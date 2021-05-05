Как вернуть свежий вид зелени: самый простой лайфхак

Вода спасет увядшую зелень, но даже здесь есть свои хитрости

Если зелень слегка увяла, а листья потеряли первоначальную свежесть, но при этом не испортились, ситуацию можно попробовать спасти. Самый простой и очевидный реаниматор – конечно же, вода. Но нужно знать некоторые хитрости, которыми мы с вами и поделимся.

Благодаря водным процедурам, можно взбодрить укроп, петрушку, салат, сельдерей и даже вернуть им первоначальный аромат. Но будьте готовы к тому, что зелень не первой свежести соответственно теряет свои витамины. Так что желаемой пользы для организма уже не принесет. Хотя и получит на некоторое время красивый внешний вид – как раз, чтобы успеть использовать ее в салат.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Что делать, если зелень увядает

Лайфхак 1. Простая вода

Поставьте зеленый букет в холодную воду так, чтобы черенки погрузились в воду на 2-3 см. Уже через 1 час вы заметите, как она оживится, посвежеет и поднимет листья.

Как освежить зелень Фото: Unsplash

Лайфхак 2. Вода с кислотой

Перед тем как поместить зелень в воду, добавьте в нее несколько капель уксуса. Кислота помогает оживить увядшую зелень.

Лайфхак 3. Длительное хранение

Если зелени у вас много, и вы за один раз всю не используете, то можно сохранить ее подольше. Для этого поместите зелень в банку с водой, завяжите сверху полиэтиленовым пакетом и поставьте в холодильник.

Лайфхак 4. Ускоренный процесс

Чтобы побыстрее реанимировать зелень и вернуть утраченный аромат, сполосните ее не в холодной, а в теплой воде.

Лайфхак 5. Контрастный душ

Как и людям, зелени может помочь быстрее вернуть форму контраст температур. Поместите ее сначала в горячую, а затем в холодную воду.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от запаха в холодильнике.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться