Хотите приготовить идеальную курицу – вот 15 важных лайфхаков

Обязательно промокните мясо перед добавлением специй и хорошо разогревайте сковороду и масло

Почему мы часто выбираем курицу? Потому что ее легко и быстро приготовить. Например, филе – оно очень вкусно и симпатично с любимыми гарнирами. Но часто случается так, что мясо или слишком сухое, или наоборот влажное и не имеет яркого вкуса. Причина – неправильный подход к делу и частые ошибки, которые мы допускаем при приготовлении курицы. Будь то целая тушка или ее части. Итак, 15 лайфхаков, которые помогут приготовить самую вкусную курицу.

Лайфхак №1. Промокните мясо насухо

Перед тем, как приправить курицу, удалите лишнюю влагу с поверхности, промокнув ее бумажным полотенцем. Это позволит не потемнеть мясу снаружи, улучшит вкус и сделает кожу более хрустящей.

Лайфхак №2. Обязательно используйте маринад

Маринады помогают сделать мясо нежнее и придать ему аромат. Даже двадцать минут имеют значение, а нескольких часов более чем достаточно. Лучшие ингредиенты для маринада – лимон, пахта, йогурт.

Лайфхак №3. Не удаляйте кожицу с мяса

Кожица сохраняет влажность мяса во время приготовления. Куриная грудка намного лучше готовится именно так. Это мясо менее жирное, а кожица поможет удержать влагу. Кожицу можно убрать уже после приготовления, если вам не нравится ее вкус.

Лайфхак №4. Солите курицу в конце

Не солите курицу после ее приготовления, а только перед. Это сделает кожу хрустящей и ароматной. Это особенно важно, если вы запекаете целую курицу.

Лайфхак №5. Экспериментируйте с насыщенными вкусами

Почти каждый кусок курицы, от грудки до бедер, хорошо сочетается с ярким вкусом. Вы не ошибетесь с лимоном и такими травами, как тимьян, розмарин и шалфей. Нежности добавят медово-горчичные соусы

Лайфхак №6. Используйте пахту, чтобы сделать курицу нежной

Перед приготовлением курицы замаринуйте мясо в пахте, чтобы оно получилось очень сочным. Двух часов достаточно.

Лайфхак №7. Всегда предварительно разогревайте сковороду

Еще один способ получить красивую хрустящую кожицу при жарке курицы – убедиться, что сковорода и масло достаточно горячие. Кожица не станет хрустящей, если она будет медленно нагреваться вместе со сковородой. Лучше всего для жарки подойдет растительное масло.

Лайфхак №8. Достаточно нагревайте масло

Ключ к идеальной жаренной курице – это температура масла. Когда вы кладете курицу, масло должно быть очень горячим, около 180 градусов. Потом можно снизить температуру до 160 градусов.

Лайфхак №9. Не кладите слишком много курицы в сковороду

Так вы рискуете приготовить невкусное мясо. Если его очень много в сковороде, оно приготовится неравномерно. Нужно приготовить много курицы? Жарьте ее партиями.

Лайфхак №10. Самая вкусная грудка – на сковороде-гриль

Если вы готовите целую куриную грудку, откажитесь от своей любимой сковороды в обмен на тяжелую сковороду для гриля.

Лайфхак №11. Запекайте курицу в фольге или заверните кусочки мяса в бекон

Еще один способ сохранить курице текстуру – готовить в фольге. Или завернуть кусочки мяса в бекон, который прекрасно сохраняет аромат и сочность.

Лайфхак №12. Готовьте начинку отдельно

Даже если вы любите фаршированную курицу, возможно, вы сталкивались с тем, что она недостаточно пропекается или сухая. Причина – начинка. Это она может помешать процессу. Эксперты советуют готовить гарнир к курице отдельно.

Лайфхак №13. Не используйте бумажные полотенца

Они создают пар, который может сделать курицу слишком влажной. Лучший способ избавиться от жира – положить ее на решетку над противнем.

Лайфхак №14. Дайте курице отдохнуть перед тем, как нарезать

Если нарезать мясо сразу после того, как вы достанете курицу из духовки, вы выпустите из нее сок. Целую курицу нужно оставить, завернутой в фольгу, примерно на 15 минут, а только потом ее можно разрезать.

Лайфхак № 15. Если готовите на открытом огне, поливайте мясо соусом в самом конце

Если вы готовите курицу на открытом огне и в процессе поливаете соусом, например, тэрияки, будьте готовы, что мясо обуглиться или даже сгорит. Сбрызгивать соусами нужно только в самом конце приготовления.

По материалам: Lovefood.com.

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