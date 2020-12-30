Идеальный новогодний десерт: Григорий Герман рассказал, как приготовить мандариновую панна котту
Десерт изыскан и прост в приготовлении
Главный кулинар канала "Украина" и ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман не перестает радовать поклонников изысканными рецептами. Совсем недавно он поделился своим рецептом салата оливье, а на этот раз телезвезда предложил особый, праздничный десерт, который покорит сердце каждого.
Ингредиенты для сливочной смеси
- Сливки 20% – 400 мл
- Сахар – 2 ст. л
- Желатин – 10 г
- Вода – 2 ст. л
- Ванильный сахар – щепотка
Мандариновая смесь:
- Мандарины – 3-4 шт.
- Сахар – 0,5 ст. л
- Желатин – 5 г
- Вода – 1 ст. л
Способ приготовления:
- Залить водой желатин, перемешать и оставить набухать.
- В небольшую кастрюлю высыпать сахар, влить сливки и поставить на плиту. Хорошенько нагреть, не доводя до кипения – главное, чтобы растопился сахар. Затем добавить ванильный сахар. Снять сливочную массу с плиты, добавить желатин и перемешать до полного растворения желатина.
- После чего нужно залить сливки в стаканы, оставляя место для мандаринового слоя. Остудить и поставить в холодильник застывать.
- Для мандаринового слоя нужно залить желатин холодной водой, перемешать и отставить.
- Выдавить сок из мандаринов и немного оставить дольками для украшения. Готовый сок лучше процедить, чтобы избавиться от мякоти. Добавить сахар и нагреть на плите (не кипятить), добавить желатин и перемешать до однородности.
- Пора достать стаканы с застывшим сливочным слоем и покрыть его мандариновым. Отправить панна котту в холодильник, желательно на ночь или до того момента, пока желе полностью не застынет.
Здесь собраны рецепты лучших десертов на Новый год-2021.
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