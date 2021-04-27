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5 рецептов блюд на гриле, если собираетесь на пикник

Сегодня, 17:24

Такая еда по-особому вкусная, важно помнить о правильных маринадах

Все, что приготовлено на гриле, – всегда беспроигрышный вариант. Аромат и текстура еды после такого способа приготовления говорят о многом. Сочные шампиньоны и другие овощи, мясо, рыба и курица на гриле – это то, без чего не бывает полноценного пикника. Ознакомьте с вариантами гриль-меню.

Мясо на гриле: рецепт свинины в ароматном маринаде

Свинина на гриле
Свинина на гриле
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 750 г свиной вырезки
  • 50 мл соевого соуса
  • 100 мл томатного соуса
  • 50 мл оливкового масла
  • Соль, молотый перец
  • Сок половины лимона
  • 2-3 веточки розмарина

Способ приготовления

  1. Мясо помыть и нарезать ломтиками толщиной 1,5 см.
  2. Приготовить маринад из соевого соуса, томатного соуса, оливкового масла, соли, перца, веточек розмарина и лимонного сока. Добавить мясо и мариновать минимум 2 часа.
  3. Вынуть свинину из жидкости и обсушить. Обжарить с двух сторон на решетке, установленной над углями, или на сковороде гриль. Готовое мясо накрыть фольгой, чтобы сохранить тепло.
  4. Подавать свиные стейки вместе с запеченным картофелем или салатом из свежих овощей.

Рыба на гриле: рецепт скумбрии с лимоном и зеленью

Скумбрия на гриле
Скумбрия на гриле
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 скумбрия (450 г)
  • Половина лимона или лайма
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/3-1/2 ч. л. молотого кориандра
  • Несколько веточек свежего розмарина или укропа
  • Оливковое масло
  • Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Вымыть скумбрию, обсушить, сделать разрез вдоль брюшка, удалить внутренности и хребет с ребрами.
  2. Подрезать мясо ножом, чтобы измельчить оставшиеся кости.
  3. Посолить и поперчить рыбу со стороны мякоти. Натереть измельченным чесноком.
  4. Натереть скумбрию изнутри молотым кориандром, оставив немного пряности.
  5. Сбрызнуть соком лимона. Положить внутрь веточки розмарина или укропа, закрыть брюшко.
  6. Сбрызнуть тушку соком лимона, посыпать оставшимся кориандром. Смазать оливковым маслом.
  7. Выложить на решетку, жарить 10-15 минут на умеренно горячих углях.

Курица на гриле в медовом маринаде

Курица на гриле кусочками
Курица на гриле кусочками
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 1 тушка курицы
  • 1 апельсин
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. розмарина
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. молотого перца

Способ приготовления

  1. Для маринада смешать жидкий мед, выжатый из апельсина сок, сушеную или свежую измельченную зелень розмарина, соль и свежемолотый черный перец.
  2. Курицу порезать порционными кусками, положить в подходящий пластиковый или стеклянный контейнер и залить маринадом.
  3. Закрыть крышкой и убрать на ночь в холодильник. Жарить над углями на решетке, часто поворачивая и поливая маринадом, до готовности, около 20 минут.
  4. Подавать с картофелем, салатом из овощей и любимыми соусами.

Овощи на гриле: рецепт с соевым соусом и чесноком

Овощи на гриле запеченные
Овощи на гриле запеченные
Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 1 кг овощей на ваш вкус (баклажаны, кабачки, сладкий перец, шампиньоны)
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 100 мл оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. белого винного уксуса
  • 1 ст. л. сушеного тимьяна или орегано

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты для маринада.
  2. Баклажаны и кабачки разрезать вдоль и сделать на мякоти насечки крест-накрест, чтобы получился рисунок из ромбиков.
  3. Перцы нарезать вдоль, полосками шириной 1,5-2 см.
  4. У шампиньонов отделить шляпку от ножки.
  5. Залить овощи маринадом и оставить на два часа.
  6. Готовить на решетке до тех пор, пока они не станут мягкими (10-20 минут), при необходимости смазывая маринадом. В процессе готовки овощи перевернуть.
  7. Перед подачей овощи также можно смазать маринадом.

Шампиньоны на гриле в горчичном маринаде

Маринованные шампиньоны на костре
Маринованные шампиньоны на костре
Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 500 г свежих шампиньонов
  • 50 г сметаны
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1/2 ч. л. молотого кориандра
  • 1/2 ч. л. базилика сушеного
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой.
  2. Смешать все ингредиенты для маринада.
  3. Залить грибы маринадом, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час.
  4. Нанизать грибы на шампуры или положить на решетку и отправить на мангал. Запекать на среднем огне до готовности, около 10-12 минут.
  5. Подавать грибы на гриле можно как гарнир к шашлыку, как закуску или как основное блюдо.

Здесь найдете 10 рецептов оригинальных закусок для пикника.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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