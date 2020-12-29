Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экспериментальный оливье от Григория Германа: рецепт с фото

Сегодня, 12:38

Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата

Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.

Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" предлагает приготовить традиционное новогоднее блюдо по особому рецепту. Такое угощение понравится всем гурманам и обрадует вегетарианцев.

Вегетарианский оливье от Григория Германа

Ингредиенты

  • 4 шт. – картофель
  • 2 шт. – морковь
  • 2-3 шт. – огурец маринованный
  • 1 шт. – авокадо
  • 150 г – горошек консервированный
  • 1 шт. – лук красный
  • 1 шт. – яблоко
  • соль по вкусу
  • зелень по желанию

Постный соус

  • 1 шт. – авокадо
  • 1 ст. л – сок лимона
  • 100 мл – масло оливковое
  • 1 щепотка соли
  • 1 ч. л – сахар

Способ приготовления

  1. Отварить и остудить картофель и морковь. Далее очистить и нарезать овощи небольшими кубиками. Измельчить маринованные огурцы и небольшую луковицу.
  2. Авокадо нужно выбрать спелое, но не очень мягкое. Очистить его от шкурки, удалить косточку и порезать кубиками. Яблоко очистить и нарезать помельче. Чтобы яблоко и авокадо не потемнели, взбрызнуть их соком лимона. Слить воду из горошка и выложить к основной массе.
  3. Для соуса: авокадо нужно разрезать пополам, чайной ложкой вынуть мякоть. Выложить авокадо в чашу блендера, добавить соль, сахар и лимонный сок. Взбить до однородности и отрегулировать вкус с помощью сахара или соли. Добавить оливковое масло и взбить еще раз.

Здесь найдете рецепт оливье с говяжьим языком от Лизы Глинской.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С креветками, кальмарами и мидиями - 5 салатов с морепродуктами на Новый год Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021 Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов Полезное меню на Новый год-2021: 7 диетических блюд
оливье рецепт Григорий Герман
Реклама

Новости партнеров

Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Салаты на Новый год 2021: рецепты самых вкусных закусок
Салаты на Новый год 2021: рецепты самых вкусных закусок

Популярные статьи

Сегодня, 11:51Food

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

Сегодня, 05:09Психология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

Вчера, 19:15Шоу-бизнес

"Давно мечтала об этом": Настя Каменских о подарке Потапу на Новый год

Вчера, 18:17Food

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 17:44Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

Вчера, 14:17Шоу-бизнес

"Официальное заявление": будет ли Леся Никитюк "Холостячкой-2"? (видео)

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Враждуют более 9 лет: почему Дженнифер Энистон избегает Меган Маркл

Вчера, 13:33Шоу-бизнес

"Я четко понимал, что она чувствует": Дикусар о романе со Славой Каминской

Вчера, 11:10Шоу-бизнес

Наследство исполнительницы "Ягода малина" оценили в 38 миллионов гривен

Вчера, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 28 декабря: Водолею нужно работать с информацией, а Рыбам – завершить все дела

27 декабряСтиль

Ким крушить! Кардашьян примерила зеленое платье с кубиками пресса, в котором похожа на Халка

27 декабряШоу-бизнес

"Она еще юная": София Ротару высказалась против замужества своей внучки

27 декабряEvents

В чем встречать Новый год 2021 по знакам зодиака

27 декабряПсихология

Гороскоп на новогоднюю неделю 27 декабря – 2 января: все знаки зодиака

27 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 декабря: Овны погрязнут в конфликте, а Тельцам нужно сходить в спортзал

26 декабряШоу-бизнес

Во время карантина Лобода и Меладзе развлекали публику в Киеве (видео)

Новости партнеров

Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Рецепт справжнього олів'є. Поради для всіх
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Під час поєдинку у бійчині сповз топ: суддя не розгубився
Мишина призналась в любви: кто такой победитель «Холостячки»
Мишина призналась в любви: кто такой победитель «Холостячки»
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Найсмачніший Сметанник: як приготувати торт з ніжним кремом
Рулетики из крабовых палочек на праздничный стол
Рулетики из крабовых палочек на праздничный стол
Врач назвал самый опасный день для болеющих коронавирусом
Врач назвал самый опасный день для болеющих коронавирусом
"Холостячка": что известно о победителе шоу Александре Эллерте
"Холостячка": что известно о победителе шоу Александре Эллерте

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять