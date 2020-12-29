Экспериментальный оливье от Григория Германа: рецепт с фото

Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата

Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.

Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" предлагает приготовить традиционное новогоднее блюдо по особому рецепту. Такое угощение понравится всем гурманам и обрадует вегетарианцев.

Вегетарианский оливье от Григория Германа

Ингредиенты

4 шт. – картофель

2 шт. – морковь

2-3 шт. – огурец маринованный

1 шт. – авокадо

150 г – горошек консервированный

1 шт. – лук красный

1 шт. – яблоко

соль по вкусу

зелень по желанию

Постный соус

1 шт. – авокадо

1 ст. л – сок лимона

100 мл – масло оливковое

1 щепотка соли

1 ч. л – сахар

Способ приготовления

Отварить и остудить картофель и морковь. Далее очистить и нарезать овощи небольшими кубиками. Измельчить маринованные огурцы и небольшую луковицу. Авокадо нужно выбрать спелое, но не очень мягкое. Очистить его от шкурки, удалить косточку и порезать кубиками. Яблоко очистить и нарезать помельче. Чтобы яблоко и авокадо не потемнели, взбрызнуть их соком лимона. Слить воду из горошка и выложить к основной массе. Для соуса: авокадо нужно разрезать пополам, чайной ложкой вынуть мякоть. Выложить авокадо в чашу блендера, добавить соль, сахар и лимонный сок. Взбить до однородности и отрегулировать вкус с помощью сахара или соли. Добавить оливковое масло и взбить еще раз.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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