать пиццу в разогретой до 220 градусов духовке в течение 15-20 минут.

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