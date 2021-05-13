Как эффективно прочистить забившуюся раковину – лайфхак
Эти средства есть на каждой кухне
Многие из нас сталкивались с проблемой, когда на кухне или в ванной забивается раковина, и вода в нее не проходит в слив. Если в нее попало что-то крупное, то без серьезного разбора системы не обойтись.
Другое дело, когда замусоривание раковины происходит постепенно, накапливая грязь, мусор, жир на стенах труб и уменьшая просвет для воды. Ведь даже такое гигиеническое средство, как мыло, со временем налипает на трубах, уменьшая просвет и цепляя на себя мусор. Для такого случая есть эффективный метод, который поможет быстро освободить сток.
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- 200 г разрыхлителя для теста,
- полстакана соли,
- 150 мл уксуса,
- кипяток.
1. Смешайте соль с разрыхлителем и всыпьте эту смесь в забившийся слив.
2. Немного нагрейте уксус и влейте его следом в слив. Из-за химической реакции средство начнет шипеть и пениться.
3. Через пару минут залейте горячую воду, чтобы окончательно промыть слив и трубы.
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