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Идеальный новогодний десерт: Григорий Герман рассказал, как приготовить мандариновую панна котту

Сегодня, 17:53

Десерт изыскан и прост в приготовлении

Главный кулинар канала "Украина" и ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман не перестает радовать поклонников изысканными рецептами. Совсем недавно он поделился своим рецептом салата оливье, а на этот раз телезвезда предложил особый, праздничный десерт, который покорит сердце каждого.

Фото: Григорий Герман, телеканал "Україна"

Мандариновая панна котта от Григория Германа

Ингредиенты для сливочной смеси

  • Сливки 20% – 400 мл
  • Сахар – 2 ст. л
  • Желатин – 10 г
  • Вода – 2 ст. л
  • Ванильный сахар – щепотка

Мандариновая смесь:

  • Мандарины – 3-4 шт.
  • Сахар – 0,5 ст. л
  • Желатин – 5 г
  • Вода – 1 ст. л

Способ приготовления:

  1. Залить водой желатин, перемешать и оставить набухать.
  2. В небольшую кастрюлю высыпать сахар, влить сливки и поставить на плиту. Хорошенько нагреть, не доводя до кипения – главное, чтобы растопился сахар. Затем добавить ванильный сахар. Снять сливочную массу с плиты, добавить желатин и перемешать до полного растворения желатина.
  3. После чего нужно залить сливки в стаканы, оставляя место для мандаринового слоя. Остудить и поставить в холодильник застывать.
  4. Для мандаринового слоя нужно залить желатин холодной водой, перемешать и отставить.
  5. Выдавить сок из мандаринов и немного оставить дольками для украшения. Готовый сок лучше процедить, чтобы избавиться от мякоти. Добавить сахар и нагреть на плите (не кипятить), добавить желатин и перемешать до однородности.
  6. Пора достать стаканы с застывшим сливочным слоем и покрыть его мандариновым. Отправить панна котту в холодильник, желательно на ночь или до того момента, пока желе полностью не застынет.

Здесь собраны рецепты лучших десертов на Новый год-2021.

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