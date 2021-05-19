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Як швидко охолодити напої: прості лайфхаки

Сьогодні, 10:20

Швидко втамувати спрагу у спеку допоможе не тільки холодильник

Прохолодні напої в спеку
Прохолодні напої в спеку
Фото: Unsplash

З приходом теплих днів все частіше хочеться попити чогось холодненького. Якщо ви заздалегідь не приховали запас тонізуючої рідини в холодильнику, то швидко зробити напій прийнятним для втамування спраги можна за допомогою маленьких хитрощів. Life Сьогодні зібрали для вас доступні лайфхаки, як швидко охолодити напої.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

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Як охолодити напій: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Морозилка

Прохолодні напої в спеку
Прохолодні напої в спеку

Найбільш очевидний і швидкий спосіб охолодити напій, який і лайфхаком важко назвати – просто помістіть його в холодильник, а краще – в морозильну камеру. Тільки обов'язково поставте таймер на 10 хвилин, якщо не довіряєте своїй пам'яті, інакше потім доведеться його ще розморожувати.

  • Лайфхак 2. Холодна вода

Прохолодні напої в спеку
Прохолодні напої в спеку

"Якщо гора не йде до Магомета" або ж у морозилці немає місця для кількох пляшок, тоді наберіть воду у велику миску (каструлю або навіть ванну), помістіть у неї жадані напої і закиньте туди ж лід. За кілька хвилин побовтайте пляшки – так їхній вміст охолоне швидше.

  • Лайфхак 3. Проточна вода

Прохолодні напої в спеку
Прохолодні напої в спеку

Ємність занадто мала? Поставте пляшку під проточну воду на кілька хвилин. Її вміст, звичайно, не стане крижаним, але все ж таки отримає більш приємну температуру.

  • Лайфхак 4. Лід

Прохолодні напої в спеку
Прохолодні напої в спеку

Швидше втамувати спрагу допоможуть кубики льоду, додані в склянку. Зачекайте кілька хвилин, поки вони трохи його охолодять. Щоправда, смак може стати менш насиченим, все-таки лід – це вода, яка розбавить напій.

  • Лайфхак 5. Заморожені ягоди

Прохолодні напої в спеку
Прохолодні напої в спеку

Приємний за температурою і смаком коктейль можна зробити, закинувши у склянку замість льоду кілька ягід із морозилки. Не бійтеся, пікантним фруктовим ароматом і приємною кислотою ви не зіпсуєте навіть пиво. А лимонад або сік від ягід стане ще смачніше.

  • Лайфхак 6. Переливання

Прохолодні напої в спеку
Прохолодні напої в спеку

Свіжозварений літній компот можна охолодити набагато швидше, якщо налити його в широку металеву миску і пустити в плавання по холодній воді. Чим менше напою і більша площа зіткнення з охолодженим металом – тим швидше він охолоне.

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