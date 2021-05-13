Как эффективно прочистить забившуюся раковину – лайфхак

Эти средства есть на каждой кухне

Как прочистить раковину Фото: Unsplash

Многие из нас сталкивались с проблемой, когда на кухне или в ванной забивается раковина, и вода в нее не проходит в слив. Если в нее попало что-то крупное, то без серьезного разбора системы не обойтись.

Другое дело, когда замусоривание раковины происходит постепенно, накапливая грязь, мусор, жир на стенах труб и уменьшая просвет для воды. Ведь даже такое гигиеническое средство, как мыло, со временем налипает на трубах, уменьшая просвет и цепляя на себя мусор. Для такого случая есть эффективный метод, который поможет быстро освободить сток.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Подготовьте необходимые ингредиенты:

200 г разрыхлителя для теста,

полстакана соли,

150 мл уксуса,

кипяток.

Как прочистить раковину: лайфхак

1. Смешайте соль с разрыхлителем и всыпьте эту смесь в забившийся слив.

Как прочистить раковину

2. Немного нагрейте уксус и влейте его следом в слив. Из-за химической реакции средство начнет шипеть и пениться.

Как прочистить раковину

3. Через пару минут залейте горячую воду, чтобы окончательно промыть слив и трубы.

Как прочистить раковину Фото: Unsplash

Ранее мы рассказывали, как легко почистить ковер без химии: полезные лайфхаки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться