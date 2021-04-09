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Как заморозить, а потом и разморозить стейк правильно – 5 легких лайфхаков

Сегодня, 13:22

Оборачивайте мясо в пищевую пленку и фольгу и никогда не размораживайте его в микроволновке

Для того, чтобы получить на обед или ужин вкусный стейк и мясо, его нужно не только научиться правильно приготовить, но и уметь замораживать и размораживать. Ведь и от этого может очень даже зависеть конечный результат. Важно помнить, что свежее мясо, перед тем, как отправиться в морозилку, должно быть обернуто в несколько слоев. Ну и не позволяйте себе размораживать стейки в микроволновке. Еще 5 лайфхаков по заморозке и разморозке найдете ниже.

Заморозка мяса

Лайфхак №1. Замораживайте мясо в нескольких видах упаковки

После того, как вы купили мясо, промойте его, немного просушите и оберните в пищевую пленку. Затем мясо стоит обернуть в фольгу. После этого вам понадобится третий слой "защиты" – это пищевые пакеты на молнии. При этом старайтесь максимально выпускать воздух между мясом и слоями упаковки, стараясь не деформировать мясо.

Лайфхак №2. Перед заморозкой смажьте мясо оливковым маслом

Так мясо заморозится равномерно и вы избежите холодных ожогов на мясе – белых пятен, которые проявятся при разморозке. Такое мясо не стоит хранить дольше трех месяцев.

Разморозка мяса

Лайфхак №3. Размораживайте мясо в холодильнике

Это один из лучших способов. Просто достаньте мясо из морозилки, положите в емкость и оставьте в холодильнике до полной разморозки. Этот способ заберет определенное время, поэтому позаботиться об этом нужно заранее.

Лайфхак №4. Если размораживаете мясо в воде, ее нужно постоянно менять

Достаточно популярный способ разморозки мяса. Но не совсем безопасный. Теплая температура воздуха может привести к росту бактерий, потенциальным пищевым отравлениям и испорченным стейкам. Поэтому окуните мясо в прохладную воду, которую нужно будет менять каждые 30 минут, пока мясо полностью не разморозится.

Лайфхак №5. Не размораживайте мясо с помощью микроволновки

Да, это быстро и удобно. Хотя в большинстве микроволновых печей есть режим размораживания, слишком горячая или слишком быстрая разморозка стейков может привести к тому, что они попросту начнут готовиться – и у вас получится жесткое невкусное мясо. К тому же разморозка в микроволновке способствует распространению вредных бактерий.

И не забывайте о том, что размороженное мясо нельзя замораживать повторно.

По материалам: Мashed.com.

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