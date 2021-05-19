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Как быстро охладить напитки: простые лайфхаки

Сегодня, 10:20

Быстро утолить жажду в жару поможет не только холодильник

Холодные напитки в жару
Холодные напитки в жару
Фото: Unsplash

С приходом теплых дней все чаще хочется попить чего-нибудь холодненького. Если вы заранее не припрятали запас тонизирующей жидкости в холодильнике, то быстро сделать напиток приемлемым для утоления жажды можно с помощью маленьких хитростей. Life Сегодня собрали для вас доступные лайфхаки, как быстро охладить напитки.

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Как охладить напиток: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Морозилка

Холодные напитки в жару
Холодные напитки в жару

Самый очевидный и быстрый способ охладить напиток, который и лайфхаком-то сложно назвать – просто поместите его в холодильник, а лучше – в морозильную камеру. Только обязательно поставьте таймер на 10 минут, если не надеетесь на свою память, иначе потом придется его еще размораживать.

  • Лайфхак 2. Холодная вода

Холодные напитки в жару
Холодные напитки в жару

"Если гора не идет к Магомету" или же в морозилке нет места для нескольких бутылок, тогда наберите воду в большую миску (кастрюлю или даже ванную), поместите в нее вожделенные напитки и забросьте туда же лед. Через несколько минут поболтайте бутылки – так содержимое охладится быстрее.

  • Лайфхак 3. Проточная вода

Холодные напитки в жару
Холодные напитки в жару

Емкость слишком мала? Поставьте бутылку под проточную воду на несколько минут. Ее содержимое, конечно, не станет ледяным, но все-таки получит более приятную температуру.

  • Лайфхак 4. Лед

Холодные напитки в жару
Холодные напитки в жару

Побыстрее утолить жажду помогут кубики льда, добавленные в стакан. Подождите пару минут, пока они немного его охладят. Правда, вкус может стать менее насыщенным, все-таки лед – это вода, которая разбавит напиток.

  • Лайфхак 5. Замороженные ягоды

Холодные напитки в жару
Холодные напитки в жару

Приятный по температуре и вкусу коктейль можно сделать, забросив в стакан вместо льда несколько ягод из морозилки. Не бойтесь, пикантным фруктовым ароматом и приятной кислотой вы не испортите даже пиво. А лимонад или сок от ягод станет еще вкуснее.

  • Лайфхак 6. Переливание

Холодные напитки в жару
Холодные напитки в жару

Свежесваренный летний компот можно охладить гораздо быстрее, если налить его в широкую металлическую миску и пустить в плавание по холодной воде. Чем меньше напитка и больше площадь соприкосновения с охлажденным металлом – тем быстрее он остынет.

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