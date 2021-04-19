Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как проверить, годны ли яйца к употреблению – 7 простых и быстрых способов

Сегодня, 18:00

Осмотрите скорлупу – она должна быть матовой и шершавой, а когда вы встряхнете яйцо – оно должно издавать звуков

В эти дни яйца – один из самых востребованных продуктов. Мы все готовимся к Пасхе, а этот продукт – символ праздника, который обязательно должен быть на столе. И для того, чтобы не испортить ни праздничные салаты, не выпечку несвежими яйцами, нужно обязательно проверять – не испортились ли они. В этом материале найдете 7 способов, как проверить качество яиц. Если вы планируете печь на Пасху куличи и у вас есть интересный рецепт – принимайте участие в нашем конкурсе.

Как проверить качество яиц

Способ №1. С помощью стакана воды

Тест на плавучесть – это распространенный и очень простой способ проверить возраст яиц. Опустите яйцо в стакан воды и посмотрите, как оно будет себя вести:

  • если яйцо легло на дно в горизонтальном положении – оно свежее
  • если яйцо встало вертикально – его срок годности на исходе
  • если яйцо всплыло – он испорчено, есть такой продукт опасно

Способ №2. Внимательно осмотреть скорлупу

Скорлупа свежих яиц слегка шершавая и матовая. Если яйца плохие, она будет гладкой наощупь и блестеть на свету. Если скорлупа мягкая или в пятнах – яйцо протухло.

Способ №3. Проверяйте качество яиц, когда его разобьете

Не игнорируйте свой нос и глаза при проверке яиц. Разбейте его в миску. Белок должен быть прозрачным и иметь свою привычную текстуру. Желток должен быть ярким. Если белок очень водянистый, выглядит мутным или желток обесцвечен, лучше не рисковать.

Способ №4. Понюхайте разбитое яйцо

Действительно плохие яйца имеют довольно отчетливый запах. Скорее всего, если у вас есть тухлое яйцо, вы об этом догадаетесь. Даже сырые яйца без трещин могут пахнуть тухлыми. Если от яйца пахнет хоть немного, выбросьте его.

Способ №5. Послушайте яйцо

Если вы встряхнете свежие яйца, вы не почувствуете и не услышите никакого движения внутри скорлупы. Однако, если вы встряхнете старое яйцо, вы, скорее всего, почувствуете и услышите хлюпанье.

Способ №6. Проверить с помощью лампы

Чтобы проверить свежесть яйца, поднесите его к мощному источнику света. Если увидите темные пятна, которые проступят под скорлупой, это значит, что продукт испорчен.

Способ №7. Покрутить яйцо

Положите яйцо на ровную поверхность и заставьте его вращаться. Протухшее яйцо повернется вокруг своей оси больше раз, чем свежее.

Сколько можно хранить яйца?

Яйца по свежести делятся на диетические и столовые. Если курица снесла яйцо не позднее семи дней назад – оно диетическое. Через неделю яйцо переходит в разряд столовых. Срок их годности – 25 суток. Яйца будут дольше храниться в холодильнике, но их можно держать и в комнате, желательно в темном месте.

По материалам: Мashed.com.

Здесь узнаете, как покрасить яйца с помощью куркумы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
8 продуктов, которые не испортятся без холодильника Как сохранить свежесть зелени - 5 лайфхаков Еда и плесень: что можно есть, а что нужно срочно выбросить 5 лайфхаков, чтобы авокадо дольше оставались свежими
яйца качество лайфхаки
Реклама

Новости партнеров

"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание

Популярные статьи

Сегодня, 13:16Фаново

Когда Вальпургиева ночь в 2021 году: дата и главные приметы

Сегодня, 11:07Звездно

Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Сегодня, 10:45Вкусно

Вкусный и пышный кулич на Пасху: рецепт на литр молока

Сегодня, 10:38Events

Вербная неделя-2021: милые картинки и добрые поздравления

Сегодня, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 19 апреля для всех знаков зодиака: Весы, побудьте наедине с собой!

Вчера, 14:43Звездно

Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы: Это невероятно!

Вчера, 11:31Звездно

Оля, что с глазами? Полякову без макияжа засыпали вопросами о ботоксе и операциях

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:29Психо

Гороскоп на сегодня 18 апреля для всех знаков зодиака: Овен станет секс-гигантом!

17 апреляEvents

Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

17 апреляЗвездно

Слезы Чарльза и воссоединение Уильяма и Гарри: как прошла церемония прощания с принцем Филиппом

17 апреляNo Stress

Как выбрать вкусное игристое вино – советы сомелье

17 апреляЗвездно

Ей не может быть 47! Виктория Бекхэм восхитила идеальной фигурой в свой день рождения (фото)

17 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 17 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, у вас день для интимных экспериментов!

17 апреляЗвездно

Холостяк-11: кто покинул проект в седьмом выпуске

16 апреляEvents

Как избавиться от сорняков: ТОП-8 надежных лайфхаков

Новости партнеров

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Как коронавирус изменил рынок труда в Украине
Незамінний цинк: навіщо він потрібен організму і де міститься
Незамінний цинк: навіщо він потрібен організму і де міститься
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Назван список самых опасных для здоровья овощей и фруктов
Назван список самых опасных для здоровья овощей и фруктов
Как в феврале выглядит Токовский водопад: красивые места
Как в феврале выглядит Токовский водопад: красивые места
Офисная хандра: к каким болезням может привести сидячая работа
Офисная хандра: к каким болезням может привести сидячая работа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять